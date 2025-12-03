  1. Realting.com
  2. Hiszpania
  3. Alacant Alicante
  4. Mieszkania w nowych budynkach

Nowe mieszkania w Alacant Alicante, Hiszpania

Torrevieja
11
Benidorm
4
Alicante
1
Vega Baja del Segura
65
Apartamentowiec Guarensa
Apartamentowiec Guarensa
Apartamentowiec Guarensa
Apartamentowiec Guarensa
Apartamentowiec Guarensa
Apartamentowiec Guarensa
Orihuela, Hiszpania
od
$372,562
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2023
Liczba kondygnacji 4
Lokalizacja: Oriuela Costa / Playa Flamenca  Koszt: od 340 000 € Data dostawy obiektu: sierpień, październik, listopad 2023 r   Kompleks mieszkaniowy Playa Flamenca znajduje się w gminie Oriuela Costa w tytułowej dzielnicy Playa Flamenca.   Kompleks składa się z kilku faz b…
Agencja
Риэлтор без границ
Apartamentowiec Apartamenty z Basenem i Terenami Zielonymi w Monforte del Cid
Apartamentowiec Apartamenty z Basenem i Terenami Zielonymi w Monforte del Cid
Apartamentowiec Apartamenty z Basenem i Terenami Zielonymi w Monforte del Cid
Apartamentowiec Apartamenty z Basenem i Terenami Zielonymi w Monforte del Cid
Apartamentowiec Apartamenty z Basenem i Terenami Zielonymi w Monforte del Cid
Apartamentowiec Apartamenty z Basenem i Terenami Zielonymi w Monforte del Cid
Monforte del Cid, Hiszpania
od
$416,411
Rok realizacji 2026
Nowoczesne Apartamenty 2 i 3 Sypialniowe oraz Przestronnymi Tarasami w Monforte del Cid Położone w spokojnej miejscowości Monforte del Cid, te apartamenty stanowią część starannie zaplanowanego kompleksu mieszkaniowego otoczonego naturą oraz nowoczesnymi udogodnieniami. Monforte del Cid, zna…
Agencja
TEKCE Real Estate
Apartamentowiec Przestronne Apartamenty w Dobrej Cenie w Monforte del Cid
Apartamentowiec Przestronne Apartamenty w Dobrej Cenie w Monforte del Cid
Apartamentowiec Przestronne Apartamenty w Dobrej Cenie w Monforte del Cid
Apartamentowiec Przestronne Apartamenty w Dobrej Cenie w Monforte del Cid
Apartamentowiec Przestronne Apartamenty w Dobrej Cenie w Monforte del Cid
Apartamentowiec Przestronne Apartamenty w Dobrej Cenie w Monforte del Cid
Monforte del Cid, Hiszpania
od
$328,578
Rok realizacji 2026
Apartamenty Golfowe z 3 Sypialniami w Dobrej Cenie w Monforte del Cid Apartamenty położone są kilka metrów od pola golfowego w Monforte del Cid, Monforte del Cid to małe miasteczko położone w prowincji Alicante, we Wspólnocie Walenckiej w Hiszpanii. Miasto ma bogatą historię sięgającą czasów…
Agencja
TEKCE Real Estate
John TaylorJohn Taylor
Zespół mieszkaniowy Residencial La Isla III
Zespół mieszkaniowy Residencial La Isla III
Zespół mieszkaniowy Residencial La Isla III
Torrevieja, Hiszpania
od
$271,510
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 73–101 m²
5 obiekty nieruchomości 5
Rezydencja „La Isla III”  to kompleks miejski składający się z 44 mieszkań w zabudowie bliźniaczej z 2 i 3 sypialniami. Na terenie kompleksu znajduje się duży wspólny ogród i wspólny basen. Kompleks mieszkaniowy położony jest blisko wszystkich rodzajów usług i około 500 metrów od plaży Los L…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 2 pokoi
73.0 – 80.0
320,081 – 330,549
Mieszkanie 3 pokoi
81.0 – 101.0
330,549 – 375,095
Agencja
EspanaTour
Apartamentowiec Apartamenty w Odległości Krótkiego Spaceru od Plaży w Orihuela
Apartamentowiec Apartamenty w Odległości Krótkiego Spaceru od Plaży w Orihuela
Apartamentowiec Apartamenty w Odległości Krótkiego Spaceru od Plaży w Orihuela
Apartamentowiec Apartamenty w Odległości Krótkiego Spaceru od Plaży w Orihuela
Apartamentowiec Apartamenty w Odległości Krótkiego Spaceru od Plaży w Orihuela
Apartamentowiec Apartamenty w Odległości Krótkiego Spaceru od Plaży w Orihuela
Orihuela, Hiszpania
od
$493,259
Rok realizacji 2026
Eleganckie Apartamenty z 2, 3, i 4 Sypialniami w Odległości Spaceru od Plaży w Playa Flamenca Położone w odległości spaceru od plaży, te nowoczesne apartamenty zapewniają dogodny dostęp do licznych codziennych udogodnień w nadmorskim miasteczku. Warto wspomnieć o odbywającym się co sobotę tę…
Agencja
TEKCE Real Estate
Zespół mieszkaniowy La Costa Blanca! Sal & Sol Resort complex in
Zespół mieszkaniowy La Costa Blanca! Sal & Sol Resort complex in
Zespół mieszkaniowy La Costa Blanca! Sal & Sol Resort complex in
Zespół mieszkaniowy La Costa Blanca! Sal & Sol Resort complex in
Zespół mieszkaniowy La Costa Blanca! Sal & Sol Resort complex in
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy La Costa Blanca! Sal & Sol Resort complex in
Zespół mieszkaniowy La Costa Blanca! Sal & Sol Resort complex in
Guardamar del Segura, Hiszpania
od
$273,515
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2023
