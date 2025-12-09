  1. Realting.com
  Hiszpania
  Callosa de Segura
  Mieszkania w nowych budynkach

Nowe mieszkania w Callosa de Segura, Hiszpania

Zespół mieszkaniowy Innova Sun
Callosa de Segura, Hiszpania
od
$270,553
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 76–87 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Kompleks znajduje się w Orihuela Costa — To malowniczy kurort, część hiszpańskiego wybrzeża Costa Blanca. Tutaj możesz cieszyć się oryginalnym śródziemnomorskim krajobrazem – doliny, gaje kosodrzewinowe i dębowe, łąki bogate w aromaty różnorodnych pachnących roślin. Okoliczne słone jeziora –…
Mieszkanie 2 pokoi
76.0
302,623
Dom
87.0
407,260
Zespół mieszkaniowy Amaneser X
Callosa de Segura, Hiszpania
od
$276,572
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 4
Powierzchnia 75–76 m²
3 obiekty nieruchomości 3
Osiedle mieszkaniowe Amanecer X składa się ze 108 mieszkań z dużymi tarasami. 108 apartamentów z 2 sypialniami i 2 łazienkami. 8 bloków podzielonych na parter, pierwsze piętro, drugie piętro i penthouse'y z prywatnym tarasem do opalania. Każdy z własną windą
Mieszkanie 2 pokoi
75.0 – 76.0
316,590 – 382,934
Zespół mieszkaniowy CAPRI IX APARTMENTS
Callosa de Segura, Hiszpania
od
$239,562
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 1
Powierzchnia 75–77 m²
3 obiekty nieruchomości 3
Mieszkania z dwiema sypialniami i dwiema łazienkami Kilka metrów ze wszystkich naszych usług: supermarket, restauracje, apteka, Corte for Padl Tennis, English Bowling, Golf Field ... Wykończenie najwyższej jakości Duża strefa publiczna z puli
Mieszkanie 2 pokoi
75.0 – 77.0
267,588 – 337,424
