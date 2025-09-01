Mieszkanie w nowym budynku Umeblowane Apartamenty z Widokiem na Morze w Pilar de la Horadada

  1. Realting.com
Pilar de la Horadada, Hiszpania
od
$482,664
;
13
ID: 27627
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 9.09.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Hiszpania
  • Region / Państwo
    Wspólnota Walencka
  • Okolica
    el Baix Segura La Vega Baja
  • Miasteczko
    Pilar de la Horadada

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2027

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen

O kompleksie

2-Pokojowe Apartamenty przy Plaży z Widokiem na Morze w Pilar de la Horadada

Mil Palmeras, położone na południowym wybrzeżu Costa Blanca, to popularna nadmorska miejscowość znana z drobnych, piaszczystych plaż, śródziemnomorskiego klimatu i aktywnego stylu życia. W okolicy znajduje się wiele restauracji, barów plażowych, obiektów sportowych i malowniczych promenad, co czyni ją idealnym miejscem zarówno na wakacje, jak i do zamieszkania przez cały rok.

Apartamenty na sprzedaż w Pilar de la Horadada znajdują się zaledwie 250 m od plaży, 300 m od lokalnych restauracji i barów, 800 m od supermarketu, 4 km od centrum miasta Pilar de la Horadada, 9 km od pola golfowego Lo Romero, 14 km od Torrevieja, 45 km od lotniska w Murcji i 74 km od lotniska w Alicante.

Kameralne osiedle obejmuje 24 ekskluzywne apartamenty, zaprojektowane z myślą o komforcie, prywatności i wypoczynku. Do dyspozycji mieszkańców są zadbane ogrody, wspólny basen, recepcja oraz salon klubowy w zamkniętym i bezpiecznym kompleksie położonym tuż przy morzu.

Każdy apartament wyróżnia się nowoczesnym designem z otwartą przestrzenią dzienną, wysokiej jakości wykończeniami i dużym tarasem z panoramicznym widokiem na morze. Lokale są w pełni umeblowane, wyposażone w zabudowaną kuchnię z zintegrowanym sprzętem AGD, klimatyzację, miejsce garażowe oraz komórkę lokatorską. Jasne wnętrza w stylu nadmorskim tworzą relaksującą atmosferę idealną do życia i wypoczynku.


ALC-01117

Lokalizacja na mapie

Pilar de la Horadada, Hiszpania
Edukacja
Opieka zdrowotna
Jedzenie i picie
Finanse
Rekreacja

