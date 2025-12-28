  1. Realting.com
  2. Hiszpania
  3. Orihuela
  4. Mieszkania w nowych budynkach

Nowe mieszkania w Orihuela, Hiszpania

Torrevieja
11
Marbella
14
Benidorm
4
Alicante
1
Apartamentowiec Guarensa
Apartamentowiec Guarensa
Apartamentowiec Guarensa
Apartamentowiec Guarensa
Apartamentowiec Guarensa
Apartamentowiec Guarensa
Orihuela, Hiszpania
od
$372,562
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2023
Liczba kondygnacji 4
Lokalizacja: Oriuela Costa / Playa Flamenca  Koszt: od 340 000 € Data dostawy obiektu: sierpień, październik, listopad 2023 r   Kompleks mieszkaniowy Playa Flamenca znajduje się w gminie Oriuela Costa w tytułowej dzielnicy Playa Flamenca.   Kompleks składa się z kilku faz b…
Agencja
Риэлтор без границ
Apartamentowiec Luksusowe Apartamenty Blisko Pola Golfowego w Orihuela
Apartamentowiec Luksusowe Apartamenty Blisko Pola Golfowego w Orihuela
Apartamentowiec Luksusowe Apartamenty Blisko Pola Golfowego w Orihuela
Apartamentowiec Luksusowe Apartamenty Blisko Pola Golfowego w Orihuela
Apartamentowiec Luksusowe Apartamenty Blisko Pola Golfowego w Orihuela
Apartamentowiec Luksusowe Apartamenty Blisko Pola Golfowego w Orihuela
Orihuela, Hiszpania
od
$312,672
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 2
Luksusowe Apartamenty z Basenem w Pobliżu Pola Golfowego w Orihuela, Alicante Te nowo wybudowane apartamenty znajdują się w Orihuela, mieście położonym w południowej części Wspólnoty Walenckiej, w prowincji Alicante. Alicante to druga pod względem liczby ludności prowincja regionu, a także s…
Agencja
TEKCE Real Estate
Apartamentowiec Apartamenty w Odległości Krótkiego Spaceru od Plaży w Orihuela
Apartamentowiec Apartamenty w Odległości Krótkiego Spaceru od Plaży w Orihuela
Apartamentowiec Apartamenty w Odległości Krótkiego Spaceru od Plaży w Orihuela
Apartamentowiec Apartamenty w Odległości Krótkiego Spaceru od Plaży w Orihuela
Apartamentowiec Apartamenty w Odległości Krótkiego Spaceru od Plaży w Orihuela
Apartamentowiec Apartamenty w Odległości Krótkiego Spaceru od Plaży w Orihuela
Orihuela, Hiszpania
od
$493,259
Rok realizacji 2026
Eleganckie Apartamenty z 2, 3, i 4 Sypialniami w Odległości Spaceru od Plaży w Playa Flamenca Położone w odległości spaceru od plaży, te nowoczesne apartamenty zapewniają dogodny dostęp do licznych codziennych udogodnień w nadmorskim miasteczku. Warto wspomnieć o odbywającym się co sobotę tę…
Agencja
TEKCE Real Estate
Apartamentowiec Luksusowe Apartamenty Blisko Pola Golfowego w Orihuela
Apartamentowiec Luksusowe Apartamenty Blisko Pola Golfowego w Orihuela
Apartamentowiec Luksusowe Apartamenty Blisko Pola Golfowego w Orihuela
Apartamentowiec Luksusowe Apartamenty Blisko Pola Golfowego w Orihuela
Apartamentowiec Luksusowe Apartamenty Blisko Pola Golfowego w Orihuela
Apartamentowiec Luksusowe Apartamenty Blisko Pola Golfowego w Orihuela
Orihuela, Hiszpania
od
$347,414
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 2
Luksusowe Apartamenty z Basenem w Pobliżu Pola Golfowego w Orihuela, Alicante Te nowo wybudowane apartamenty znajdują się w Orihuela, mieście położonym w południowej części Wspólnoty Walenckiej, w prowincji Alicante. Alicante to druga pod względem liczby ludności prowincja regionu, a także s…
Agencja
TEKCE Real Estate
Apartamentowiec Apartamenty w Odległości Krótkiego Spaceru od Plaży w Orihuela
Apartamentowiec Apartamenty w Odległości Krótkiego Spaceru od Plaży w Orihuela
Apartamentowiec Apartamenty w Odległości Krótkiego Spaceru od Plaży w Orihuela
Apartamentowiec Apartamenty w Odległości Krótkiego Spaceru od Plaży w Orihuela
Apartamentowiec Apartamenty w Odległości Krótkiego Spaceru od Plaży w Orihuela
Apartamentowiec Apartamenty w Odległości Krótkiego Spaceru od Plaży w Orihuela
Orihuela, Hiszpania
od
$382,639
Rok realizacji 2026
Eleganckie Apartamenty z 2, 3, i 4 Sypialniami w Odległości Spaceru od Plaży w Playa Flamenca Położone w odległości spaceru od plaży, te nowoczesne apartamenty zapewniają dogodny dostęp do licznych codziennych udogodnień w nadmorskim miasteczku. Warto wspomnieć o odbywającym się co sobotę tę…
