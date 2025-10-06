Mieszkanie w nowym budynku Luksusowe Apartamenty Blisko Pola Golfowego w Orihuela

Luksusowe Apartamenty z Basenem w Pobliżu Pola Golfowego w Orihuela, Alicante

Te nowo wybudowane apartamenty znajdują się w Orihuela, mieście położonym w południowej części Wspólnoty Walenckiej, w prowincji Alicante. Alicante to druga pod względem liczby ludności prowincja regionu, a także siedziba Elche – trzeciego co do wielkości miasta we Wspólnocie Walenckiej. Ta lokalizacja czyni zakup apartamentu w Orihuela lub gdziekolwiek w regionie Walenckim doskonałą inwestycją.

Starannie zaprojektowane apartamenty są dogodnie usytuowane w odległości spaceru od pola golfowego. Dodatkowo, znajdują się zaledwie 5,5 km od parku przygody Rufete, gdzie można uprawiać łucznictwo, jazdę konną oraz jazdę na quadach. Tradycyjne hiszpańskie miasteczko San Miguel de Salinas oddalone jest o 8 km, szpital w Torrevieja o 14 km, a plaża około 16 km. Międzynarodowe lotniska w Alicante i Murcji znajdują się w odległości około 60 km.

Apartamenty na sprzedaż w Orihuela, Alicante, są częścią nowo powstałej wspólnoty mieszkaniowej oferującej wspólny parking oraz dostęp dla mieszkańców do dużego basenu i terenów zielonych.

Stylowe apartamenty posiadają starannie zaprojektowane sypialnie, każda z wbudowaną szafą. Główna sypialnia wyposażona jest w prywatną łazienkę z prysznicem typu walk-in. Przestronna strefa dzienna posiada duże, francuskie okna prowadzące na słoneczny taras, co zapewnia obfite doświetlenie naturalnym światłem. W apartamentach znajduje się również w pełni wyposażona kuchnia w stylu otwartym, otwarta jadalnia oraz dodatkowa łazienka dla gości. Liczba pomieszczeń zależy od wybranego typu apartamentu. W zależności od modelu, apartament może także posiadać prywatny ogród lub prywatne solarium.

ALC-00440