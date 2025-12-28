  1. Realting.com
Nowe mieszkania w Campo de Cartagena y Mar Menor, Hiszpania

Los Alcazares
Zespół mieszkaniowy Costa Serena ApartmentsVillas
Los Alcazares, Hiszpania
od
$370,155
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 85–112 m²
4 obiekty nieruchomości 4
Mieszkańcy mogą korzystać ze wspólnego basenu i ogrodów krajobrazowych stworzonych dla relaksu i relaksu. Prywatne ogrody, ozdobione sztuczną trawą, harmonijnie uzupełniają każdą willę.Dla Państwa wygody znajduje się podziemny parking z przedinstalacją do ładowania pojazdów elektrycznych, a …
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 3 pokoi
85.0 – 101.0
376,784 – 412,107
Dom
103.0 – 112.0
505,126 – 575,773
Agencja
EspanaTour
Zostaw prośbę
San Javier, Hiszpania
od
$297,364
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 8
Powierzchnia 51–115 m²
3 obiekty nieruchomości 3
AMARA MARIS Plaża & Spa – To nowy luksusowy kompleks mieszkaniowy położony na wybrzeżu Morza Śródziemnego, w przepięknym kurorcie La Manga del Mar Menor, na wybrzeżu Costa Cálida. Kompleks składa się z dwóch 9-piętrowych budynków z 1-3 sypialniami, apartamentów z tarasami z widokiem na morze…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
51.0
339,106
Mieszkanie 2 pokoi
98.0
541,627
Mieszkanie 3 pokoi
115.0
647,597
Agencja
EspanaTour
Zostaw prośbę
San Javier, Hiszpania
od
$474,410
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 9
Powierzchnia 123 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Kompleks mieszkaniowy z widokiem na Morze Śródziemne, z bezpośrednim dostępem z publicznego basenu do promenady i plaży. Każda nieruchomość dostarczana jest pod klucz, nie tylko wyposażona w sprzęt kuchenny i klimatyzację, ale także w pełni umeblowana. Na terenie kompleksu znajdują się: Duży…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 3 pokoi
123.0
529,852
Agencja
EspanaTour
Zostaw prośbę