Liczba kondygnacji 5
Lokalizacja Premium z prywatną społecznością i apartamentami zbudowanymi z myślą o komforcie.Nieporównywalny stan sztuki i współczesnej fasady z eleganckimi balkonami. Luksusowe apartamenty z wysokim wykończeniem, które przynoszą uwagę do każdego szczegółu i sprawia, że hiszpański Dreams Hou…
Agencja
IBAKA HOMES RAL ESTATE INTERNATIONAL
Zespół mieszkaniowy Isea Views
Zespół mieszkaniowy Isea Views
Zespół mieszkaniowy Isea Views
Zespół mieszkaniowy Isea Views
Zespół mieszkaniowy Isea Views
Zespół mieszkaniowy Isea Views
Calp, Hiszpania
od
$857,253
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 18
Powierzchnia 74–109 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Isea Views to dwie 18-piętrowe wieże w luksusowym kompleksie mieszkalnym. Kompleks posiada odkryty basen z torem do gry, padelem, petanque, stołem do tenisa, polem do gry w golfa, punktem widokowym na solnisko i placem zabaw dla dzieci. Również w jednej z wież znajduje się piętro, na którym …
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 3 pokoi
74.0 – 109.0
1,04M – 1,92M
Agencja
EspanaTour
Apartamentowiec Eleganckie Domy z Widokiem na Góry i Morze w La Nucia Alicante
Apartamentowiec Eleganckie Domy z Widokiem na Góry i Morze w La Nucia Alicante
Apartamentowiec Eleganckie Domy z Widokiem na Góry i Morze w La Nucia Alicante
Apartamentowiec Eleganckie Domy z Widokiem na Góry i Morze w La Nucia Alicante
Apartamentowiec Eleganckie Domy z Widokiem na Góry i Morze w La Nucia Alicante
Apartamentowiec Eleganckie Domy z Widokiem na Góry i Morze w La Nucia Alicante
La Nucia, Hiszpania
od
$481,227
Rok realizacji 2027
2- i 3-Pokojowe Domy w La Nucia, Niedaleko Benidorm i Altei Nieruchomości znajdują się w La Nucia, spokojnym miasteczku na Costa Blanca, w prowincji Alicante. Położone w malowniczym, naturalnym otoczeniu, w pobliżu renomowanego kompleksu sportowego Ciudad Deportiva, oferują doskonałe warunki…
Agencja
TEKCE Real Estate
Apartamentowiec Apartamenty z Ogrodem lub Tarasem w Ciudad Quesada
Apartamentowiec Apartamenty z Ogrodem lub Tarasem w Ciudad Quesada
Apartamentowiec Apartamenty z Ogrodem lub Tarasem w Ciudad Quesada
Apartamentowiec Apartamenty z Ogrodem lub Tarasem w Ciudad Quesada
Apartamentowiec Apartamenty z Ogrodem lub Tarasem w Ciudad Quesada
Apartamentowiec Apartamenty z Ogrodem lub Tarasem w Ciudad Quesada
Rojales, Hiszpania
od
$462,651
Rok realizacji 2025
Apartamenty z Ogrodem lub Tarasem Słonecznym na Sprzedaż w Ciudad Quesada, Alicante Położone w urokliwym miasteczku Ciudad Quesada, Rojales, Alicante, nowe prywatne osiedle łączy nowoczesną architekturę z codziennym komfortem. Znana z relaksującego śródziemnomorskiego stylu życia okolica of…
Agencja
TEKCE Real Estate
Apartamentowiec Eleganckie Apartamenty z Basenem w Ciudad Quesada Rojales
Apartamentowiec Eleganckie Apartamenty z Basenem w Ciudad Quesada Rojales
Apartamentowiec Eleganckie Apartamenty z Basenem w Ciudad Quesada Rojales
Apartamentowiec Eleganckie Apartamenty z Basenem w Ciudad Quesada Rojales
Apartamentowiec Eleganckie Apartamenty z Basenem w Ciudad Quesada Rojales
Apartamentowiec Eleganckie Apartamenty z Basenem w Ciudad Quesada Rojales
Rojales, Hiszpania
od
$357,877
Rok realizacji 2026
2- i 3-Pokojowe Luksusowe Apartamenty z Wspólnym Basenem w Ciudad Quesada, Alicante Położone w prestiżowej dzielnicy Ciudad Quesada, Rojales, te wyjątkowe rezydencje oferują niezrównaną kombinację spokoju i elegancji. Okolica jest znana z malowniczego piękna, tętniącej życiem międzynarodowej…
Agencja
TEKCE Real Estate
Apartamentowiec Luksusowe Apartamenty Blisko Pola Golfowego w Orihuela
Apartamentowiec Luksusowe Apartamenty Blisko Pola Golfowego w Orihuela
Apartamentowiec Luksusowe Apartamenty Blisko Pola Golfowego w Orihuela
Apartamentowiec Luksusowe Apartamenty Blisko Pola Golfowego w Orihuela
Apartamentowiec Luksusowe Apartamenty Blisko Pola Golfowego w Orihuela
Apartamentowiec Luksusowe Apartamenty Blisko Pola Golfowego w Orihuela
Orihuela, Hiszpania
od
$312,672
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 2
Luksusowe Apartamenty z Basenem w Pobliżu Pola Golfowego w Orihuela, Alicante Te nowo wybudowane apartamenty znajdują się w Orihuela, mieście położonym w południowej części Wspólnoty Walenckiej, w prowincji Alicante. Alicante to druga pod względem liczby ludności prowincja regionu, a także s…
Agencja
TEKCE Real Estate
Apartamentowiec Eleganckie Domy z Widokiem na Góry i Morze w La Nucia Alicante
Apartamentowiec Eleganckie Domy z Widokiem na Góry i Morze w La Nucia Alicante
Apartamentowiec Eleganckie Domy z Widokiem na Góry i Morze w La Nucia Alicante
Apartamentowiec Eleganckie Domy z Widokiem na Góry i Morze w La Nucia Alicante
