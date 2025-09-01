  1. Realting.com
  Mieszkanie w nowym budynku Mieszkania z Płynnym Przejściem Między Wnętrzem a Tarasem w Marbelli

Mieszkanie w nowym budynku Mieszkania z Płynnym Przejściem Między Wnętrzem a Tarasem w Marbelli

Marbella, Hiszpania
od
$982,986
;
17
ID: 27603
Data aktualizacji: 9.09.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Hiszpania
  • Region / Państwo
    Andaluzja
  • Okolica
    Costa del Sol Occidental
  • Miasto
    Marbella

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2029

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Winda

O kompleksie

Luksusowe i Stylowe Apartamenty w Doskonałej Harmonii z Otoczeniem w Marbelli

Marbella to jedno z najbardziej pożądanych miejsc w Europie, znane z unikalnego połączenia śródziemnomorskiego stylu życia, kosmopolitycznej atmosfery i naturalnego piękna. Dzięki całorocznemu słońcu, renomowanym polom golfowym, wykwintnej kuchni, luksusowym butikom i tętniącej życiem scenie kulturalnej, miasto oferuje niezrównane otoczenie, w którym wypoczynek łączy się z wyrafinowaniem. Otaczające góry i Morze Śródziemne tworzą środowisko, które łączy spokój z dynamiką międzynarodowego centrum.

Mieszkania na sprzedaż w Marbelli, Malaga, znajdują się 0,9 km od plaży, 5,7 km od centrum Marbelli, 12 km od Puerto Banús i 34 km od Międzynarodowego Lotniska w Maladze.

Zewnętrzne części wspólne zostały zaprojektowane tak, aby podnieść komfort codziennego życia. Imponujący basen typu infinity płynnie łączy się z horyzontem i oferuje nieprzerwane widoki na Morze Śródziemne. Zadbane ogrody tworzą spokojne i odświeżające otoczenie, a bar przy basenie, spa z łaźnią turecką, podgrzewany tor pływacki, siłownia oraz nowoczesna przestrzeń coworkingowa i salon towarzyski dopełniają zestawu udogodnień stworzonych z myślą o relaksie, dobrym samopoczuciu i życiu towarzyskim.

Wnętrza wyróżniają się elegancją i funkcjonalnością. Przestronne układy i otwarte kuchnie naturalnie łączą się z jasnymi jadalniami i salonami, podczas gdy duże okna pozwalają światłu dziennemu przenikać do całego mieszkania. Sypialnie zostały zaprojektowane jako oazy spokoju, wiele z nich posiada łazienki en-suite wykończone materiałami najwyższej jakości. Rozległe tarasy przedłużają przestrzeń mieszkalną na zewnątrz, zapraszając mieszkańców do korzystania ze śródziemnomorskiego klimatu przez cały rok.


AGP-01013

Marbella, Hiszpania
