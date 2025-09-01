  1. Realting.com
  2. Hiszpania
  3. la Vila Joiosa Villajoyosa
  4. Mieszkanie w nowym budynku Luksusowe Apartamenty Kilka Metrów od Plaży w Villajoyosa

Mieszkanie w nowym budynku Luksusowe Apartamenty Kilka Metrów od Plaży w Villajoyosa

la Vila Joiosa Villajoyosa, Hiszpania
od
$706,337
;
35
Zostawić wniosek
ID: 27859
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 9.09.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Hiszpania
  • Region / Państwo
    Wspólnota Walencka
  • Miasteczko
    la Vila Joiosa Villajoyosa

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2026

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen

O kompleksie

Luksusowe Apartamenty z 2 i 3 Sypialniami, Basenem Komunalnym, Kilka Metrów od Plaży w Villajoyosa

Ultranowoczesne apartamenty położone w Villajoyosa, często nazywanej La Vila Joiosa, to malownicze nadmorskie miasteczko położone w prowincji Alicante, na terenie Wspólnoty Walenckiej w Hiszpanii. Znane z tętniących życiem i kolorowych budynków, miasto oferuje urocze połączenie bogactwa historycznego, tradycji kulturowych i nowoczesnych atrakcji. Villajoyosa ma bogatą historię sięgającą czasów starożytnych. Pierwotnie zasiedlony przez Fenicjan, a później przez Rzymian, na przestrzeni wieków podlegał różnym wpływom kulturowym. Nazwa miasta, co w języku walenckim oznacza „Radosne Miasto”, odzwierciedla przyjemną atmosferę. Historyczne centrum Villajoyosa charakteryzuje się wąskimi, krętymi uliczkami i jaskrawo pomalowanymi domami. Te kolorowe budynki z widokiem na Morze Śródziemne są jednym z najbardziej charakterystycznych zabytków miasta. Miasto słynie z corocznego festiwalu Maurów i Chrześcijan, który odbywa się pod koniec lipca. Na tę tętniącą życiem uroczystość składają się wyszukane parady, pozorowane bitwy i różne wydarzenia kulturalne upamiętniające bitwy pomiędzy Maurami a chrześcijanami podczas rekonkwisty. Villajoyosa może poszczycić się kilkoma pięknymi plażami, w tym Playa Centro, Playa El Paraiso i Playa Torres. Plaże te słyną z drobnego, złotego piasku, czystej wody i doskonałych udogodnień, dzięki czemu są popularne zarówno wśród mieszkańców, jak i turystów. Miasto otoczone jest wspaniałą przyrodą, w tym wzgórzami i górami, które oferują możliwości uprawiania turystyki pieszej i spędzania czasu na świeżym powietrzu. Malownicze widoki na wybrzeże są główną atrakcją dla turystów.

Dzięki tak strategicznemu położeniu, te apartamenty na sprzedaż w Villajoyosa w Alicante znajdują się w odległości krótkiego spaceru od plaży, 3 km od centrum miasta Villajoyosa i wszystkich jego udogodnień, 7 km od malowniczego 18-dołkowego pola golfowego Puig Campana, 11 km od miasta Benidorm i zaledwie 52 km od lotniska w Alicante.

Osiedle posiada duży basen, bujne ogrody i opcjonalne miejsca parkingowe.

Wewnątrz tych nowoczesnych apartamentów znajdują się dwie lub trzy przestronne sypialnie dwuosobowe z wbudowanymi szafami, w zależności od modelu, dwie łazienki, w tym jedna połączona z główną sypialnią, wyposażona kuchnia i jadalnia na otwartym planie oraz przestronna część dzienna z dużymi oknami w stylu francuskim, które wpuszczają dużo naturalnego światła i prowadzą na słoneczny taras.