Apartamentowiec Eleganckie Domy z Widokiem na Góry i Morze w La Nucia Alicante
Apartamentowiec Eleganckie Domy z Widokiem na Góry i Morze w La Nucia Alicante
La Nucia, Hiszpania
od
$461,561
Rok realizacji 2027
2- i 3-Pokojowe Domy w La Nucia, Niedaleko Benidorm i Altei Nieruchomości znajdują się w La Nucia, spokojnym miasteczku na Costa Blanca, w prowincji Alicante. Położone w malowniczym, naturalnym otoczeniu, w pobliżu renomowanego kompleksu sportowego Ciudad Deportiva, oferują doskonałe warunki…
Agencja
TEKCE Real Estate
Apartamentowiec Stylowe Apartamenty z Tarasem w Lo Marabu, Quesada
Apartamentowiec Stylowe Apartamenty z Tarasem w Lo Marabu, Quesada
Apartamentowiec Stylowe Apartamenty z Tarasem w Lo Marabu, Quesada
Apartamentowiec Stylowe Apartamenty z Tarasem w Lo Marabu, Quesada
Apartamentowiec Stylowe Apartamenty z Tarasem w Lo Marabu, Quesada
Apartamentowiec Stylowe Apartamenty z Tarasem w Lo Marabu, Quesada
Rojales, Hiszpania
od
$343,136
Rok realizacji 2026
Nowoczesne Apartamenty z 2 Sypialniami i Przestronnymi Tarasami w Quesada Ciudad Quesada to tętniące życiem, dobrze rozwinięte miasteczko na Costa Blanca, znane z całorocznej dostępności udogodnień, międzynarodowej atmosfery oraz bliskości do pięknych plaż Morza Śródziemnego. Ta dynamiczna o…
Agencja
TEKCE Real Estate
Apartamentowiec Apartamenty z Basenem i Terenami Zielonymi w Monforte del Cid
Apartamentowiec Apartamenty z Basenem i Terenami Zielonymi w Monforte del Cid
Apartamentowiec Apartamenty z Basenem i Terenami Zielonymi w Monforte del Cid
Apartamentowiec Apartamenty z Basenem i Terenami Zielonymi w Monforte del Cid
Apartamentowiec Apartamenty z Basenem i Terenami Zielonymi w Monforte del Cid
Apartamentowiec Apartamenty z Basenem i Terenami Zielonymi w Monforte del Cid
Monforte del Cid, Hiszpania
od
$510,250
Rok realizacji 2026
Nowoczesne Apartamenty 2 i 3 Sypialniowe oraz Przestronnymi Tarasami w Monforte del Cid Położone w spokojnej miejscowości Monforte del Cid, te apartamenty stanowią część starannie zaplanowanego kompleksu mieszkaniowego otoczonego naturą oraz nowoczesnymi udogodnieniami. Monforte del Cid, zna…
Agencja
TEKCE Real Estate
Zespół mieszkaniowy INFINIUM III
Zespół mieszkaniowy INFINIUM III
Zespół mieszkaniowy INFINIUM III
Zespół mieszkaniowy INFINIUM III
Zespół mieszkaniowy INFINIUM III
Zespół mieszkaniowy INFINIUM III
Calp, Hiszpania
od
$514,100
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 17
Powierzchnia 115–201 m²
5 obiekty nieruchomości 5
Kompleks mieszkalny INFINIUM III znajduje się w prestiżowej dzielnicy Saladar w Calpe, w pobliżu słynnej plaży Arenal Bol i tętniącego życiem centrum miasta. Ta wyjątkowa lokalizacja umożliwia mieszkańcom korzystanie ze wszystkich korzyści płynących z życia przybrzeżnego, przy jednoczesnym ł…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 3 pokoi
115.0 – 119.0
523,388 – 628,066
Mieszkanie 4 pokoi
201.0
1,02M
Agencja
EspanaTour
Apartamentowiec Nowoczesne Mieszkania z Wspólnym Basenem w Guardamar del Segura
Apartamentowiec Nowoczesne Mieszkania z Wspólnym Basenem w Guardamar del Segura
Apartamentowiec Nowoczesne Mieszkania z Wspólnym Basenem w Guardamar del Segura
Apartamentowiec Nowoczesne Mieszkania z Wspólnym Basenem w Guardamar del Segura
Apartamentowiec Nowoczesne Mieszkania z Wspólnym Basenem w Guardamar del Segura
Apartamentowiec Nowoczesne Mieszkania z Wspólnym Basenem w Guardamar del Segura
Guardamar del Segura, Hiszpania
od
$333,475
Rok realizacji 2026
Nowoczesne Mieszkania z 2, 3 Sypialniami i Wspólnym Basenem w Guardamar del Segura Położone w pobliżu malowniczych słonych jezior La Mata w Guardamar del Segura, te nowoczesne mieszkania są częścią nowej fazy słynnego kompleksu mieszkalnego El Raso, położonego w przepięknym południowym regio…
Agencja
TEKCE Real Estate
Zespół mieszkaniowy BAHIA RESIDENCIAL
Zespół mieszkaniowy BAHIA RESIDENCIAL
Zespół mieszkaniowy BAHIA RESIDENCIAL
Zespół mieszkaniowy BAHIA RESIDENCIAL
Zespół mieszkaniowy BAHIA RESIDENCIAL
Zespół mieszkaniowy BAHIA RESIDENCIAL
Santa Pola, Hiszpania
od
$314,980
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2023
Liczba kondygnacji 2
Bungalowy BAHIA, piękno i funkcjonalność, aby cieszyć się życiem na co dzień, z całym komfortem.  Ponieważ zasługujesz na to. Ceny w budowie i pod klucz za czerwiec 2023 r. Gran Alacant to obszar położony na Przylądku Santa Pola.  Można powiedzieć, że jest to Morze Śródziemne w najczystsze…
Agencja
IBAKA HOMES RAL ESTATE INTERNATIONAL
Zespół mieszkaniowy Innova Sun
Zespół mieszkaniowy Innova Sun
Zespół mieszkaniowy Innova Sun
Zespół mieszkaniowy Innova Sun
Zespół mieszkaniowy Innova Sun
Zespół mieszkaniowy Innova Sun
Zespół mieszkaniowy Innova Sun
Callosa de Segura, Hiszpania
od
$270,553
