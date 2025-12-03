  1. Realting.com
Nowe mieszkania w Calp, Hiszpania

Zespół mieszkaniowy Isea Views
Calp, Hiszpania
od
$857,253
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 18
Powierzchnia 74–109 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Isea Views to dwie 18-piętrowe wieże w luksusowym kompleksie mieszkalnym. Kompleks posiada odkryty basen z torem do gry, padelem, petanque, stołem do tenisa, polem do gry w golfa, punktem widokowym na solnisko i placem zabaw dla dzieci. Również w jednej z wież znajduje się piętro, na którym …
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 3 pokoi
74.0 – 109.0
1,04M – 1,92M
Agencja
EspanaTour
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy INFINIUM III
Calp, Hiszpania
od
$514,100
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 17
Powierzchnia 115–201 m²
5 obiekty nieruchomości 5
Kompleks mieszkalny INFINIUM III znajduje się w prestiżowej dzielnicy Saladar w Calpe, w pobliżu słynnej plaży Arenal Bol i tętniącego życiem centrum miasta. Ta wyjątkowa lokalizacja umożliwia mieszkańcom korzystanie ze wszystkich korzyści płynących z życia przybrzeżnego, przy jednoczesnym ł…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 3 pokoi
115.0 – 119.0
523,388 – 628,066
Mieszkanie 4 pokoi
201.0
1,02M
Agencja
EspanaTour
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Lagune Homes
Calp, Hiszpania
od
$423,948
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 10
Powierzchnia 94–113 m²
4 obiekty nieruchomości 4
Lagune Homes kompleks mieszkalny znajduje się w Calpe, w pobliżu rezerwatu przyrody Las Salinas i zaledwie kilka minut spacerem od słynnej plaży La Fossa, a także 10 minut spacerem od Arenal Beach. Dwa piętrowe budynki z oryginalną architekturą oferują nowe dwu- i trzypokojowe apartamenty, k…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 2 pokoi
94.0
433,831 – 488,496
Mieszkanie 3 pokoi
111.0 – 113.0
498,964 – 512,921
Agencja
EspanaTour
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Vitania Home
Calp, Hiszpania
od
$345,863
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2028
Liczba kondygnacji 7
Odkryj nowy ekskluzywny projekt, który przemyśli koncepcję luksusu na Costa Blanca. Położony w samym sercu Calpe, ten innowacyjny kompleks oferuje doskonałe połączenie nowoczesnego projektowania, zrównoważonego rozwoju i komfortu, stworzony dla osób poszukujących wyjątkowego stylu życia.Proj…
Agencja
EspanaTour
Zostaw prośbę
