Mieszkanie w nowym budynku Nowe Apartamenty z Tarasami w Fuengirola, Málaga

Fuengirola, Hiszpania
$747,540
ID: 27940
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 9.09.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Hiszpania
  • Region / Państwo
    Andaluzja
  • Okolica
    Costa del Sol Occidental
  • Miasteczko
    Fuengirola

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2025
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    3

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Winda

O kompleksie

Eleganckie Apartamenty w Fuengirola, Málaga z Przestronnymi Tarasami w Zamkniętym Kompleksie

Apartamenty znajdują się w popularnej dzielnicy mieszkalnej Fuengirola, w regionie Costa del Sol. Dzięki wspaniałemu klimatowi, bogatym udogodnieniom społecznym, tętniącej życiem atmosferze i naturalnemu pięknu, Fuengirola przyciąga turystów przez cały rok.

Kompleks mieszkaniowy ma doskonałą lokalizację, blisko miast Fuengirola i Benalmadena. Obszar oferuje idealne warunki do osiedlenia się, z atrakcjami dla ludzi w każdym wieku. Region jest także popularny wśród inwestorów, którzy chcą kupić dom wakacyjny na Costa del Sol. Apartamenty w Fuengirola, Málaga, znajdują się w odległości 5 minut jazdy od plaży, 10 minut od centrum Fuengirola, 15 minut od międzynarodowego lotniska w Maladze i 20 minut od centrum Marbelli.

Zamknięty kompleks oferuje nowoczesną architekturę połączoną z gustownym designem. Projekt kładzie duży nacisk na bezpieczeństwo i prywatność mieszkańców. Kompleks posiada pięknie zaprojektowany ogród, siłownię, przestrzeń do pracy, basen na świeżym powietrzu, miejsce do opalania, SPA, wewnętrzny podgrzewany basen, saunę, jacuzzi oraz łaźnię turecką.

Przestronne apartamenty w kompleksie znajdują się w trzykondygnacyjnych blokach. Tarasy apartamentów oferują wspaniały widok na morze. Wnętrza apartamentów wyposażone są w klimatyzację, ogrzewanie podłogowe w łazienkach, systemy inteligentnego domu oraz w pełni wyposażone kuchnie. Apartamenty zaprojektowane są w koncepcji otwartej przestrzeni, co zapewnia maksymalne wykorzystanie powierzchni. Projekt oferuje członkostwo w usłudze concierge, zapewniając wygodny styl życia. Mieszkańcy będą mogli korzystać z usług konserwacji, projektowania, transportu, wynajmu samochodów i organizacji wydarzeń.


AGP-00732

Lokalizacja na mapie

Fuengirola, Hiszpania
Edukacja
Opieka zdrowotna
Jedzenie i picie
Finanse

Mieszkanie w nowym budynku Nowe Apartamenty z Tarasami w Fuengirola, Málaga
Fuengirola, Hiszpania
od
$747,540
