Mieszkanie w nowym budynku Apartamenty nad Morzem w Zamkniętym Kompleksie w Pilar de la Horadada

3-Pokojowe Apartamenty z Widokiem na Morze w Pobliżu Playa Higuericas w Torre de la Horadada

Te stylowe i nowoczesne apartamenty są częścią ekskluzywnego kompleksu nadmorskiego, zaledwie kilka kroków od złotych piasków plaży Playa Higuericas w Torre de la Horadada – jednej z najbardziej pożądanych miejscowości wypoczynkowych południowego wybrzeża Costa Blanca. Lokalizacja ta łączy śródziemnomorski urok z dostępem do wszystkich niezbędnych udogodnień, oferując jednocześnie relaksującą atmosferę i tętniące życiem otoczenie.

Z apartamentów w Pilar de la Horadada łatwo można dotrzeć do wielu kluczowych miejsc: plaża Playa Higuericas 0,4 km, lokalne restauracje i sklepy 0,5 km, centrum Torre de la Horadada 1,2 km, Pilar de la Horadada 3,5 km, pole golfowe Lo Romero 7,4 km, centrum handlowe Zenia Boulevard 11,2 km, San Pedro del Pinatar 12,1 km, plaże Mar Menor 12,8 km, Torrevieja 18,5 km, Cartagena 35,2 km, lotnisko w Murcji 40,5 km, miasto Murcja 52,3 km, lotnisko w Alicante 74,9 km.

Ogrodzony kompleks składa się ze starannie zaprojektowanych budynków rozmieszczonych w sześciu etapach, oferujących mieszankę bloków dwupiętrowych i trzypiętrowych. Mieszkańcy mają dostęp do bezpiecznego i prywatnego otoczenia z zadbanymi ogrodami, basenami krytymi i odkrytymi, w pełni wyposażoną siłownią, strefą wellness & spa oraz przestrzeniami społecznymi do wypoczynku i spotkań.

Każdy apartament oferuje nowoczesny, otwarty układ pomieszczeń łączący kuchnię, jadalnię i salon. Wnętrza obejmują trzy przestronne sypialnie z wbudowanymi szafami oraz dwie nowoczesne łazienki, w tym jedną prywatną (en-suite). Do wyboru są mieszkania na parterze z prywatnym ogrodem, na piętrze z dużymi balkonami lub na najwyższym piętrze z prywatnym tarasem na dachu i widokiem na morze. Każde mieszkanie posiada prywatne miejsce parkingowe oraz komórkę lokatorską.

ALC-01090