  1. Realting.com
  2. Hiszpania
  3. Malaga
  4. Mieszkanie w nowym budynku Apartamenty w Doskonałej Lokalizacji w Maladze w Hiszpanii

Mieszkanie w nowym budynku Apartamenty w Doskonałej Lokalizacji w Maladze w Hiszpanii

Malaga, Hiszpania
od
$368,472
;
19
Zostawić wniosek
ID: 27615
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 9.09.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Hiszpania
  • Region / Państwo
    Andaluzja
  • Okolica
    Malaga Costa del Sol
  • Miasto
    Malaga

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2028

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Winda

O kompleksie

Ekskluzywne Apartamenty z Basenem na Dachu w Zabytkowym Centrum Malagi

Zabytkowe centrum Malagi to jedno z najbardziej tętniących życiem miejsc w południowej Hiszpanii, gdzie tradycja i nowoczesność harmonijnie się łączą. Wąskie uliczki pełne urokliwych kawiarni, autentycznych barów tapas i butików otwierają się na wielkie place otoczone zabytkami, muzeami i atrakcjami kulturalnymi. Życie w tej części miasta to codzienne obcowanie z historią, sztuką i śródziemnomorską atmosferą.

Apartamenty na sprzedaż w Maladze wyróżniają się doskonałą lokalizacją. Z osiedla można dotrzeć do złocistych piasków plaży La Malagueta w zaledwie 1 km, a lotnisko w Maladze oddalone jest o 9 km. Dla tych, którzy cenią sobie blask Costa del Sol, Puerto Banús znajduje się 54 km dalej, a Marbella 47 km, co zapewnia łatwy dostęp zarówno do lokalnego życia miejskiego, jak i ekskluzywnych kurortów nadmorskich.

Części wspólne zostały zaprojektowane z myślą o relaksie i rozrywce. Na dachach budynków znajdują się baseny, tarasy słoneczne i strefy wypoczynkowe, gdzie mieszkańcy mogą się odprężyć, podziwiając panoramiczne widoki na miasto. Projekt obejmuje również tereny zielone oraz prywatny parking podziemny, co zwiększa komfort codziennego życia.

Wnętrza apartamentów łączą nowoczesny design z ciepłą i przyjazną atmosferą. Duże okna i otwarte układy zapewniają dostęp naturalnego światła, a wysokiej jakości wykończenia i nowoczesne kuchnie tworzą funkcjonalne i stylowe przestrzenie. Przestronne tarasy i balkony poszerzają strefę mieszkalną na zewnątrz, umożliwiając pełne korzystanie z andaluzyjskiego klimatu.


