  4. Mieszkanie w nowym budynku Apartamenty w Doskonałej Lokalizacji w Maladze w Hiszpanii

Apartamenty w Doskonałej Lokalizacji w Maladze w Hiszpanii

Malaga, Hiszpania
od
$419,093
;
19
ID: 27617
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 9.09.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Hiszpania
  • Region / Państwo
    Andaluzja
  • Okolica
    Malaga Costa del Sol
  • Miasto
    Malaga

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2028

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Winda

O kompleksie

Ekskluzywne Apartamenty z Basenem na Dachu w Zabytkowym Centrum Malagi

Zabytkowe centrum Malagi to jedno z najbardziej tętniących życiem miejsc w południowej Hiszpanii, gdzie tradycja i nowoczesność harmonijnie się łączą. Wąskie uliczki pełne urokliwych kawiarni, autentycznych barów tapas i butików otwierają się na wielkie place otoczone zabytkami, muzeami i atrakcjami kulturalnymi. Życie w tej części miasta to codzienne obcowanie z historią, sztuką i śródziemnomorską atmosferą.

Apartamenty na sprzedaż w Maladze wyróżniają się doskonałą lokalizacją. Z osiedla można dotrzeć do złocistych piasków plaży La Malagueta w zaledwie 1 km, a lotnisko w Maladze oddalone jest o 9 km. Dla tych, którzy cenią sobie blask Costa del Sol, Puerto Banús znajduje się 54 km dalej, a Marbella 47 km, co zapewnia łatwy dostęp zarówno do lokalnego życia miejskiego, jak i ekskluzywnych kurortów nadmorskich.

Części wspólne zostały zaprojektowane z myślą o relaksie i rozrywce. Na dachach budynków znajdują się baseny, tarasy słoneczne i strefy wypoczynkowe, gdzie mieszkańcy mogą się odprężyć, podziwiając panoramiczne widoki na miasto. Projekt obejmuje również tereny zielone oraz prywatny parking podziemny, co zwiększa komfort codziennego życia.

Wnętrza apartamentów łączą nowoczesny design z ciepłą i przyjazną atmosferą. Duże okna i otwarte układy zapewniają dostęp naturalnego światła, a wysokiej jakości wykończenia i nowoczesne kuchnie tworzą funkcjonalne i stylowe przestrzenie. Przestronne tarasy i balkony poszerzają strefę mieszkalną na zewnątrz, umożliwiając pełne korzystanie z andaluzyjskiego klimatu.


AGP-01006

Lokalizacja na mapie

