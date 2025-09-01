  1. Realting.com
  4. Mieszkanie w nowym budynku Nowoczesne Apartamenty Blisko Udogodnień w Esteponie, Malaga

Estepona, Hiszpania
od
$523,867
15
ID: 27609
Data aktualizacji: 9.09.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Hiszpania
  • Region / Państwo
    Andaluzja
  • Okolica
    Costa del Sol Occidental
  • Miasteczko
    Estepona

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Rok realizacji
    2028

Szczegóły zewnętrzne

  • Basen
  • Winda

O kompleksie

Nowoczesne Apartamenty nad Morzem Śródziemnym w Esteponie

Estepona to jedna z najbardziej pożądanych lokalizacji na Costa del Sol, znana ze swojej urokliwej starówki, tętniącej życiem mariny oraz ponad dwudziestu kilometrów linii brzegowej z plażami odznaczonymi Błękitną Flagą. Dzięki łagodnemu śródziemnomorskiemu klimatowi, polom golfowym oraz szerokiemu wyborowi restauracji i rozrywek, miasto łączy andaluzyjską autentyczność ze współczesnym stylem życia.

Plaża znajduje się zaledwie 1,2 kilometra od apartamentów na sprzedaż w Esteponie, Malaga. Puerto Banús oddalone jest o około 18 kilometrów, a Marbella o 28 kilometrów. Międzynarodowe lotnisko w Maladze znajduje się w odległości około 83 kilometrów, oferując dogodne połączenia z głównymi miastami Europy.

Inwestycja wyróżnia się eleganckimi, wspólnymi przestrzeniami zaprojektowanymi w stylu resortowym. Budynki mieszkalne otoczone są zagospodarowanymi ogrodami, które tworzą spokojną atmosferę. Basen na dachu oferuje spektakularne widoki na morze, a mieszkańcy mogą również korzystać ze strefy spa i wellness, siłowni, podziemnego parkingu, komórek lokatorskich oraz innych praktycznych udogodnień.

Wnętrza mieszkań zaprojektowano w nowoczesnym stylu, który łączy komfort z funkcjonalnością. Otwarte układy łączą salony z kuchniami, a duże okna wypełniają wnętrza naturalnym światłem. Przestronne tarasy powiększają przestrzeń mieszkalną na zewnątrz, oferując widoki na morze i góry. Wysokiej jakości wykończenia oraz przemyślany rozkład pomieszczeń zapewniają każdemu apartamentowi przytulną i relaksującą atmosferę przez cały rok.


Estepona, Hiszpania
Edukacja
Opieka zdrowotna

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