AGP-01006

Lokalizacja na mapie

Malaga, Hiszpania
Edukacja
Opieka zdrowotna

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Apartamentowiec Luksusowe mieszkania z widokiem na morze w Fuengirola
Fuengirola, Hiszpania
od
$865,263
Apartamentowiec Nieruchomości z Widokiem na Morze w Otoczeniu Przyrody w Mijas Malaga
Mijas, Hiszpania
od
$533,284
Apartamentowiec Apartamenty w Odległości Krótkiego Spaceru od Plaży w Orihuela
Orihuela, Hiszpania
od
$394,371
Apartamentowiec Nowe Apartamenty z Tarasami w San Miguel de Salinas
San Miguel de Salinas, Hiszpania
od
$235,446
Apartamentowiec Eleganckie Apartamenty Golfowe z 2 i 3 Sypialniami w Finestrat
Finestrat, Hiszpania
od
$465,005
Państwo przegląda
Mieszkanie w nowym budynku Apartamenty w Doskonałej Lokalizacji w Maladze w Hiszpanii
Malaga, Hiszpania
od
$368,472
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Zespół mieszkaniowy SeaView 6
Zespół mieszkaniowy SeaView 6
Zespół mieszkaniowy SeaView 6
Zespół mieszkaniowy SeaView 6
Zespół mieszkaniowy SeaView 6
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy SeaView 6
Zespół mieszkaniowy SeaView 6
Finestrat, Hiszpania
od
$518,032
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 1
Powierzchnia 106–109 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Kompleks mieszkalny SEAVIEW 6, położony w prestiżowej części Costa Blanca, oferuje unikalne połączenie naturalnego piękna i komfortu miejskiego. Otoczony górami i z widokiem na Morze Śródziemne kompleks zapewnia spokojną atmosferę. Jednocześnie znajduje się zaledwie kilka minut od plaż Benid…
Agencja
EspanaTour
Zostaw prośbę
Apartamentowiec Energooszczędne Domy z Widokiem na Pole Golfowe w Mijas
Apartamentowiec Energooszczędne Domy z Widokiem na Pole Golfowe w Mijas
Apartamentowiec Energooszczędne Domy z Widokiem na Pole Golfowe w Mijas
Apartamentowiec Energooszczędne Domy z Widokiem na Pole Golfowe w Mijas
Apartamentowiec Energooszczędne Domy z Widokiem na Pole Golfowe w Mijas
Pokaż wszystko Apartamentowiec Energooszczędne Domy z Widokiem na Pole Golfowe w Mijas
Apartamentowiec Energooszczędne Domy z Widokiem na Pole Golfowe w Mijas
Mijas, Hiszpania
od
$453,233
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 5
Domy z Widokiem na Pole Golfowe o Ocenie Efektywności Energetycznej "A" w Prestiżowej Okolicy Mijas Ten nowy projekt znajduje się w Mijas, jednej z najbardziej pożądanych gmin na Costa del Sol. Region oferuje różnorodną mieszankę tradycyjnej hiszpańskiej kultury, nowoczesnych udogodnień oraz…
Agencja
TEKCE Real Estate
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Thiar Village
Zespół mieszkaniowy Thiar Village
Zespół mieszkaniowy Thiar Village
Zespół mieszkaniowy Thiar Village
Zespół mieszkaniowy Thiar Village
Zespół mieszkaniowy Thiar Village
Zespół mieszkaniowy Thiar Village
Orihuela, Hiszpania
od
$311,136
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 72–121 m²
5 obiekty nieruchomości 5
Kompleks znajduje się w Orihuela Costa — To malowniczy kurort, część hiszpańskiego wybrzeża Costa Blanca. Tutaj możesz cieszyć się oryginalnym śródziemnomorskim krajobrazem – doliny, gaje kosodrzewinowe i dębowe, łąki bogate w aromaty różnorodnych pachnących roślin. Okoliczne słone jeziora –…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 2 pokoi
72.0
353,051
Mieszkanie 3 pokoi
82.0 – 84.0
347,282 – 388,485
Dom
121.0
676,906
Agencja
EspanaTour
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Najnowsze wiadomości w Hiszpania
Pięć najlepszych krajów do uzyskania pozwolenia na pobyt na emeryturze
01.09.2025
Pięć najlepszych krajów do uzyskania pozwolenia na pobyt na emeryturze
Wybitny początek roku. Wyniki pierwszego kwartału 2025 r. na hiszpańskim rynku nieruchomości mieszkaniowych
17.07.2025
Wybitny początek roku. Wyniki pierwszego kwartału 2025 r. na hiszpańskim rynku nieruchomości mieszkaniowych
„Odzyskanie mieszkania zajęło mi prawie 3 lata.” Jak lokatorzy w Hiszpanii zajmują domy: komentarz prawnika i prawdziwa historia
23.10.2024
„Odzyskanie mieszkania zajęło mi prawie 3 lata.” Jak lokatorzy w Hiszpanii zajmują domy: komentarz prawnika i prawdziwa historia
„W ciągu roku zmieniłem 7 krajów i 35 mieszkań”. Jak Rosjanka otrzymała hiszpańską wizę cyfrową nomadów i osiedliła się w tym kraju
09.08.2024
„W ciągu roku zmieniłem 7 krajów i 35 mieszkań”. Jak Rosjanka otrzymała hiszpańską wizę cyfrową nomadów i osiedliła się w tym kraju
Niedrogie mieszkania w Hiszpanii: przegląd 5 opcji od €58,000
05.09.2025
Niedrogie mieszkania w Hiszpanii: przegląd 5 opcji od €58,000
Wyświetlić wszystkie publikacje