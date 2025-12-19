  1. Realting.com
  2. Hiszpania
  3. Rojales
  4. Mieszkania w nowych budynkach

Nowe mieszkania w Rojales, Hiszpania

Zespół mieszkaniowy Duly Lo Marabu Villas
Zespół mieszkaniowy Duly Lo Marabu Villas
Rojales, Hiszpania
od
$495,320
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Powierzchnia 107–123 m²
3 obiekty nieruchomości 3
Kompleks mieszkaniowy posiada wspólny basen z terenami zielonymi, strefę spa (siłownia, sauna, jacuzzi) oraz strefę dla dzieci. W zasięgu spaceru rozwinięta infrastruktura: sklepy, centrum handlowe, przychodnia medyczna, apteki, urzędy, banki, szkoła, tereny rekreacyjne, parki i przystanki …
EspanaTour
Apartamentowiec Stylowe Apartamenty z Tarasem w Lo Marabu, Quesada
Apartamentowiec Stylowe Apartamenty z Tarasem w Lo Marabu, Quesada
Rojales, Hiszpania
od
$343,136
Rok realizacji 2026
Nowoczesne Apartamenty z 2 Sypialniami i Przestronnymi Tarasami w Quesada Ciudad Quesada to tętniące życiem, dobrze rozwinięte miasteczko na Costa Blanca, znane z całorocznej dostępności udogodnień, międzynarodowej atmosfery oraz bliskości do pięknych plaż Morza Śródziemnego. Ta dynamiczna o…
TEKCE Real Estate
Apartamentowiec Apartamenty z Ogrodem lub Tarasem w Ciudad Quesada
Apartamentowiec Apartamenty z Ogrodem lub Tarasem w Ciudad Quesada
Rojales, Hiszpania
od
$373,181
Rok realizacji 2025
Apartamenty z Ogrodem lub Tarasem Słonecznym na Sprzedaż w Ciudad Quesada, Alicante Położone w urokliwym miasteczku Ciudad Quesada, Rojales, Alicante, nowe prywatne osiedle łączy nowoczesną architekturę z codziennym komfortem. Znana z relaksującego śródziemnomorskiego stylu życia okolica of…
TEKCE Real Estate
Zespół mieszkaniowy BUNGALOWS - DULY LO MARABU
Urbanizacion Dona Pepa, Hiszpania
od
$290,324
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 78–79 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Kompleks mieszkaniowy posiada wspólny basen z terenami zielonymi, strefę spa (siłownia, sauna, jacuzzi) oraz strefę dla dzieci. W zasięgu spaceru rozwinięta infrastruktura: sklepy, centrum handlowe, przychodnia medyczna, apteki, urzędy, banki, szkoła, tereny rekreacyjne, parki i przystanki …
EspanaTour
Apartamentowiec Apartamenty z Ogrodem lub Tarasem w Ciudad Quesada
Apartamentowiec Apartamenty z Ogrodem lub Tarasem w Ciudad Quesada
Rojales, Hiszpania
od
$377,171
Rok realizacji 2025
Apartamenty z Ogrodem lub Tarasem Słonecznym na Sprzedaż w Ciudad Quesada, Alicante Położone w urokliwym miasteczku Ciudad Quesada, Rojales, Alicante, nowe prywatne osiedle łączy nowoczesną architekturę z codziennym komfortem. Znana z relaksującego śródziemnomorskiego stylu życia okolica of…
TEKCE Real Estate
Apartamentowiec Apartamenty z Ogrodem lub Tarasem w Ciudad Quesada
Apartamentowiec Apartamenty z Ogrodem lub Tarasem w Ciudad Quesada
Rojales, Hiszpania
od
$484,095
Rok realizacji 2025
Apartamenty z Ogrodem lub Tarasem Słonecznym na Sprzedaż w Ciudad Quesada, Alicante Położone w urokliwym miasteczku Ciudad Quesada, Rojales, Alicante, nowe prywatne osiedle łączy nowoczesną architekturę z codziennym komfortem. Znana z relaksującego śródziemnomorskiego stylu życia okolica of…
TEKCE Real Estate
Apartamentowiec Stylowe Apartamenty z Tarasem w Lo Marabu, Quesada
Apartamentowiec Stylowe Apartamenty z Tarasem w Lo Marabu, Quesada
Rojales, Hiszpania
od
$321,394
Rok realizacji 2026
Nowoczesne Apartamenty z 2 Sypialniami i Przestronnymi Tarasami w Quesada Ciudad Quesada to tętniące życiem, dobrze rozwinięte miasteczko na Costa Blanca, znane z całorocznej dostępności udogodnień, międzynarodowej atmosfery oraz bliskości do pięknych plaż Morza Śródziemnego. Ta dynamiczna o…
TEKCE Real Estate
Apartamentowiec Eleganckie Apartamenty z Basenem w Ciudad Quesada Rojales
Apartamentowiec Eleganckie Apartamenty z Basenem w Ciudad Quesada Rojales
Rojales, Hiszpania
od
$336,687
Rok realizacji 2026
2- i 3-Pokojowe Luksusowe Apartamenty z Wspólnym Basenem w Ciudad Quesada, Alicante Położone w prestiżowej dzielnicy Ciudad Quesada, Rojales, te wyjątkowe rezydencje oferują niezrównaną kombinację spokoju i elegancji. Okolica jest znana z malowniczego piękna, tętniącej życiem międzynarodowej…