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 76–87 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Kompleks znajduje się w Orihuela Costa — To malowniczy kurort, część hiszpańskiego wybrzeża Costa Blanca. Tutaj możesz cieszyć się oryginalnym śródziemnomorskim krajobrazem – doliny, gaje kosodrzewinowe i dębowe, łąki bogate w aromaty różnorodnych pachnących roślin. Okoliczne słone jeziora –…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 2 pokoi
76.0
302,402
Dom
87.0
406,964
Agencja
EspanaTour
Apartamentowiec Apartamenty nad Morzem w Zamkniętym Kompleksie w Pilar de la Horadada
Apartamentowiec Apartamenty nad Morzem w Zamkniętym Kompleksie w Pilar de la Horadada
Apartamentowiec Apartamenty nad Morzem w Zamkniętym Kompleksie w Pilar de la Horadada
Apartamentowiec Apartamenty nad Morzem w Zamkniętym Kompleksie w Pilar de la Horadada
Apartamentowiec Apartamenty nad Morzem w Zamkniętym Kompleksie w Pilar de la Horadada
Apartamentowiec Apartamenty nad Morzem w Zamkniętym Kompleksie w Pilar de la Horadada
Pilar de la Horadada, Hiszpania
od
$466,592
Rok realizacji 2026
3-Pokojowe Apartamenty z Widokiem na Morze w Pobliżu Playa Higuericas w Torre de la Horadada Te stylowe i nowoczesne apartamenty są częścią ekskluzywnego kompleksu nadmorskiego, zaledwie kilka kroków od złotych piasków plaży Playa Higuericas w Torre de la Horadada – jednej z najbardziej pożą…
Agencja
TEKCE Real Estate
Zespół mieszkaniowy Eden Beach
Zespół mieszkaniowy Eden Beach
Zespół mieszkaniowy Eden Beach
Zespół mieszkaniowy Eden Beach
Zespół mieszkaniowy Eden Beach
Zespół mieszkaniowy Eden Beach
Zespół mieszkaniowy Eden Beach
La Mata, Hiszpania
od
$314,172
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 6
Powierzchnia 84–113 m²
3 obiekty nieruchomości 3
Kompleks mieszkalny zamkniętego typu Eden Beach z 3 basenami dla dorosłych i dzieci, tereny zielone i sportowe, plac zabaw, parking.Cena obejmuje:w pełni wyposażone łazienki,budynek w szafy w całym domu,klimatyzacja,umeblowany i wyposażony sprzęt kuchenny,Zatwierdzone żaluzje,miejsce parking…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 2 pokoi
84.0
331,479
Mieszkanie 3 pokoi
101.0 – 113.0
616,435 – 674,590
Agencja
EspanaTour
Apartamentowiec Apartamenty z Basenem Blisko Morza w El Verger Alicante
Apartamentowiec Apartamenty z Basenem Blisko Morza w El Verger Alicante
Apartamentowiec Apartamenty z Basenem Blisko Morza w El Verger Alicante
Apartamentowiec Apartamenty z Basenem Blisko Morza w El Verger Alicante
Apartamentowiec Apartamenty z Basenem Blisko Morza w El Verger Alicante
Apartamentowiec Apartamenty z Basenem Blisko Morza w El Verger Alicante
el Verger, Hiszpania
od
$542,702
Nowo Wybudowane Apartamenty z 1–3 Sypialniami, Basenem i Strefą Spa w El Verger, Alicante Położone w sercu regionu Marina Alta, El Verger oferuje spokojne połączenie nadmorskiego uroku z codzienną wygodą. Otoczone naturalnym pięknem, to ciche miasteczko znajduje się w pobliżu złocistych plaż…
Agencja
TEKCE Real Estate
Apartamentowiec Stylowe Apartamenty z Ogrodem lub Solarium w Torrevieja
Apartamentowiec Stylowe Apartamenty z Ogrodem lub Solarium w Torrevieja
Apartamentowiec Stylowe Apartamenty z Ogrodem lub Solarium w Torrevieja
Apartamentowiec Stylowe Apartamenty z Ogrodem lub Solarium w Torrevieja
Apartamentowiec Stylowe Apartamenty z Ogrodem lub Solarium w Torrevieja
Apartamentowiec Stylowe Apartamenty z Ogrodem lub Solarium w Torrevieja
Torrevieja, Hiszpania
od
$324,915
Rok realizacji 2026
2- i 3-Pokojowe Apartamenty z Ogrodem lub Solarium w Aguas Nuevas, Torrevieja Położone w prestiżowej dzielnicy Aguas Nuevas w Torrevieja, te nowoczesne apartamenty oferują idealne połączenie komfortu i bliskości morza. Okolica słynie z całorocznych udogodnień, pięknego wybrzeża oraz relaksuj…
Agencja
TEKCE Real Estate
Apartamentowiec Gotowe do Zamieszkania Apartamenty przy Plaży w Denii
Apartamentowiec Gotowe do Zamieszkania Apartamenty przy Plaży w Denii
Apartamentowiec Gotowe do Zamieszkania Apartamenty przy Plaży w Denii
Apartamentowiec Gotowe do Zamieszkania Apartamenty przy Plaży w Denii
Apartamentowiec Gotowe do Zamieszkania Apartamenty przy Plaży w Denii
Apartamentowiec Gotowe do Zamieszkania Apartamenty przy Plaży w Denii
Denia, Hiszpania
od
$699,111
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 4
Apartamenty przy Plaży w Prywatnym Kompleksie w Denia Alicante Te niezwykłe apartamenty w Denia, mieście portowym w prowincji Alicante w Hiszpanii, oferują zapierające dech w piersiach widoki na morze i bezpośredni dostęp do plaży. Położone wzdłuż linii frontu wspaniałego wybrzeża Morza Śró…
Agencja
TEKCE Real Estate
Zespół mieszkaniowy SeaView 6
Zespół mieszkaniowy SeaView 6
Zespół mieszkaniowy SeaView 6