Agencja
TEKCE Real Estate
Apartamentowiec Luksusowe Apartamenty Blisko Pola Golfowego w Orihuela
Apartamentowiec Luksusowe Apartamenty Blisko Pola Golfowego w Orihuela
Apartamentowiec Luksusowe Apartamenty Blisko Pola Golfowego w Orihuela
Apartamentowiec Luksusowe Apartamenty Blisko Pola Golfowego w Orihuela
Apartamentowiec Luksusowe Apartamenty Blisko Pola Golfowego w Orihuela
Apartamentowiec Luksusowe Apartamenty Blisko Pola Golfowego w Orihuela
Orihuela, Hiszpania
od
$277,931
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 2
Luksusowe Apartamenty z Basenem w Pobliżu Pola Golfowego w Orihuela, Alicante Te nowo wybudowane apartamenty znajdują się w Orihuela, mieście położonym w południowej części Wspólnoty Walenckiej, w prowincji Alicante. Alicante to druga pod względem liczby ludności prowincja regionu, a także s…
Agencja
TEKCE Real Estate
Zespół mieszkaniowy Cinuelica Resort - Fase 2
Zespół mieszkaniowy Cinuelica Resort - Fase 2
Zespół mieszkaniowy Cinuelica Resort - Fase 2
Zespół mieszkaniowy Cinuelica Resort - Fase 2
Zespół mieszkaniowy Cinuelica Resort - Fase 2
Zespół mieszkaniowy Cinuelica Resort - Fase 2
Zespół mieszkaniowy Cinuelica Resort - Fase 2
Orihuela, Hiszpania
od
$293,080
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 4
Powierzchnia 92–110 m²
3 obiekty nieruchomości 3
Kompleks Ciñuelica składa się z czterech budynków mieszkalnych, w których znajdują się łącznie 64 apartamenty z 2 i 3 sypialniami oraz 14 bungalowów z 3 sypialniami. Kompleks mieszkaniowy składa się z części wspólnych, w tym 3 basenów, 2 jacuzzi, a także strefy sportowej i dziecięcej, gdzie…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 2 pokoi
92.0
388,558
Mieszkanie 3 pokoi
94.0
458,028
Bungalow
110.0
388,558
EspanaTour
EspanaTour
Zespół mieszkaniowy Riomar Healthy Living
Zespół mieszkaniowy Riomar Healthy Living
Zespół mieszkaniowy Riomar Healthy Living
Zespół mieszkaniowy Riomar Healthy Living
Zespół mieszkaniowy Riomar Healthy Living
Dehesa de Campoamor, Hiszpania
od
$170,777
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 3
Powierzchnia 69–98 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Residencial Riomar to ogrodzona dzielnica z 46 apartamentami medycznymi z 1 i 2 sypialniami oraz parkingiem w piwnicy, rozmieszczonych w bloku składającym się z parteru i 2 pięter. Jeśli masz jakiekolwiek ograniczenia w poruszaniu się, nie musisz się martwić, ponieważ Riomar Healthy Living o…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
69.0 – 98.0
184,860 – 214,296
EspanaTour
EspanaTour
Apartamentowiec Amanecer
Apartamentowiec Amanecer
Apartamentowiec Amanecer
Apartamentowiec Amanecer
Apartamentowiec Amanecer
Apartamentowiec Amanecer
Orihuela, Hiszpania
od
$209,982
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2023
Liczba kondygnacji 3
Masz ochotę na taras?AMANECER X łączy luksus i funkcjonalność w inspirującej koncepcji, charakteryzującej się kształtami, wykorzystaniem wysokiej jakości materiałów, z różnymi fakturami i doskonałym wykończeniem.Znajduje się w Orihuela Costa, bardzo spokojnej okolicy, otoczonej gajami i tere…
Agencja
IBAKA HOMES RAL ESTATE INTERNATIONAL
Zespół mieszkaniowy Thiar Village
Zespół mieszkaniowy Thiar Village
Zespół mieszkaniowy Thiar Village
Zespół mieszkaniowy Thiar Village
Zespół mieszkaniowy Thiar Village
Zespół mieszkaniowy Thiar Village
Zespół mieszkaniowy Thiar Village
Orihuela, Hiszpania
od
$311,136
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 72–121 m²
5 obiekty nieruchomości 5
Kompleks znajduje się w Orihuela Costa — To malowniczy kurort, część hiszpańskiego wybrzeża Costa Blanca. Tutaj możesz cieszyć się oryginalnym śródziemnomorskim krajobrazem – doliny, gaje kosodrzewinowe i dębowe, łąki bogate w aromaty różnorodnych pachnących roślin. Okoliczne słone jeziora –…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 2 pokoi
72.0
353,117
Mieszkanie 3 pokoi
82.0 – 84.0
347,348 – 388,558
Dom
121.0
677,034
EspanaTour
EspanaTour
