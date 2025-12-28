  1. Realting.com
  2. Hiszpania
  3. Torrevieja
  4. Mieszkania w nowych budynkach

Nowe mieszkania w Torrevieja, Hiszpania

Marbella
14
Benidorm
4
Alicante
1
Malaga
9
Pokaż więcej
Szukaj nowych budynków
Ukryć
Szukaj nowych budynków
Wyszukiwanie zaawansowane Wyszukiwanie kompaktowe
Opcje wyszukiwania
Sortować
Na mapie
Apartamentowiec Stylowe Apartamenty z Ogrodem lub Solarium w Torrevieja
Apartamentowiec Stylowe Apartamenty z Ogrodem lub Solarium w Torrevieja
Apartamentowiec Stylowe Apartamenty z Ogrodem lub Solarium w Torrevieja
Apartamentowiec Stylowe Apartamenty z Ogrodem lub Solarium w Torrevieja
Apartamentowiec Stylowe Apartamenty z Ogrodem lub Solarium w Torrevieja
Pokaż wszystko Apartamentowiec Stylowe Apartamenty z Ogrodem lub Solarium w Torrevieja
Apartamentowiec Stylowe Apartamenty z Ogrodem lub Solarium w Torrevieja
Torrevieja, Hiszpania
od
$324,915
Rok realizacji 2026
2- i 3-Pokojowe Apartamenty z Ogrodem lub Solarium w Aguas Nuevas, Torrevieja Położone w prestiżowej dzielnicy Aguas Nuevas w Torrevieja, te nowoczesne apartamenty oferują idealne połączenie komfortu i bliskości morza. Okolica słynie z całorocznych udogodnień, pięknego wybrzeża oraz relaksuj…
Agencja
TEKCE Real Estate
Zostaw prośbę
Apartamentowiec Stylowe Apartamenty z Ogrodem lub Solarium w Torrevieja
Apartamentowiec Stylowe Apartamenty z Ogrodem lub Solarium w Torrevieja
Apartamentowiec Stylowe Apartamenty z Ogrodem lub Solarium w Torrevieja
Apartamentowiec Stylowe Apartamenty z Ogrodem lub Solarium w Torrevieja
Apartamentowiec Stylowe Apartamenty z Ogrodem lub Solarium w Torrevieja
Pokaż wszystko Apartamentowiec Stylowe Apartamenty z Ogrodem lub Solarium w Torrevieja
Apartamentowiec Stylowe Apartamenty z Ogrodem lub Solarium w Torrevieja
Torrevieja, Hiszpania
od
$337,864
Rok realizacji 2026
2- i 3-Pokojowe Apartamenty z Ogrodem lub Solarium w Aguas Nuevas, Torrevieja Położone w prestiżowej dzielnicy Aguas Nuevas w Torrevieja, te nowoczesne apartamenty oferują idealne połączenie komfortu i bliskości morza. Okolica słynie z całorocznych udogodnień, pięknego wybrzeża oraz relaksuj…
Agencja
TEKCE Real Estate
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Eden Beach
Zespół mieszkaniowy Eden Beach
Zespół mieszkaniowy Eden Beach
Zespół mieszkaniowy Eden Beach
Zespół mieszkaniowy Eden Beach
Zespół mieszkaniowy Eden Beach
Zespół mieszkaniowy Eden Beach
La Mata, Hiszpania
od
$314,172
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 6
Powierzchnia 84–113 m²
3 obiekty nieruchomości 3
Kompleks mieszkalny zamkniętego typu Eden Beach z 3 basenami dla dorosłych i dzieci, tereny zielone i sportowe, plac zabaw, parking.Cena obejmuje:w pełni wyposażone łazienki,budynek w szafy w całym domu,klimatyzacja,umeblowany i wyposażony sprzęt kuchenny,Zatwierdzone żaluzje,miejsce parking…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 2 pokoi
84.0
335,573
Mieszkanie 3 pokoi
101.0 – 113.0
624,048 – 682,921
Agencja
EspanaTour
Zostaw prośbę
TekceTekce
Zespół mieszkaniowy Residencial La Isla III
Zespół mieszkaniowy Residencial La Isla III
Zespół mieszkaniowy Residencial La Isla III
Torrevieja, Hiszpania
od
$271,510
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 73–101 m²
5 obiekty nieruchomości 5
Rezydencja „La Isla III”  to kompleks miejski składający się z 44 mieszkań w zabudowie bliźniaczej z 2 i 3 sypialniami. Na terenie kompleksu znajduje się duży wspólny ogród i wspólny basen. Kompleks mieszkaniowy położony jest blisko wszystkich rodzajów usług i około 500 metrów od plaży Los L…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 2 pokoi
73.0 – 80.0
324,034 – 334,631
Mieszkanie 3 pokoi
81.0 – 101.0
334,631 – 379,728
Agencja
EspanaTour
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy VALONIA RESORT
Zespół mieszkaniowy VALONIA RESORT
Zespół mieszkaniowy VALONIA RESORT
Zespół mieszkaniowy VALONIA RESORT
Zespół mieszkaniowy VALONIA RESORT
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy VALONIA RESORT
Zespół mieszkaniowy VALONIA RESORT
Torrevieja, Hiszpania
od
$344,228
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 9
Powierzchnia 71–89 m²
2 obiekty nieruchomości 2
W tej dzielnicy mieszkalnej będziesz mieć domy z 2 lub 3 sypialniami w nowoczesnym budynku. W pomieszczeniach ogólnodostępnych znajdą się 3 baseny, siłownia, kort tenisowy do padla i duże ogrody
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 2 pokoi
71.0 – 89.0
417,995 – 428,592
Agencja
EspanaTour
Zostaw prośbę
Apartamentowiec Edificio Intercosta Sunrise
Apartamentowiec Edificio Intercosta Sunrise
Apartamentowiec Edificio Intercosta Sunrise