Zespół mieszkaniowy SeaView 6
Zespół mieszkaniowy SeaView 6
Zespół mieszkaniowy SeaView 6
Finestrat, Hiszpania
od
$518,032
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 1
Powierzchnia 109–136 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Kompleks mieszkalny SEAVIEW 6, położony w prestiżowej części Costa Blanca, oferuje unikalne połączenie naturalnego piękna i komfortu miejskiego. Otoczony górami i z widokiem na Morze Śródziemne kompleks zapewnia spokojną atmosferę. Jednocześnie znajduje się zaledwie kilka minut od plaż Benid…
Agencja
EspanaTour
Apartamentowiec Apartamenty nad Morzem w Zamkniętym Kompleksie w Pilar de la Horadada
Apartamentowiec Apartamenty nad Morzem w Zamkniętym Kompleksie w Pilar de la Horadada
Apartamentowiec Apartamenty nad Morzem w Zamkniętym Kompleksie w Pilar de la Horadada
Apartamentowiec Apartamenty nad Morzem w Zamkniętym Kompleksie w Pilar de la Horadada
Apartamentowiec Apartamenty nad Morzem w Zamkniętym Kompleksie w Pilar de la Horadada
Apartamentowiec Apartamenty nad Morzem w Zamkniętym Kompleksie w Pilar de la Horadada
Pilar de la Horadada, Hiszpania
od
$479,456
Rok realizacji 2026
3-Pokojowe Apartamenty z Widokiem na Morze w Pobliżu Playa Higuericas w Torre de la Horadada Te stylowe i nowoczesne apartamenty są częścią ekskluzywnego kompleksu nadmorskiego, zaledwie kilka kroków od złotych piasków plaży Playa Higuericas w Torre de la Horadada – jednej z najbardziej pożą…
Agencja
TEKCE Real Estate
Zespół mieszkaniowy BUNGALOWS - DULY LO MARABU
Zespół mieszkaniowy BUNGALOWS - DULY LO MARABU
Zespół mieszkaniowy BUNGALOWS - DULY LO MARABU
Zespół mieszkaniowy BUNGALOWS - DULY LO MARABU
Zespół mieszkaniowy BUNGALOWS - DULY LO MARABU
Zespół mieszkaniowy BUNGALOWS - DULY LO MARABU
Urbanizacion Dona Pepa, Hiszpania
od
$290,324
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 78–79 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Kompleks mieszkaniowy posiada wspólny basen z terenami zielonymi, strefę spa (siłownia, sauna, jacuzzi) oraz strefę dla dzieci. W zasięgu spaceru rozwinięta infrastruktura: sklepy, centrum handlowe, przychodnia medyczna, apteki, urzędy, banki, szkoła, tereny rekreacyjne, parki i przystanki …
Agencja
EspanaTour
Apartamentowiec Luksusowe Apartamenty Kilka Metrów od Plaży w Villajoyosa
Apartamentowiec Luksusowe Apartamenty Kilka Metrów od Plaży w Villajoyosa
Apartamentowiec Luksusowe Apartamenty Kilka Metrów od Plaży w Villajoyosa
Apartamentowiec Luksusowe Apartamenty Kilka Metrów od Plaży w Villajoyosa
Apartamentowiec Luksusowe Apartamenty Kilka Metrów od Plaży w Villajoyosa
Apartamentowiec Luksusowe Apartamenty Kilka Metrów od Plaży w Villajoyosa
Villajoyosa, Hiszpania
od
$564,096
Rok realizacji 2026
Luksusowe Apartamenty z 2 i 3 Sypialniami, Basenem Komunalnym, Kilka Metrów od Plaży w Villajoyosa Ultranowoczesne apartamenty położone w Villajoyosa, często nazywanej La Vila Joiosa, to malownicze nadmorskie miasteczko położone w prowincji Alicante, na terenie Wspólnoty Walenckiej w Hiszpan…
Agencja
TEKCE Real Estate
Apartamentowiec Nowoczesne Mieszkania z Wspólnym Basenem w Guardamar del Segura
Apartamentowiec Nowoczesne Mieszkania z Wspólnym Basenem w Guardamar del Segura
Apartamentowiec Nowoczesne Mieszkania z Wspólnym Basenem w Guardamar del Segura
Apartamentowiec Nowoczesne Mieszkania z Wspólnym Basenem w Guardamar del Segura
Apartamentowiec Nowoczesne Mieszkania z Wspólnym Basenem w Guardamar del Segura
Apartamentowiec Nowoczesne Mieszkania z Wspólnym Basenem w Guardamar del Segura
Guardamar del Segura, Hiszpania
od
$261,340
Rok realizacji 2026
Nowoczesne Mieszkania z 2, 3 Sypialniami i Wspólnym Basenem w Guardamar del Segura Położone w pobliżu malowniczych słonych jezior La Mata w Guardamar del Segura, te nowoczesne mieszkania są częścią nowej fazy słynnego kompleksu mieszkalnego El Raso, położonego w przepięknym południowym regio…
Agencja
TEKCE Real Estate
Zespół mieszkaniowy Talasa Caelus
Zespół mieszkaniowy Talasa Caelus
Zespół mieszkaniowy Talasa Caelus
Zespół mieszkaniowy Talasa Caelus
Zespół mieszkaniowy Talasa Caelus
Zespół mieszkaniowy Talasa Caelus
Denia, Hiszpania
od
$287,860
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Powierzchnia 52–112 m²
7 obiekty nieruchomości 7
Caelus jest pierwszym projektem w kompleksie Talasa Utopian Village, który początkowo obejmuje 51 apartamentów z jedną, dwie i trzy sypialnie. Budynki Talasa Caelus są zaprojektowane jako kompaktowe i wydajne objętości, zapewniając optymalną temperaturę w domu zarówno w zimie, jak i latem. G…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
52.0
283,793
Mieszkanie 2 pokoi
79.0 – 80.0
337,295 – 451,277
Mieszkanie 3 pokoi
98.0 – 99.0
411,732 – 552,466
Szeregowiec
93.0 – 112.0
