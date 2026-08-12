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Hotele na sprzedaż w Hiszpania

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64 obiekty total found
Hotel 12 000 m² w Alicante, Hiszpania
Hotel 12 000 m²
Alicante, Hiszpania
Sypialnie 101
Liczba łazienek 101
Powierzchnia 12 000 m²
Międzynarodowe lotnisko w Alicante znajduje się w odległości 25 km, a przystanek tramwajowy …
$12,30M
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Hotel w Javea, Hiszpania
Hotel
Javea, Hiszpania
Rzadka aktywność hotelowa na pierwszej linii morzaJavea, Costa Blanca, HiszpaniaMożliwość in…
$15,94M
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Hotel 2 002 m² w Barcelona, Hiszpania
Hotel 2 002 m²
Barcelona, Hiszpania
Powierzchnia 2 002 m²
Hotel jest na sprzedaż z licencją na działalność hotelową i 5 lokali handlowych. Obiekt znaj…
$17,36M
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TekceTekce
Hotel 852 m² w Hiszpania
Hotel 852 m²
Hiszpania
Powierzchnia 852 m²
Na sprzedaż butikowy hotel 3 * z operatorem w samym sercu Cadiz, który corocznie odwiedza po…
$5,27M
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3★ Hotel for Sale on the Costa Brava Coast – €3,200,000 w Costa Brava, Hiszpania
3★ Hotel for Sale on the Costa Brava Coast – €3,200,000
Costa Brava, Hiszpania
Liczba kondygnacji 4
Hotel na sprzedaż na wybrzeżu Costa Brava - €3,200,000• Położenie: położone na wybrzeżu Cost…
$3,75M
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Hotel w Calp, Hiszpania
Hotel
Calp, Hiszpania
Nowy hotel na sprzedaż - Benidorm, centrum i plażeRzadka inwestycja w Benidorm, jednym z naj…
$3,03M
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Hotel 13 200 m² w La Orotava, Hiszpania
Hotel 13 200 m²
La Orotava, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 13 200 m²
Kompleks trzech domów z plantacji winogron o powierzchni 13200 m2 jest na sprzedaż. Z tego t…
Cena na zgłoszenie
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Hotel 100 000 m² w Baleary, Hiszpania
Hotel 100 000 m²
Baleary, Hiszpania
Powierzchnia 100 000 m²
Na sprzedaż kompleks hotelowy Club Cala Pada znajduje się na wschodnim wybrzeżu Ibizy, w mal…
$115,45M
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Hotel 606 m² w Barcelona, Hiszpania
Hotel 606 m²
Barcelona, Hiszpania
Powierzchnia 606 m²
Na sprzeda? trzykondygnacyjny budynek dla hotelu na przedmieściach Barcelony.Środowisko:wiel…
$1,01M
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4★ Boutique Hotel on a Golf Course, Costa del Sol w Marbella, Hiszpania
4★ Boutique Hotel on a Golf Course, Costa del Sol
Marbella, Hiszpania
Pokoje 24
Powierzchnia 2 500 m²
For Sale — 4★ Boutique Hotel on a Golf Course, Costa del Sol — €7,000,000 Location: Less …
$8,20M
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Hotel 2 914 m² w Barcelona, Hiszpania
Hotel 2 914 m²
Barcelona, Hiszpania
Powierzchnia 2 914 m²
Hotel 4 * w popularnym ośrodku miejscowości Sitges zaledwie 40 km od centrum Barcelony.Środo…
$37,04M
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Hotel 15 000 m² w Baleary, Hiszpania
Hotel 15 000 m²
Baleary, Hiszpania
Powierzchnia 15 000 m²
Na sprzedaż luksusowy hotel 5 * światowej sławy łańcuch hotelowy na wyspie Mallorca.Lokaliza…
$103,90M
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Hostel for Sale in Alicante – €2,000,000 w Wspólnota Walencka, Hiszpania
Hostel for Sale in Alicante – €2,000,000
Wspólnota Walencka, Hiszpania
Hostel na sprzedaż w Alicante - €2,000,000• Położenie: tylko 1,5 km od plaży, 3 km od lotnis…
$2,34M
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Hotel 30 m² w Alicante, Hiszpania
Hotel 30 m²
Alicante, Hiszpania
Powierzchnia 30 m²
Castellon Plaza Hotel jest nowoczesny hotel butikowy z 30 pokoi designerskich z panoramiczny…
$166,215
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Agencja
Hotel Invest
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Unique and Exceptional Investment Opportunity — 5★ Spa Hotel w Katalonia, Hiszpania
Unique and Exceptional Investment Opportunity — 5★ Spa Hotel
Katalonia, Hiszpania