Apartamentowiec Edificio Intercosta Sunrise
Apartamentowiec Edificio Intercosta Sunrise
Apartamentowiec Edificio Intercosta Sunrise
Torrevieja, Hiszpania
od
$300,959
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 5
Powierzchnia 67–89 m²
9 obiekty nieruchomości 9
Budynek składa się z 12 mieszkań. Basen ogólnodostępny na dachu budynku
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 2 pokoi
67.0 – 77.0
234,313 – 363,832
Mieszkanie 3 pokoi
78.0 – 89.0
328,509 – 458,028
Agencja
EspanaTour
Zostaw prośbę
Apartamentowiec KASIA V
Apartamentowiec KASIA V
Apartamentowiec KASIA V
Apartamentowiec KASIA V
Apartamentowiec KASIA V
Pokaż wszystko Apartamentowiec KASIA V
Apartamentowiec KASIA V
Torrevieja, Hiszpania
od
$389,523
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 5
Powierzchnia 85 m²
1 obiekt nieruchomości 1
W Torrevieja, perle Costa Blanca, powstaje nowa ikona nieruchomości: Kasia V, najnowszy projekt mieszkaniowy. Ten pięciopiętrowy kompleks mieszkaniowy składający się z 34 mieszkań na nowo definiuje pojęcie luksusu i komfortu w centrum miasta. Kasia V jest majestatycznie położona w sercu Tor…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 2 pokoi
85.0
387,381
Agencja
EspanaTour
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Lagoons Village Laguna Rosa
Zespół mieszkaniowy Lagoons Village Laguna Rosa
Zespół mieszkaniowy Lagoons Village Laguna Rosa
Zespół mieszkaniowy Lagoons Village Laguna Rosa
Zespół mieszkaniowy Lagoons Village Laguna Rosa
Zespół mieszkaniowy Lagoons Village Laguna Rosa
Zespół mieszkaniowy Lagoons Village Laguna Rosa
Torrevieja, Hiszpania
od
$250,597
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 4
Powierzchnia 78–179 m²
9 obiekty nieruchomości 9
Kompleks mieszkaniowy Lagoons Village by TM położony jest w uprzywilejowanym środowisku naturalnym — pomiędzy parkiem przyrody La Mata a Różową Laguną w Torrevieja. Laguna Rosa składać się będzie z 240 domów różnego typu, takich jak apartamenty, bungalowy, apartamenty dwupoziomowe i wolnosto…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
78.0
269,636
Mieszkanie 2 pokoi
98.0 – 149.0
313,202 – 369,719
Mieszkanie 3 pokoi
129.0 – 179.0
381,494 – 446,254
Agencja
EspanaTour
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Ocean Dream by TM
Zespół mieszkaniowy Ocean Dream by TM
Zespół mieszkaniowy Ocean Dream by TM
Zespół mieszkaniowy Ocean Dream by TM
Zespół mieszkaniowy Ocean Dream by TM
Zespół mieszkaniowy Ocean Dream by TM
Zespół mieszkaniowy Ocean Dream by TM
Torrevieja, Hiszpania
od
$335,391
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 6
Powierzchnia 146 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Ocean Dream by TM znajduje się w uprzywilejowanej części Punta Prima: obok chronionego obszaru przyrodniczego Lo Ferris, zaledwie 300 metrów od plaży Cala Pieteras i zaledwie 5 minut od Torrevieja. Urbanizacja będzie obejmowała łącznie 36 domów z 2 i 3 sypialniami, 2 łazienkami i z większośc…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 3 pokoi
146.0
485,109
Agencja
EspanaTour
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy POSIDONIA RESIDENCIAL
Zespół mieszkaniowy POSIDONIA RESIDENCIAL
Zespół mieszkaniowy POSIDONIA RESIDENCIAL
Zespół mieszkaniowy POSIDONIA RESIDENCIAL
Zespół mieszkaniowy POSIDONIA RESIDENCIAL
Zespół mieszkaniowy POSIDONIA RESIDENCIAL
Torrevieja, Hiszpania
od
$484,947
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 9
Powierzchnia 72–106 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Nowy kompleks w Punta Prima, Alicante, nad morzem, z domów z 2 lub 3 sypialniami, 2 łazienki i duże tarasy. Na wspólnych obszarach będą baseny, plac zabaw dla dzieci i duże ogrody. Z widokiem na morze, na pierwszej linii lub kilka metrów od plaży. Nadzór wideo przy wejściach i miejscach publ…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 2 pokoi
72.0
528,675
Mieszkanie 3 pokoi
106.0
675,856
Agencja
EspanaTour
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Nalia Resort
Zespół mieszkaniowy Nalia Resort
Zespół mieszkaniowy Nalia Resort
Zespół mieszkaniowy Nalia Resort
Zespół mieszkaniowy Nalia Resort
Zespół mieszkaniowy Nalia Resort
Torrevieja, Hiszpania
od
$292,697
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 131 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Nalia Resort – luksus w Torrevieja. Torrevieja — jedno z najpopularniejszych miast turystycznych na Costa Blanca dzięki plażom i parkom naturalnym, takim jak Laguna Rosa. Z tego powodu Immosol, jako deweloper, ma jeden ze swoich sztandarowych projektów w tym mieście Alicante.  Luksusowe bun…
Agencja
EspanaTour
Zostaw prośbę
Na mapie
Realting.com
Udać się