453,603 – 504,779
Agencja
EspanaTour
Apartamentowiec Apartamenty z Ogrodem lub Tarasem w Ciudad Quesada
Apartamentowiec Apartamenty z Ogrodem lub Tarasem w Ciudad Quesada
Apartamentowiec Apartamenty z Ogrodem lub Tarasem w Ciudad Quesada
Apartamentowiec Apartamenty z Ogrodem lub Tarasem w Ciudad Quesada
Apartamentowiec Apartamenty z Ogrodem lub Tarasem w Ciudad Quesada
Apartamentowiec Apartamenty z Ogrodem lub Tarasem w Ciudad Quesada
Rojales, Hiszpania
od
$373,181
Rok realizacji 2025
Apartamenty z Ogrodem lub Tarasem Słonecznym na Sprzedaż w Ciudad Quesada, Alicante Położone w urokliwym miasteczku Ciudad Quesada, Rojales, Alicante, nowe prywatne osiedle łączy nowoczesną architekturę z codziennym komfortem. Znana z relaksującego śródziemnomorskiego stylu życia okolica of…
Agencja
TEKCE Real Estate
Apartamentowiec Amanecer
Apartamentowiec Amanecer
Apartamentowiec Amanecer
Apartamentowiec Amanecer
Apartamentowiec Amanecer
Apartamentowiec Amanecer
Orihuela, Hiszpania
od
$209,982
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2023
Liczba kondygnacji 3
Masz ochotę na taras?AMANECER X łączy luksus i funkcjonalność w inspirującej koncepcji, charakteryzującej się kształtami, wykorzystaniem wysokiej jakości materiałów, z różnymi fakturami i doskonałym wykończeniem.Znajduje się w Orihuela Costa, bardzo spokojnej okolicy, otoczonej gajami i tere…
Agencja
IBAKA HOMES RAL ESTATE INTERNATIONAL
Zespół mieszkaniowy Cinuelica Resort - Fase 2
Zespół mieszkaniowy Cinuelica Resort - Fase 2
Zespół mieszkaniowy Cinuelica Resort - Fase 2
Zespół mieszkaniowy Cinuelica Resort - Fase 2
Zespół mieszkaniowy Cinuelica Resort - Fase 2
Zespół mieszkaniowy Cinuelica Resort - Fase 2
Orihuela, Hiszpania
od
$293,080
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 4
Powierzchnia 92–110 m²
3 obiekty nieruchomości 3
Kompleks Ciñuelica składa się z czterech budynków mieszkalnych, w których znajdują się łącznie 64 apartamenty z 2 i 3 sypialniami oraz 14 bungalowów z 3 sypialniami. Kompleks mieszkaniowy składa się z części wspólnych, w tym 3 basenów, 2 jacuzzi, a także strefy sportowej i dziecięcej, gdzie…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 2 pokoi
92.0
383,818
Mieszkanie 3 pokoi
94.0
452,440
Bungalow
110.0
383,818
Agencja
EspanaTour
Apartamentowiec Apartamenty z Basenem i Terenami Zielonymi w Monforte del Cid
Apartamentowiec Apartamenty z Basenem i Terenami Zielonymi w Monforte del Cid
Apartamentowiec Apartamenty z Basenem i Terenami Zielonymi w Monforte del Cid
Apartamentowiec Apartamenty z Basenem i Terenami Zielonymi w Monforte del Cid
Apartamentowiec Apartamenty z Basenem i Terenami Zielonymi w Monforte del Cid
Apartamentowiec Apartamenty z Basenem i Terenami Zielonymi w Monforte del Cid
Monforte del Cid, Hiszpania
od
$398,816
Rok realizacji 2026
Nowoczesne Apartamenty 2 i 3 Sypialniowe oraz Przestronnymi Tarasami w Monforte del Cid Położone w spokojnej miejscowości Monforte del Cid, te apartamenty stanowią część starannie zaplanowanego kompleksu mieszkaniowego otoczonego naturą oraz nowoczesnymi udogodnieniami. Monforte del Cid, zna…
Agencja
TEKCE Real Estate
Apartamentowiec Apartamenty z Basenem i Terenami Zielonymi w Monforte del Cid
Apartamentowiec Apartamenty z Basenem i Terenami Zielonymi w Monforte del Cid
Apartamentowiec Apartamenty z Basenem i Terenami Zielonymi w Monforte del Cid
Apartamentowiec Apartamenty z Basenem i Terenami Zielonymi w Monforte del Cid
Apartamentowiec Apartamenty z Basenem i Terenami Zielonymi w Monforte del Cid
Apartamentowiec Apartamenty z Basenem i Terenami Zielonymi w Monforte del Cid
Monforte del Cid, Hiszpania
od
$299,112
Rok realizacji 2026
Nowoczesne Apartamenty 2 i 3 Sypialniowe oraz Przestronnymi Tarasami w Monforte del Cid Położone w spokojnej miejscowości Monforte del Cid, te apartamenty stanowią część starannie zaplanowanego kompleksu mieszkaniowego otoczonego naturą oraz nowoczesnymi udogodnieniami. Monforte del Cid, zna…
Agencja
TEKCE Real Estate
Apartamentowiec Nowoczesne Mieszkania z Wspólnym Basenem w Guardamar del Segura
Apartamentowiec Nowoczesne Mieszkania z Wspólnym Basenem w Guardamar del Segura
Apartamentowiec Nowoczesne Mieszkania z Wspólnym Basenem w Guardamar del Segura
Apartamentowiec Nowoczesne Mieszkania z Wspólnym Basenem w Guardamar del Segura
Apartamentowiec Nowoczesne Mieszkania z Wspólnym Basenem w Guardamar del Segura
Apartamentowiec Nowoczesne Mieszkania z Wspólnym Basenem w Guardamar del Segura
Guardamar del Segura, Hiszpania
od
$268,435
Rok realizacji 2026
Nowoczesne Mieszkania z 2, 3 Sypialniami i Wspólnym Basenem w Guardamar del Segura Położone w pobliżu malowniczych słonych jezior La Mata w Guardamar del Segura, te nowoczesne mieszkania są częścią nowej fazy słynnego kompleksu mieszkalnego El Raso, położonego w przepięknym południowym regio…
