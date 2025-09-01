  1. Realting.com
  2. Hiszpania
  3. Marbella
  4. Mieszkanie w nowym budynku Mieszkania z Płynnym Przejściem Między Wnętrzem a Tarasem w Marbelli

Mieszkanie w nowym budynku Mieszkania z Płynnym Przejściem Między Wnętrzem a Tarasem w Marbelli

Marbella, Hiszpania
od
$1,06M
;
17
Zostawić wniosek
ID: 27604
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 9.09.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Hiszpania
  • Region / Państwo
    Andaluzja
  • Okolica
    Costa del Sol Occidental
  • Miasto
    Marbella

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2029

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Winda

O kompleksie

Luksusowe i Stylowe Apartamenty w Doskonałej Harmonii z Otoczeniem w Marbelli

Marbella to jedno z najbardziej pożądanych miejsc w Europie, znane z unikalnego połączenia śródziemnomorskiego stylu życia, kosmopolitycznej atmosfery i naturalnego piękna. Dzięki całorocznemu słońcu, renomowanym polom golfowym, wykwintnej kuchni, luksusowym butikom i tętniącej życiem scenie kulturalnej, miasto oferuje niezrównane otoczenie, w którym wypoczynek łączy się z wyrafinowaniem. Otaczające góry i Morze Śródziemne tworzą środowisko, które łączy spokój z dynamiką międzynarodowego centrum.

Mieszkania na sprzedaż w Marbelli, Malaga, znajdują się 0,9 km od plaży, 5,7 km od centrum Marbelli, 12 km od Puerto Banús i 34 km od Międzynarodowego Lotniska w Maladze.

Zewnętrzne części wspólne zostały zaprojektowane tak, aby podnieść komfort codziennego życia. Imponujący basen typu infinity płynnie łączy się z horyzontem i oferuje nieprzerwane widoki na Morze Śródziemne. Zadbane ogrody tworzą spokojne i odświeżające otoczenie, a bar przy basenie, spa z łaźnią turecką, podgrzewany tor pływacki, siłownia oraz nowoczesna przestrzeń coworkingowa i salon towarzyski dopełniają zestawu udogodnień stworzonych z myślą o relaksie, dobrym samopoczuciu i życiu towarzyskim.

Wnętrza wyróżniają się elegancją i funkcjonalnością. Przestronne układy i otwarte kuchnie naturalnie łączą się z jasnymi jadalniami i salonami, podczas gdy duże okna pozwalają światłu dziennemu przenikać do całego mieszkania. Sypialnie zostały zaprojektowane jako oazy spokoju, wiele z nich posiada łazienki en-suite wykończone materiałami najwyższej jakości. Rozległe tarasy przedłużają przestrzeń mieszkalną na zewnątrz, zapraszając mieszkańców do korzystania ze śródziemnomorskiego klimatu przez cały rok.


