  2. Hiszpania
  3. Fuengirola
  Mieszkanie w nowym budynku Luksusowe mieszkania z widokiem na morze w Fuengirola

Mieszkanie w nowym budynku Luksusowe mieszkania z widokiem na morze w Fuengirola

Fuengirola, Hiszpania
od
$1,32M
;
37
ID: 27928
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 9.09.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Hiszpania
  • Region / Państwo
    Andaluzja
  • Okolica
    Costa del Sol Occidental
  • Miasteczko
    Fuengirola

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2025
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    4

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Winda

O kompleksie

Apartamenty w kompleksie z bogatymi udogodnieniami w prestiżowej lokalizacji w Fuengiroli

Apartamenty znajdują się w Fuengiroli, kurorcie położonym pomiędzy dwoma innymi, znanymi miastami Benalmadena i Mijas. Fuengirola to miejsce wszystkich udogodnień łącznie z barami, centrami sportu, klubami nocnymi i restauracjami.

Apartamenty na sprzedaż w Fuengirola zlokalizowane są na obszarze graniczącym z Benalmadena. Ponadto mieszkania znajdują się zaledwie 15 minut drogi od lotniska Malaga.

Luksusowe apartamenty usytuowane są w kompleksie złożonym z 2- i 3-pokojowych mieszkań. Kompleks, położony na wzgórzu, oferuje niezwykłe widoki na morze. W kompleksie są wspólne ogrody, basen zewnętrzny, klub sportowy z basenami, korty tenisowe oraz SPA z wewnętrznymi podgrzewanymi basenami.
Apartamenty w kompleksie zostały zaprojektowane w oparciu o koncepcję otwartego planu, która maksymalizuje korzyści z naturalnego światła.


AGP-00623

Fuengirola, Hiszpania
