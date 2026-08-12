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Wille nad morzem na sprzedaż w Hiszpania

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256 obiektów total found
Willa 10 pokojów w Benalmadena, Hiszpania
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Willa 10 pokojów
Benalmadena, Hiszpania
Pokoje 10
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 1 000 m²
Liczba kondygnacji 3
Unikalny 500m3 zbudować oddzielną willę na sprzedaż z basenem i kinomanią, w odosobnionym ob…
$2,08M
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Willa w San Roque, Hiszpania
Willa
San Roque, Hiszpania
Sypialnie 7
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 1 825 m²
Pobudka nad Morzem Śródziemnym w La Reserva de Sotogrande, gdzie panoramiczne widoki, ochron…
$16,07M
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Willa w Marbella, Hiszpania
Willa
Marbella, Hiszpania
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 342 m²
Pobudka na plaży Elviria, Marbella East, zaledwie 50 metrów od Morza Śródziemnego, z widokie…
$2,88M
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LDV InvestLDV Invest
Willa 6 pokojów w Fuengirola, Hiszpania
Willa 6 pokojów
Fuengirola, Hiszpania
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 505 m²
Liczba kondygnacji 2
Wille z Widokiem na Morze w Popularnej Dzielnicy w Fuengiroli Ten wyjątkowy projekt w budowi…
$3,42M
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Willa 7 pokojów w Benahavis, Hiszpania
Willa 7 pokojów
Benahavis, Hiszpania
Pokoje 7
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 1 259 m²
Nowoczesne Wille Otoczone Naturą w Benahavís Benahavís to jedno z najbardziej pożądanych mie…
$13,03M
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Willa 5 pokojów w Mijas, Hiszpania
Willa 5 pokojów
Mijas, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 207 m²
Liczba kondygnacji 1
Luksusowa willa z dużym basenem bez granic możliwości i niesamowitym widokiem na morze, otoc…
$1,15M
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Willa w Torrevieja, Hiszpania
Willa
Torrevieja, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 243 m²
Luksusowa willa z 4 sypialniami nad morzem na plażach Orihuela. Duża luksusowa willa z 4 syp…
$1,03M
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Willa 7 pokojów w Teulada, Hiszpania
Willa 7 pokojów
Teulada, Hiszpania
Pokoje 7
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 740 m²
Liczba kondygnacji 1
Fantastyczna willa typu superior z basenem bez krawędzi, dużymi tarasami i pięknym widokiem …
$2,78M
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Willa 4 pokoi w Marbella, Hiszpania
Willa 4 pokoi
Marbella, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 683 m²
Liczba kondygnacji 2
Duża willa typu deluxe w Marbelli z basenem, windą i tarasem na dachu z niesamowitym panoram…
$2,09M
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Willa 4 pokoi w Estepona, Hiszpania
Willa 4 pokoi
Estepona, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 236 m²
Luksusowa willa z dużym basenem, ogrodem i widokiem na morze położona w ośrodku golfowym w p…
$1,19M
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Willa 5 pokojów w Estepona, Hiszpania
Willa 5 pokojów
Estepona, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 290 m²
Liczba kondygnacji 2
Wysokiej klasy designerska willa z dużym basenem, ogrodem i pięknym widokiem na morze, położ…
$1,72M
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Willa 6 pokojów w Ojen, Hiszpania
Willa 6 pokojów
Ojen, Hiszpania
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 917 m²
Liczba kondygnacji 3
Wille z Prywatnymi Basenami w Kompleksie o Wysokich Standardach w Ojén Ojén to region położo…
$5,50M
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Willa 5 pokojów w Mijas, Hiszpania
Willa 5 pokojów
Mijas, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 305 m²
Liczba kondygnacji 2
Willa typu superior z dużym tarasem na dachu, prywatnym basenem, ogrodem, siłownią, spa i ws…
$1,45M
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Willa 4 pokoi w Teulada, Hiszpania
Willa 4 pokoi
Teulada, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 631 m²
Spektakularna willa z dużym tarasem na dachu, prywatnym basenem i pięknym widokiem na morze …
$2,47M
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Willa 8 pokojów w Fuengirola, Hiszpania
Willa 8 pokojów
Fuengirola, Hiszpania
Pokoje 8
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 633 m²
Liczba kondygnacji 2
Luksusowa willa wysokiej klasy z dużym tarasem, prywatnym basenem, siłownią, salą kinową, sp…
$3,91M
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Willa 7 pokojów w el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Hiszpania
