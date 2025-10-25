Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Hiszpania
  3. Wynajem długoterminowy
  4. Dom

Wynajem długoterminowy domy w Hiszpania

Wspólnota Walencka
3
Alacant Alicante
3
la Marina Baixa
3
6 obiektów total found
Dom 4 pokoi w Castell dAro, Hiszpania
UP UP
Dom 4 pokoi
Castell dAro, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 220 m²
Liczba kondygnacji 2
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Scat Realty
Języki komunikacji
Русский, Español
Willa 4 pokoi w Finestrat, Hiszpania
Willa 4 pokoi
Finestrat, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 240 m²
klimatyzacja, ogród, taras, parking, prywatny basen, widok na góry, balkon
$5,207
za miesiąc
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
VYM Canarias
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Italiano, Українська, 简体中文, Dutch, עִברִית
Dom 5 pokojów w Marbella, Hiszpania
Dom 5 pokojów
Marbella, Hiszpania
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 755 m²
Liczba kondygnacji 3
Luxurious modern villa built in 2018 located in the residential community of Rio Real "La Fi…
$12,410
za miesiąc
Zostaw prośbę
Willa 5 pokojów w Finestrat, Hiszpania
Willa 5 pokojów
Finestrat, Hiszpania
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 260 m²
klimatyzacja, ogród, taras, taras na dachu, parking, prywatny basen, widok na góry, balkon
$5,247
za miesiąc
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
VYM Canarias
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Italiano, Українська, 简体中文, Dutch, עִברִית
Willa 3 pokoi w Adeje, Hiszpania
Willa 3 pokoi
Adeje, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 195 m²
Air conditioning, Tuin, Terras, garage, privé zwembad, uitzicht op de bergen
$6,461
za miesiąc
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
VYM Canarias
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Italiano, Українська, 简体中文, Dutch, עִברִית
Willa 5 pokojów w Altea, Hiszpania
Willa 5 pokojów
Altea, Hiszpania
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 600 m²
klimatyzacja, ogród, taras, taras na dachu, garaż, parking, prywatny basen, widok na góry, balkon
$5,852
za miesiąc
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
VYM Canarias
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Italiano, Українська, 简体中文, Dutch, עִברִית

Typy nieruchomości w Hiszpania.

wille

Parametry nieruchomości w Hiszpania

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry