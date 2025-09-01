  1. Realting.com
  2. Hiszpania
  3. Rojales
  Mieszkanie w nowym budynku Apartamenty z Ogrodem lub Tarasem w Ciudad Quesada

Mieszkanie w nowym budynku Apartamenty z Ogrodem lub Tarasem w Ciudad Quesada

Rojales, Hiszpania
od
$368,472
17
ID: 27743
Data aktualizacji: 9.09.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Hiszpania
  • Region / Państwo
    Wspólnota Walencka
  • Okolica
    el Baix Segura La Vega Baja
  • Miasteczko
    Rojales

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Rok realizacji
    2025

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen

O kompleksie

Apartamenty z Ogrodem lub Tarasem Słonecznym na Sprzedaż w Ciudad Quesada, Alicante

Położone w urokliwym miasteczku Ciudad Quesada, Rojales, Alicante, nowe prywatne osiedle łączy nowoczesną architekturę z codziennym komfortem. Znana z relaksującego śródziemnomorskiego stylu życia okolica oferuje bliskość wybrzeża oraz szeroki wachlarz usług w zasięgu spaceru, co czyni ją idealnym miejscem zarówno do stałego zamieszkania, jak i na wakacyjny wypoczynek.

Inwestycja znajduje się w doskonałej lokalizacji, blisko kluczowych udogodnień: 0,3 km do apteki, 0,6 km do supermarketu, 0,6 km do kawiarni i restauracji, 0,8 km do ośrodka zdrowia, 1,5 km do pola golfowego, 2 km do międzynarodowej szkoły, 6,2 km do centrum handlowego, 7,5 km do plaży Guardamar, 12,4 km do centrum Torrevieja i 39,6 km do lotniska w Alicante.

Apartamenty na sprzedaż w Ciudad Quesada zostały starannie zaprojektowane i oferują spokojne, zagospodarowane części wspólne z dużym basenem w centrum osiedla. Ta zielona oaza zapewnia idealne warunki do relaksu oraz spędzania czasu w gronie znajomych. Dodatkowo każdy apartament posiada przypisane miejsce parkingowe na terenie zamkniętej, bezpiecznej wspólnoty mieszkaniowej.

Dostępne są apartamenty z 2 lub 3 sypialniami. W zależności od kondygnacji oferują prywatny ogród (na parterze) lub przestronne solarium na dachu (na piętrze). Wnętrza są jasne i przestronne – obejmują otwarty salon z jadalnią, w pełni wyposażoną kuchnię, nowoczesne łazienki oraz komfortowe, duże sypialnie, co sprawia, że apartamenty są idealne do codziennego życia


ALC-01037

Rojales, Hiszpania