Agencja
TEKCE Real Estate
Apartamentowiec Nowe Apartamenty z Tarasami w San Miguel de Salinas
Apartamentowiec Nowe Apartamenty z Tarasami w San Miguel de Salinas
Apartamentowiec Nowe Apartamenty z Tarasami w San Miguel de Salinas
Apartamentowiec Nowe Apartamenty z Tarasami w San Miguel de Salinas
Apartamentowiec Nowe Apartamenty z Tarasami w San Miguel de Salinas
Apartamentowiec Nowe Apartamenty z Tarasami w San Miguel de Salinas
San Miguel de Salinas, Hiszpania
od
$270,450
Rok realizacji 2026
Nowoczesne Apartamenty z 2 i 3 Sypialniami z Widokiem na Salinas w San Miguel San Miguel de Salinas to urokliwe, śródlądowe miasteczko położone w prowincji Alicante. Znane ze swojego tradycyjnego hiszpańskiego charakteru i bliskości zarówno terenów wiejskich, jak i wybrzeża, oferuje spokojny…
Agencja
TEKCE Real Estate
Apartamentowiec Apartamenty z Basenem Blisko Morza w El Verger Alicante
Apartamentowiec Apartamenty z Basenem Blisko Morza w El Verger Alicante
Apartamentowiec Apartamenty z Basenem Blisko Morza w El Verger Alicante
Apartamentowiec Apartamenty z Basenem Blisko Morza w El Verger Alicante
Apartamentowiec Apartamenty z Basenem Blisko Morza w El Verger Alicante
Apartamentowiec Apartamenty z Basenem Blisko Morza w El Verger Alicante
el Verger, Hiszpania
od
$385,812
Nowo Wybudowane Apartamenty z 1–3 Sypialniami, Basenem i Strefą Spa w El Verger, Alicante Położone w sercu regionu Marina Alta, El Verger oferuje spokojne połączenie nadmorskiego uroku z codzienną wygodą. Otoczone naturalnym pięknem, to ciche miasteczko znajduje się w pobliżu złocistych plaż…
Agencja
TEKCE Real Estate
Apartamentowiec Luksusowe Apartamenty Kilka Metrów od Plaży w Villajoyosa
Apartamentowiec Luksusowe Apartamenty Kilka Metrów od Plaży w Villajoyosa
Apartamentowiec Luksusowe Apartamenty Kilka Metrów od Plaży w Villajoyosa
Apartamentowiec Luksusowe Apartamenty Kilka Metrów od Plaży w Villajoyosa
Apartamentowiec Luksusowe Apartamenty Kilka Metrów od Plaży w Villajoyosa
Apartamentowiec Luksusowe Apartamenty Kilka Metrów od Plaży w Villajoyosa
Villajoyosa, Hiszpania
od
$767,636
Rok realizacji 2026
Luksusowe Apartamenty z 2 i 3 Sypialniami, Basenem Komunalnym, Kilka Metrów od Plaży w Villajoyosa Ultranowoczesne apartamenty położone w Villajoyosa, często nazywanej La Vila Joiosa, to malownicze nadmorskie miasteczko położone w prowincji Alicante, na terenie Wspólnoty Walenckiej w Hiszpan…
Agencja
TEKCE Real Estate
Apartamentowiec Apartamenty z Basenem Blisko Morza w El Verger Alicante
Apartamentowiec Apartamenty z Basenem Blisko Morza w El Verger Alicante
Apartamentowiec Apartamenty z Basenem Blisko Morza w El Verger Alicante
Apartamentowiec Apartamenty z Basenem Blisko Morza w El Verger Alicante
Apartamentowiec Apartamenty z Basenem Blisko Morza w El Verger Alicante
Apartamentowiec Apartamenty z Basenem Blisko Morza w El Verger Alicante
el Verger, Hiszpania
od
$260,167
Nowo Wybudowane Apartamenty z 1–3 Sypialniami, Basenem i Strefą Spa w El Verger, Alicante Położone w sercu regionu Marina Alta, El Verger oferuje spokojne połączenie nadmorskiego uroku z codzienną wygodą. Otoczone naturalnym pięknem, to ciche miasteczko znajduje się w pobliżu złocistych plaż…
Agencja
TEKCE Real Estate
Apartamentowiec Apartamenty w Odległości Krótkiego Spaceru od Plaży w Orihuela
Apartamentowiec Apartamenty w Odległości Krótkiego Spaceru od Plaży w Orihuela
Apartamentowiec Apartamenty w Odległości Krótkiego Spaceru od Plaży w Orihuela
Apartamentowiec Apartamenty w Odległości Krótkiego Spaceru od Plaży w Orihuela
Apartamentowiec Apartamenty w Odległości Krótkiego Spaceru od Plaży w Orihuela
Apartamentowiec Apartamenty w Odległości Krótkiego Spaceru od Plaży w Orihuela
Orihuela, Hiszpania
od
$594,500
Rok realizacji 2026
Eleganckie Apartamenty z 2, 3, i 4 Sypialniami w Odległości Spaceru od Plaży w Playa Flamenca Położone w odległości spaceru od plaży, te nowoczesne apartamenty zapewniają dogodny dostęp do licznych codziennych udogodnień w nadmorskim miasteczku. Warto wspomnieć o odbywającym się co sobotę tę…
Agencja
TEKCE Real Estate
Zespół mieszkaniowy CAPRI IX APARTMENTS
Zespół mieszkaniowy CAPRI IX APARTMENTS
Zespół mieszkaniowy CAPRI IX APARTMENTS
Zespół mieszkaniowy CAPRI IX APARTMENTS
Zespół mieszkaniowy CAPRI IX APARTMENTS
Zespół mieszkaniowy CAPRI IX APARTMENTS
Callosa de Segura, Hiszpania
od
$239,562
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 1
Powierzchnia 75–77 m²
3 obiekty nieruchomości 3
Mieszkania z dwiema sypialniami i dwiema łazienkami Kilka metrów ze wszystkich naszych usług: supermarket, restauracje, apteka, Corte for Padl Tennis, English Bowling, Golf Field ... Wykończenie najwyższej jakości Duża strefa publiczna z puli