AGP-01013

Lokalizacja na mapie

Marbella, Hiszpania
Edukacja
Opieka zdrowotna

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Apartamentowiec Luksusowe Apartamenty Kilka Metrów od Plaży w Villajoyosa
la Vila Joiosa Villajoyosa, Hiszpania
od
$706,337
Apartamentowiec Mieszkania z widokiem na morze na osiedlu luxe w Fuengirola
Fuengirola, Hiszpania
od
$971,213
Zespół mieszkaniowy Essential House
Finestrat, Hiszpania
od
$858,199
Apartamentowiec Apartamenty Inwestycyjne w Viva Altea Beach Project, Alicante
Altea, Hiszpania
od
$1,17M
Zespół mieszkaniowy Cinuelica Resort - Fase 2
Orihuela, Hiszpania
od
$293,080
Państwo przegląda
Mieszkanie w nowym budynku Mieszkania z Płynnym Przejściem Między Wnętrzem a Tarasem w Marbelli
Marbella, Hiszpania
od
$1,06M
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Apartamentowiec Piękne Apartamenty z Wnętrzami Pełnymi Słońca w Benalmádena Málaga
Apartamentowiec Piękne Apartamenty z Wnętrzami Pełnymi Słońca w Benalmádena Málaga
Apartamentowiec Piękne Apartamenty z Wnętrzami Pełnymi Słońca w Benalmádena Málaga
Apartamentowiec Piękne Apartamenty z Wnętrzami Pełnymi Słońca w Benalmádena Málaga
Apartamentowiec Piękne Apartamenty z Wnętrzami Pełnymi Słońca w Benalmádena Málaga
Pokaż wszystko Apartamentowiec Piękne Apartamenty z Wnętrzami Pełnymi Słońca w Benalmádena Málaga
Apartamentowiec Piękne Apartamenty z Wnętrzami Pełnymi Słońca w Benalmádena Málaga
Benalmadena, Hiszpania
od
$694,565
Rok realizacji 2028
Idealne Apartamenty i Penthouse’y z Doskonałymi Udogodnieniami Wspólnymi w Benalmádena Torremuelle to malownicza nadmorska okolica w Benalmádena na Costa del Sol w Hiszpanii. Znana z pięknych widoków na morze, spokojnej atmosfery mieszkalnej oraz bliskości plaż i parków przyrody, łączy relak…
Agencja
TEKCE Real Estate
Zostaw prośbę
Apartamentowiec Iconic
Apartamentowiec Iconic
Apartamentowiec Iconic
Apartamentowiec Iconic
Apartamentowiec Iconic
Pokaż wszystko Apartamentowiec Iconic
Apartamentowiec Iconic
Santa Pola, Hiszpania
od
$353,679
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2023
Liczba kondygnacji 3
La Costa Blanca ... Ukryte miejsce w El Levante Español, które może być niezwykle przystępne. Apartamenty z frontalnym widokiem na Morze Śródziemne i złote piaszczyste plaże. Domy zbudowane w wysokim standardzie w pięknym kompleksie mieszkalnym w Gran Alcant. Z własnego tarasu będzi…
Agencja
IBAKA HOMES RAL ESTATE INTERNATIONAL
Zostaw prośbę
Apartamentowiec Luksusowe Apartamenty Kilka Metrów od Plaży w Villajoyosa
Apartamentowiec Luksusowe Apartamenty Kilka Metrów od Plaży w Villajoyosa
Apartamentowiec Luksusowe Apartamenty Kilka Metrów od Plaży w Villajoyosa
Apartamentowiec Luksusowe Apartamenty Kilka Metrów od Plaży w Villajoyosa
Apartamentowiec Luksusowe Apartamenty Kilka Metrów od Plaży w Villajoyosa
Pokaż wszystko Apartamentowiec Luksusowe Apartamenty Kilka Metrów od Plaży w Villajoyosa
Apartamentowiec Luksusowe Apartamenty Kilka Metrów od Plaży w Villajoyosa
la Vila Joiosa Villajoyosa, Hiszpania
od
$376,713
Rok realizacji 2026
Luksusowe Apartamenty z 2 i 3 Sypialniami, Basenem Komunalnym, Kilka Metrów od Plaży w Villajoyosa Ultranowoczesne apartamenty położone w Villajoyosa, często nazywanej La Vila Joiosa, to malownicze nadmorskie miasteczko położone w prowincji Alicante, na terenie Wspólnoty Walenckiej w Hiszpan…
Agencja
TEKCE Real Estate
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Najnowsze wiadomości w Hiszpania
Pięć najlepszych krajów do uzyskania pozwolenia na pobyt na emeryturze
01.09.2025
Pięć najlepszych krajów do uzyskania pozwolenia na pobyt na emeryturze
Wybitny początek roku. Wyniki pierwszego kwartału 2025 r. na hiszpańskim rynku nieruchomości mieszkaniowych
17.07.2025
Wybitny początek roku. Wyniki pierwszego kwartału 2025 r. na hiszpańskim rynku nieruchomości mieszkaniowych
„Odzyskanie mieszkania zajęło mi prawie 3 lata.” Jak lokatorzy w Hiszpanii zajmują domy: komentarz prawnika i prawdziwa historia
23.10.2024
„Odzyskanie mieszkania zajęło mi prawie 3 lata.” Jak lokatorzy w Hiszpanii zajmują domy: komentarz prawnika i prawdziwa historia
„W ciągu roku zmieniłem 7 krajów i 35 mieszkań”. Jak Rosjanka otrzymała hiszpańską wizę cyfrową nomadów i osiedliła się w tym kraju
09.08.2024
„W ciągu roku zmieniłem 7 krajów i 35 mieszkań”. Jak Rosjanka otrzymała hiszpańską wizę cyfrową nomadów i osiedliła się w tym kraju
Niedrogie mieszkania w Hiszpanii: przegląd 5 opcji od €58,000
05.09.2025
Niedrogie mieszkania w Hiszpanii: przegląd 5 opcji od €58,000
Wyświetlić wszystkie publikacje