Willa 7 pokojów
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Hiszpania
Pokoje 7
Sypialnie 6
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 506 m²
Luksusowa Wolnostojąca Willa z 6 Sypialniami oraz Panoramicznym Widokiem na Morze w Alicante…
$4,95M
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Willa 6 pokojów w Polop, Hiszpania
Willa 6 pokojów
Polop, Hiszpania
Pokoje 6
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 189 m²
Luksusowa, nowoczesna willa z przestronnymi pokojami, prywatnym basenem, wspaniałym tarasem …
$636,570
VAT
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Willa 5 pokojów w Mijas, Hiszpania
Willa 5 pokojów
Mijas, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 329 m²
Elitarna willa z przestronną przestrzenią mieszkalną, basenem, niesamowitym widokiem na morz…
$3,49M
VAT
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Willa 6 pokojów w Finestrat, Hiszpania
Willa 6 pokojów
Finestrat, Hiszpania
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 365 m²
Liczba kondygnacji 4
Przestronne Wille w Ekskluzywnej Enklawie Finestrat na Costa Blanca Wille te położone są w p…
$3,35M
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Willa w Dehesa de Campoamor, Hiszpania
Willa
Dehesa de Campoamor, Hiszpania
Sypialnie 10
Liczba łazienek 9
Powierzchnia 800 m²
Oddzielona willa w Dehesa de Campoamor. Oddzielona willa z dużym ogrodem, garażem i prywatny…
$1,28M
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Willa 6 pokojów w Marbella, Hiszpania
Willa 6 pokojów
Marbella, Hiszpania
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 546 m²
Liczba kondygnacji 3
Luksusowe Wille z Widokiem na Morze i Góry w Zamknietym Kompleksie z Udogodnieniami Resortow…
$6,51M
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Willa 7 pokojów w Marbella, Hiszpania
Willa 7 pokojów
Marbella, Hiszpania
Pokoje 7
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 701 m²
Liczba kondygnacji 3
Luksusowe Wille z Widokiem na Morze i Góry w Zamknietym Kompleksie z Udogodnieniami Resortow…
$12,78M
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Willa 5 pokojów w Orihuela, Hiszpania
Willa 5 pokojów
Orihuela, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 197 m²
Fantastyczne Wolnostojące Wille z 3, 4 Sypialniami Zlokalizowne przy Plaży w Alicante Odkryj…
$1,38M
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Willa 11 pokojów w Fuengirola, Hiszpania
Willa 11 pokojów
Fuengirola, Hiszpania
Pokoje 11
Sypialnie 7
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 1 275 m²
Liczba kondygnacji 2
Imponująca willa z dużym tarasem na dachu, prywatnym basenem, ogrodem, salą kinową i wspania…
$5,59M
VAT
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Willa 8 pokojów w Teulada, Hiszpania
Willa 8 pokojów
Teulada, Hiszpania
Pokoje 8
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 610 m²
Liczba kondygnacji 1
Doskonała willa typu superior o nowoczesnym designie, z dużymi tarasami, zachwycającym widok…
$2,20M
VAT
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Willa 4 pokoi w Altea, Hiszpania
Willa 4 pokoi
Altea, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 458 m²
Liczba kondygnacji 2
Ekskluzywna willa typu superior o nowoczesnym wystroju, basenem bez krawędzi i niesamowitym …
$2,13M
VAT
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Willa 6 pokojów w Benahavis, Hiszpania
Willa 6 pokojów
Benahavis, Hiszpania
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 407 m²
Liczba kondygnacji 2
Willa przy Polu Golfowym z Widokiem na Morze i Basenem w Benahavís Położona w jednej z najba…
$4,93M
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Willa 4 pokoi w Torre-Pacheco, Hiszpania
Willa 4 pokoi
Torre-Pacheco, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 158 m²
Atrakcyjna willa z dużym tarasem na dachu, prywatnym basenem i wspaniałym widokiem na morze …
$480,762
VAT
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Willa 4 pokoi w Pulpi, Hiszpania
Willa 4 pokoi
Pulpi, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 253 m²
Liczba kondygnacji 2
Luksusowa willa przy plaży z tarasem na dachu, prywatnym ogrodem i udogodnieniami wellness z…
$556,896
VAT
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Willa 4 pokoi w La Nucia, Hiszpania
Willa 4 pokoi
La Nucia, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 167 m²
Liczba kondygnacji 4
Malownicze Wille z Widokiem na Ocean w La Nucia, Alicante Elegancko usytuowane w La Nucia, m…
$698,860
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Parametry nieruchomości w Hiszpania

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Basen
z Widok na jezioro
z Pole golfowe
Tanie
Luksusowe
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