Powierzchnia 16 155 m²
Unikalne i wyjątkowe Inwestycja Szanse - 5 IU Spa Hotel na sprzedaż w €30.5 Milion!· Hotel p…
$35,74M
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Hotel 4 957 m² w Baleary, Hiszpania
Hotel 4 957 m²
Baleary, Hiszpania
Powierzchnia 4 957 m²
Hotel 4 * jest na sprzedaż, położony w historycznej części Palma de Mallorca, stolicy Balear…
$72,73M
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Hotel 475 m² w Barcelona, Hiszpania
Hotel 475 m²
Barcelona, Hiszpania
Powierzchnia 475 m²
Boutique Hotel na sprzedaż w centrum Sitges. Środowisko:plac miejskiogromny wybór hoteli i a…
$1,85M
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Hotel 9 800 m² w Baleary, Hiszpania
Hotel 9 800 m²
Baleary, Hiszpania
Powierzchnia 9 800 m²
Na sprzedaż hotel 3 * bez operatora w strefie przybrzeżnej wyspy Mallorca.Lokalizacja:Hotel …
$30,02M
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Hotel w Platja dAro, Hiszpania
Hotel
Platja dAro, Hiszpania
Liczba kondygnacji 2
$8,00M
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Agencja
Scat Realty
Języki komunikacji
Русский, Español
Hotel 529 m² w Walencja, Hiszpania
Hotel 529 m²
Walencja, Hiszpania
Powierzchnia 529 m²
Walencja (Hiszpania) 124; gotowe Aparthotel w doskonałej lokalizacji w pobliżu uniwersytetów…
$3,42M
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Investment Opportunity: a unique tourism complex in Alicante, Spain – €1,850,000 w Alicante, Hiszpania
Investment Opportunity: a unique tourism complex in Alicante, Spain – €1,850,000
Alicante, Hiszpania
Powierzchnia 767 m²
Okazja inwestycyjna: Sprzedaż kompleksu Resort w Alicante, Hiszpania - 1 850 000 EURUnikalny…
$2,17M
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Luxurious 4★ Hotel on the Costa Brava Coast, Spain w Costa Brava, Hiszpania
Luxurious 4★ Hotel on the Costa Brava Coast, Spain
Costa Brava, Hiszpania
Pokoje 111
Powierzchnia 5 000 m²
Na sprzedaż - luksusowe Hotel na Costa Brava Coast, Hiszpania - €16,65 MilionGłówne cechy:Ka…
$19,51M
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Hotel 4 992 m² w Katalonia, Hiszpania
Hotel 4 992 m²
Katalonia, Hiszpania
Powierzchnia 4 992 m²
Na sprzedaż znajduje się 4 * hotel z operatorem w najbardziej popularnym mieście turystyczny…
$19,27M
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Hotel 529 m² w Walencja, Hiszpania
Hotel 529 m²
Walencja, Hiszpania
Powierzchnia 529 m²
Walencja (Hiszpania) 124; gotowe Aparthotel w doskonałej lokalizacji w pobliżu uniwersytetów…
$3,43M
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Sale of 2★ Hotel in Benidorm Old Town – €4,600,000 w Benidorm, Hiszpania
Sale of 2★ Hotel in Benidorm Old Town – €4,600,000
Benidorm, Hiszpania
Sprzeda? 2 ˚ Hotel w Benidorm Stare Miasto - €4,600 000• Lokalizacja: hotel znajduje się w s…
$5,39M
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Excellent 4-Star Seafront Hotel in Catalonia, Spain w el Masnou, Hiszpania
Excellent 4-Star Seafront Hotel in Catalonia, Spain
el Masnou, Hiszpania
Pokoje 65
Powierzchnia 6 500 m²
Sprzedaż doskonałego 4-Star Seafront Hotel w Katalonii, Hiszpania - €12,000,000, 6% ROI!· Ho…
$14,06M
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Hotel 3 240 m² w Alicante, Hiszpania
Hotel 3 240 m²
Alicante, Hiszpania
Sypialnie 50
Powierzchnia 3 240 m²
3* hotel in Alicante. It's located on the second line of the beach, ONLY 100 metres from the…
$3,15M
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Hotel 5 000 m² w Benetusser, Hiszpania
Hotel 5 000 m²
Benetusser, Hiszpania
Sypialnie 78
Liczba łazienek 78
Powierzchnia 5 000 m²
Hotel sprzedaje aktywa 4 gwiazd o powierzchni 5000 metrów kwadratowych w pobliżu Valencia Ca…
$13,00M
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Hotel 6 900 m² w Collado Villalba, Hiszpania
Hotel 6 900 m²
Collado Villalba, Hiszpania
Sypialnie 100
Liczba łazienek 100
Powierzchnia 6 900 m²
This hotel is located on the Coruña road near the National Park of the Sierra del Guadarrama…
$11,00M
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Hotel w Madryt, Hiszpania
Hotel
Madryt, Hiszpania
Pokoje 134
$101,79M
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