TEKCE Real Estate
Apartamentowiec Eleganckie Apartamenty z Basenem w Ciudad Quesada Rojales
Apartamentowiec Eleganckie Apartamenty z Basenem w Ciudad Quesada Rojales
Rojales, Hiszpania
od
$413,164
Rok realizacji 2026
2- i 3-Pokojowe Luksusowe Apartamenty z Wspólnym Basenem w Ciudad Quesada, Alicante Położone w prestiżowej dzielnicy Ciudad Quesada, Rojales, te wyjątkowe rezydencje oferują niezrównaną kombinację spokoju i elegancji. Okolica jest znana z malowniczego piękna, tętniącej życiem międzynarodowej…
TEKCE Real Estate
Apartamentowiec Apartamenty z Ogrodem lub Tarasem w Ciudad Quesada
Apartamentowiec Apartamenty z Ogrodem lub Tarasem w Ciudad Quesada
Rojales, Hiszpania
od
$486,445
Rok realizacji 2025
Apartamenty z Ogrodem lub Tarasem Słonecznym na Sprzedaż w Ciudad Quesada, Alicante Położone w urokliwym miasteczku Ciudad Quesada, Rojales, Alicante, nowe prywatne osiedle łączy nowoczesną architekturę z codziennym komfortem. Znana z relaksującego śródziemnomorskiego stylu życia okolica of…
TEKCE Real Estate
Apartamentowiec Eleganckie Apartamenty z Basenem w Ciudad Quesada Rojales
Apartamentowiec Eleganckie Apartamenty z Basenem w Ciudad Quesada Rojales
Rojales, Hiszpania
od
$357,877
Rok realizacji 2026
2- i 3-Pokojowe Luksusowe Apartamenty z Wspólnym Basenem w Ciudad Quesada, Alicante Położone w prestiżowej dzielnicy Ciudad Quesada, Rojales, te wyjątkowe rezydencje oferują niezrównaną kombinację spokoju i elegancji. Okolica jest znana z malowniczego piękna, tętniącej życiem międzynarodowej…
TEKCE Real Estate
Apartamentowiec Eleganckie Apartamenty z Basenem w Ciudad Quesada Rojales
Apartamentowiec Eleganckie Apartamenty z Basenem w Ciudad Quesada Rojales
Rojales, Hiszpania
od
$363,764
Rok realizacji 2026
2- i 3-Pokojowe Luksusowe Apartamenty z Wspólnym Basenem w Ciudad Quesada, Alicante Położone w prestiżowej dzielnicy Ciudad Quesada, Rojales, te wyjątkowe rezydencje oferują niezrównaną kombinację spokoju i elegancji. Okolica jest znana z malowniczego piękna, tętniącej życiem międzynarodowej…
TEKCE Real Estate
Apartamentowiec Nowoczesne Mieszkania z Prywatnymi Ogrodami w Ciudad Quesada
Apartamentowiec Nowoczesne Mieszkania z Prywatnymi Ogrodami w Ciudad Quesada
Rojales, Hiszpania
od
$425,684
Rok realizacji 2025
Nowoczesne Mieszkania z 2 lub 3 Sypialniami i Prywatnymi Ogrodami w Ciudad Quesada Położone w popularnym regionie Ciudad Quesada, te mieszkania łączą spokój z łatwym dostępem do udogodnień. Okolica słynie z tętniącej życiem atmosfery, malowniczego otoczenia i całorocznych atrakcji. Mieszkani…
TEKCE Real Estate
Zespół mieszkaniowy AREAbeach IV CIUDAD QUESADA
Zespół mieszkaniowy AREAbeach IV CIUDAD QUESADA
Rojales, Hiszpania
od
$406,622
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 94–137 m²
3 obiekty nieruchomości 3
AREAbeach IV oferuje 30 wyjątkowych domów, każdy z prywatnym terenem, kuchnią na świeżym powietrzu i basenem. Każdy szczegół jest starannie dobierany, aby zagwarantować wysokiej jakości wykończenie i urbanizację, która dba o każdy aspekt Twojego dobrego samopoczucia
EspanaTour
Dzielnica mieszkaniowa Euromarina Apartments
Dzielnica mieszkaniowa Euromarina Apartments
Urbanizacion Dona Pepa, Hiszpania
od
$321,327
Opcje wykończenia Gotowe
Powierzchnia 83–116 m²
4 obiekty nieruchomości 4
Dla tych, którzy szukają prywatności lub enklawy spokoju, luksusowe apartamenty Euromarina — idealna opcja. Dzięki uprzywilejowanej lokalizacji na najbardziej olśniewającym wybrzeżu Hiszpanii, te nieruchomości oferują nie tylko dom, ale zaproszenie do pełni życia. Costa Cálida i Costa Blanc…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 2 pokoi
83.0 – 90.0
348,281 – 368,217
Mieszkanie 3 pokoi
116.0
496,037
EspanaTour
Dzielnica mieszkaniowa Euromarina Villas
Dzielnica mieszkaniowa Euromarina Villas
Urbanizacion Dona Pepa, Hiszpania
od
$435,468
Opcje wykończenia Gotowe
Powierzchnia 131–205 m²
8 obiekty nieruchomości 8
Euromarina prezentuje wybraną kolekcję luksusowych willi na Costa Blanca i Costa Calida, perełek architektury położonych w najbardziej idyllicznych zakątkach wybrzeża Morza Śródziemnego. Wyobraź sobie, że budzisz się przy szumie fal, opalasz się przez ponad 300 dni w roku i masz swobodę wyb…
EspanaTour