ALC-00929

Lokalizacja na mapie

la Vila Joiosa Villajoyosa, Hiszpania
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Finanse
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Apartamentowiec Nieruchomości z Widokiem na Morze w Otoczeniu Przyrody w Mijas Malaga
Mijas, Hiszpania
od
$465,005
Apartamentowiec Nieruchomości z Widokiem na Morze w Otoczeniu Przyrody w Mijas Malaga
Mijas, Hiszpania
od
$1,21M
Apartamentowiec Gotowe do Zamieszkania Apartamenty przy Plaży w Denii
Denia, Hiszpania
od
$417,916
Apartamentowiec Nadmorskie Domy z Solariami i Basenem w Maladze
Casares, Hiszpania
od
$847,604
Apartamentowiec Nieruchomości z Widokiem na Morze w Otoczeniu Przyrody w Mijas Malaga
Mijas, Hiszpania
od
$393,194
Państwo przegląda
Mieszkanie w nowym budynku Luksusowe Apartamenty Kilka Metrów od Plaży w Villajoyosa
la Vila Joiosa Villajoyosa, Hiszpania
od
$706,337
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Apartamentowiec Eleganckie Apartamenty w Kompleksie w Sabadell w Barcelonie
Apartamentowiec Eleganckie Apartamenty w Kompleksie w Sabadell w Barcelonie
Apartamentowiec Eleganckie Apartamenty w Kompleksie w Sabadell w Barcelonie
Apartamentowiec Eleganckie Apartamenty w Kompleksie w Sabadell w Barcelonie
Apartamentowiec Eleganckie Apartamenty w Kompleksie w Sabadell w Barcelonie
Pokaż wszystko Apartamentowiec Eleganckie Apartamenty w Kompleksie w Sabadell w Barcelonie
Apartamentowiec Eleganckie Apartamenty w Kompleksie w Sabadell w Barcelonie
Sabadell, Hiszpania
od
$299,016
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 5
Apartamenty z Basenem i Parkingiem w Spokojnej, Miejskiej Okolicy w Sabadell Dzielnica Covadonga znana jest ze swojego cichego, miejskiego charakteru, a jednocześnie oferuje bliskość codziennych udogodnień, szkół, transportu oraz terenów zielonych. Inwestycja znajduje się w odległości spacer…
Agencja
TEKCE Real Estate
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Amara Maris Apartments
Zespół mieszkaniowy Amara Maris Apartments
Zespół mieszkaniowy Amara Maris Apartments
Zespół mieszkaniowy Amara Maris Apartments
Zespół mieszkaniowy Amara Maris Apartments
Zespół mieszkaniowy Amara Maris Apartments
Zespół mieszkaniowy Amara Maris Apartments
San Javier, Hiszpania
od
$297,364
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 8
Powierzchnia 51–115 m²
3 obiekty nieruchomości 3
AMARA MARIS Plaża & Spa – To nowy luksusowy kompleks mieszkaniowy położony na wybrzeżu Morza Śródziemnego, w przepięknym kurorcie La Manga del Mar Menor, na wybrzeżu Costa Cálida. Kompleks składa się z dwóch 9-piętrowych budynków z 1-3 sypialniami, apartamentów z tarasami z widokiem na morze…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
51.0
336,687
Mieszkanie 2 pokoi
98.0
541,525
Mieszkanie 3 pokoi
115.0
647,475
Agencja
EspanaTour
Zostaw prośbę
Apartamentowiec Apartamenty z Basenem i Terenami Zielonymi w Monforte del Cid
Apartamentowiec Apartamenty z Basenem i Terenami Zielonymi w Monforte del Cid
Apartamentowiec Apartamenty z Basenem i Terenami Zielonymi w Monforte del Cid
Apartamentowiec Apartamenty z Basenem i Terenami Zielonymi w Monforte del Cid
Apartamentowiec Apartamenty z Basenem i Terenami Zielonymi w Monforte del Cid
Pokaż wszystko Apartamentowiec Apartamenty z Basenem i Terenami Zielonymi w Monforte del Cid
Apartamentowiec Apartamenty z Basenem i Terenami Zielonymi w Monforte del Cid
Monforte del Cid, Hiszpania
od
$400,258
Rok realizacji 2026
Nowoczesne Apartamenty 2 i 3 Sypialniowe oraz Przestronnymi Tarasami w Monforte del Cid Położone w spokojnej miejscowości Monforte del Cid, te apartamenty stanowią część starannie zaplanowanego kompleksu mieszkaniowego otoczonego naturą oraz nowoczesnymi udogodnieniami. Monforte del Cid, zna…
Agencja
TEKCE Real Estate
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Najnowsze wiadomości w Hiszpania
Pięć najlepszych krajów do uzyskania pozwolenia na pobyt na emeryturze
01.09.2025
Pięć najlepszych krajów do uzyskania pozwolenia na pobyt na emeryturze
Wybitny początek roku. Wyniki pierwszego kwartału 2025 r. na hiszpańskim rynku nieruchomości mieszkaniowych
17.07.2025
Wybitny początek roku. Wyniki pierwszego kwartału 2025 r. na hiszpańskim rynku nieruchomości mieszkaniowych
„Odzyskanie mieszkania zajęło mi prawie 3 lata.” Jak lokatorzy w Hiszpanii zajmują domy: komentarz prawnika i prawdziwa historia
23.10.2024
„Odzyskanie mieszkania zajęło mi prawie 3 lata.” Jak lokatorzy w Hiszpanii zajmują domy: komentarz prawnika i prawdziwa historia
„W ciągu roku zmieniłem 7 krajów i 35 mieszkań”. Jak Rosjanka otrzymała hiszpańską wizę cyfrową nomadów i osiedliła się w tym kraju
09.08.2024
„W ciągu roku zmieniłem 7 krajów i 35 mieszkań”. Jak Rosjanka otrzymała hiszpańską wizę cyfrową nomadów i osiedliła się w tym kraju
Niedrogie mieszkania w Hiszpanii: przegląd 5 opcji od €58,000
05.09.2025
Niedrogie mieszkania w Hiszpanii: przegląd 5 opcji od €58,000
Wyświetlić wszystkie publikacje