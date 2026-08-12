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Penthouse na Sprzedaż w Hiszpania

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Torrevieja
340
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3
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1 984 obiekty total found
Penthouse w O Irixo, Hiszpania
Penthouse
O Irixo, Hiszpania
$2,71M
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Penthouse w Guardamar del Segura, Hiszpania
Penthouse
Guardamar del Segura, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 113 m²
Ten ekskluzywny kompleks mieszkalny znajduje się w uroczym mieście Guardamar del Segura i of…
$980,166
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Penthouse w Torrevieja, Hiszpania
Penthouse
Torrevieja, Hiszpania
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 64 m²
Nowe apartamenty w centrum Torrevieja, w pobliżu Playa del Cora Nowoczesne apartamenty w cen…
$264,701
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LDV InvestLDV Invest
Penthouse w Torrevieja, Hiszpania
Penthouse
Torrevieja, Hiszpania
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 100 m²
Położony w pięknym mieście Torrevieja, ten ekskluzywny kompleks mieszkalny oferuje wybór apa…
$313,323
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Penthouse w Torrevieja, Hiszpania
Penthouse
Torrevieja, Hiszpania
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 64 m²
Nowe apartamenty w centrum Torrevieja, w pobliżu Playa del Cora Nowoczesne apartamenty w cen…
$264,701
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Penthouse w Guardamar del Segura, Hiszpania
Penthouse
Guardamar del Segura, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 83 m²
Nowe domy i rezydencje w El Raso (Guardamar del Segura) Ekskluzywny nowy projekt budowy w po…
$434,969
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Penthouse w Los Alcazares, Hiszpania
Penthouse
Los Alcazares, Hiszpania
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 44 m²
New Build Tourist Apartments Just 250 Metres from the Beach in Los Alcazares Invest…
$165,272
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Penthouse w Benijofar, Hiszpania
Penthouse
Benijofar, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 122 m²
New-build flats in Benijófar, Southern Costa Blanca Exclusive boutique development in the h…
$458,050
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Penthouse 2 pokoi w San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Penthouse 2 pokoi
San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 71 m²
Odkryj ekskluzywny nowy budynek 44 apartamentów znajdujących się w jednym z najbardziej wysu…
$287,689
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Penthouse 4 pokoi w Mijas, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
Mijas, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 116 m²
Liczba kondygnacji 3
Apartamenty przy Polu Golfowym z Dużymi Tarasami w Mijas Apartamenty znajdują się w bardzo p…
$737,369
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Penthouse 4 pokoi w Estepona, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
Estepona, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 198 m²
Apartamenty z Ekskluzywnymi Udogodnieniami Wellness na New Golden Mile w Esteponie Położona …
$1,00M
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Penthouse w Torre-Pacheco, Hiszpania
Penthouse
Torre-Pacheco, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 100 m²
New Build Apartments and Bungalows in Santa Rosalia Lake and Life Resort Exclusive …
$494,064
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Penthouse 3 pokoi w Mijas, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
Mijas, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 107 m²
Apartamenty na Sprzedaż w Otoczeniu Natury w Mijas Costa Mijas to zróżnicowany i dobrze rozw…
$1,02M
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Penthouse w Torre-Pacheco, Hiszpania
Penthouse
Torre-Pacheco, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 100 m²
New Build Apartments and Bungalows in Santa Rosalia Lake and Life Resort Exclusive Homes in…
$494,064
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Penthouse 2 pokoi w Torrevieja, Hiszpania
Penthouse 2 pokoi
Torrevieja, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 90 m²
Nowoczesne Apartamenty z 1 i 2 Sypialniami oraz Prywatnymi Tarasami w Centrum Torrevieja Poł…
$369,870
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Penthouse w Los Alcazares, Hiszpania
Penthouse
Los Alcazares, Hiszpania
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 44 m²
New Build Tourist Apartments Just 250 Metres from the Beach in Los Alcazares Investment Opp…
$165,272
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Penthouse w Torrevieja, Hiszpania
Penthouse
Torrevieja, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 62 m²
Nowe apartamenty w centrum Torrevieja, w pobliżu Playa del Cora Nowoczesne apartamenty w cen…
$323,652
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Penthouse 3 pokoi w Mijas, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
Mijas, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 84 m²
Apartamenty na Sprzedaż w Otoczeniu Natury w Mijas Costa Mijas to zróżnicowany i dobrze rozw…
$910,998
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Penthouse w Granadilla de Abona, Hiszpania
Penthouse
Granadilla de Abona, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 61 m²
Penthouse for sale in the modern and exclusive La Tejita residential complex, situated just …
$397,832
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Penthouse 2 pokoi w Los Alcazares, Hiszpania
Penthouse 2 pokoi
Los Alcazares, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 67 m²
Każdy apartament odzwierciedla istotę wyłączności: jakość, nowoczesny design i dbałość o szc…
$462,221
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Penthouse w Vera, Hiszpania
Penthouse
Vera, Hiszpania
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 41 m²
Luxury Tourist Apartments and Villas with Private Beach in First Line of Vera Playa-Almería&…
$242,727
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Penthouse 3 pokoi w Benijofar, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
Benijofar, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 123 m²
Ten ekskluzywny kompleks mieszkalny znajduje się w Benijostar, jednym z najbardziej uroczych…
$458,754
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Penthouse w Torrevieja, Hiszpania
Penthouse
Torrevieja, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 62 m²
Nowe apartamenty w centrum Torrevieja, w pobliżu Playa del Cora Nowoczesne apartamenty w cen…
$369,888
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Penthouse 2 pokoi w Benijofar, Hiszpania
Penthouse 2 pokoi
Benijofar, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 91 m²
Ten ekskluzywny kompleks mieszkalny znajduje się w Benijostar, jednym z najbardziej uroczych…
$329,299
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Penthouse 1 pokój w Los Alcazares, Hiszpania
Penthouse 1 pokój
Los Alcazares, Hiszpania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 44 m²
Ten ekskluzywny kompleks mieszkalny znajduje się w Los Alcazares, zaledwie 200 metrów od mor…
$165,285
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Penthouse 2 pokoi w Pilar de la Horadada, Hiszpania
Penthouse 2 pokoi
Pilar de la Horadada, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 80 m²
Ten ekskluzywny kompleks mieszkalny znajduje się w Pilar de la Horada, jednym z najbardziej …
$363,416
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Penthouse w Benijofar, Hiszpania
Penthouse
Benijofar, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 90 m²
New-build flats in Benijófar, Southern Costa Blanca Exclusive boutique development in the h…
$328,794
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Penthouse 3 pokoi w Los Alcazares, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
Los Alcazares, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 90 m²
Każdy apartament odzwierciedla istotę wyłączności: jakość, nowoczesny design i dbałość o szc…
$482,449
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Penthouse w Torrevieja, Hiszpania
Penthouse
Torrevieja, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 62 m²
Nowe apartamenty w centrum Torrevieja, w pobliżu Playa del Cora Nowoczesne apartamenty w cen…
$369,888
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Penthouse 3 pokoi w Pilar de la Horadada, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
Pilar de la Horadada, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 93 m²
Ten ekskluzywny kompleks mieszkalny znajduje się w Pilar de la Horadada, jednym z najbardzie…
$392,268
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Parametry nieruchomości w Hiszpania

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
z Widok na jezioro
z Pole golfowe
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