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 2 pokoi
75.0 – 77.0
267,393 – 337,178
Agencja
EspanaTour
Apartamentowiec Luksusowe Apartamenty Kilka Metrów od Plaży w Villajoyosa
Apartamentowiec Luksusowe Apartamenty Kilka Metrów od Plaży w Villajoyosa
Apartamentowiec Luksusowe Apartamenty Kilka Metrów od Plaży w Villajoyosa
Apartamentowiec Luksusowe Apartamenty Kilka Metrów od Plaży w Villajoyosa
Apartamentowiec Luksusowe Apartamenty Kilka Metrów od Plaży w Villajoyosa
Apartamentowiec Luksusowe Apartamenty Kilka Metrów od Plaży w Villajoyosa
Villajoyosa, Hiszpania
od
$415,222
Rok realizacji 2026
Luksusowe Apartamenty z 2 i 3 Sypialniami, Basenem Komunalnym, Kilka Metrów od Plaży w Villajoyosa Ultranowoczesne apartamenty położone w Villajoyosa, często nazywanej La Vila Joiosa, to malownicze nadmorskie miasteczko położone w prowincji Alicante, na terenie Wspólnoty Walenckiej w Hiszpan…
Agencja
TEKCE Real Estate
Zespół mieszkaniowy RESIDENCIAL LAGO VARESE
Zespół mieszkaniowy RESIDENCIAL LAGO VARESE
Zespół mieszkaniowy RESIDENCIAL LAGO VARESE
Zespół mieszkaniowy RESIDENCIAL LAGO VARESE
Zespół mieszkaniowy RESIDENCIAL LAGO VARESE
Zespół mieszkaniowy RESIDENCIAL LAGO VARESE
Zespół mieszkaniowy RESIDENCIAL LAGO VARESE
Urbanizacion Mil Palmeras, Hiszpania
od
$312,832
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 88–102 m²
4 obiekty nieruchomości 4
Nowoczesny kompleks mieszkaniowy położony w Mil Plumeras, idealnie wkomponowany w uprzywilejowane otoczenie, zaledwie 750 metrów od jednej z najlepszych plaż Morza Śródziemnego. W pierwszym etapie powstanie 24 wysokiej jakości apartamentów z 2 i 3 sypialniami oraz 12 bungalowów z 2 sypialnia…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 2 pokoi
88.0
359,393 – 464,071
Mieszkanie 3 pokoi
102.0
378,003 – 436,157
Agencja
EspanaTour
Apartamentowiec Edificio Intercosta Sunrise
Apartamentowiec Edificio Intercosta Sunrise
Apartamentowiec Edificio Intercosta Sunrise
Apartamentowiec Edificio Intercosta Sunrise
Apartamentowiec Edificio Intercosta Sunrise
Apartamentowiec Edificio Intercosta Sunrise
Torrevieja, Hiszpania
od
$300,959
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 5
Powierzchnia 67–89 m²
9 obiekty nieruchomości 9
Budynek składa się z 12 mieszkań. Basen ogólnodostępny na dachu budynku
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 2 pokoi
67.0 – 77.0
231,454 – 359,393
Mieszkanie 3 pokoi
78.0 – 89.0
324,501 – 452,440
Agencja
EspanaTour
Apartamentowiec Iconic
Apartamentowiec Iconic
Apartamentowiec Iconic
Apartamentowiec Iconic
Apartamentowiec Iconic
Apartamentowiec Iconic
Santa Pola, Hiszpania
od
$353,679
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2023
Liczba kondygnacji 3
La Costa Blanca ... Ukryte miejsce w El Levante Español, które może być niezwykle przystępne. Apartamenty z frontalnym widokiem na Morze Śródziemne i złote piaszczyste plaże. Domy zbudowane w wysokim standardzie w pięknym kompleksie mieszkalnym w Gran Alcant. Z własnego tarasu będzi…
Agencja
IBAKA HOMES RAL ESTATE INTERNATIONAL
Zespół mieszkaniowy Amaneser X
Zespół mieszkaniowy Amaneser X
Zespół mieszkaniowy Amaneser X
Zespół mieszkaniowy Amaneser X
Zespół mieszkaniowy Amaneser X
Callosa de Segura, Hiszpania
od
$276,572
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 4
Powierzchnia 75–76 m²
3 obiekty nieruchomości 3
Osiedle mieszkaniowe Amanecer X składa się ze 108 mieszkań z dużymi tarasami. 108 apartamentów z 2 sypialniami i 2 łazienkami. 8 bloków podzielonych na parter, pierwsze piętro, drugie piętro i penthouse'y z prywatnym tarasem do opalania. Każdy z własną windą
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 2 pokoi
75.0 – 76.0
316,359 – 382,655
Agencja
EspanaTour
Apartamentowiec Eleganckie Apartamenty z Basenem w Ciudad Quesada Rojales
Apartamentowiec Eleganckie Apartamenty z Basenem w Ciudad Quesada Rojales
Apartamentowiec Eleganckie Apartamenty z Basenem w Ciudad Quesada Rojales
Apartamentowiec Eleganckie Apartamenty z Basenem w Ciudad Quesada Rojales
Apartamentowiec Eleganckie Apartamenty z Basenem w Ciudad Quesada Rojales
Apartamentowiec Eleganckie Apartamenty z Basenem w Ciudad Quesada Rojales
Rojales, Hiszpania
od
$363,764
Rok realizacji 2026
2- i 3-Pokojowe Luksusowe Apartamenty z Wspólnym Basenem w Ciudad Quesada, Alicante Położone w prestiżowej dzielnicy Ciudad Quesada, Rojales, te wyjątkowe rezydencje oferują niezrównaną kombinację spokoju i elegancji. Okolica jest znana z malowniczego piękna, tętniącej życiem międzynarodowej…
Agencja
TEKCE Real Estate
Zespół mieszkaniowy Edenia l
Zespół mieszkaniowy Edenia l
Zespół mieszkaniowy Edenia l
Zespół mieszkaniowy Edenia l
Zespół mieszkaniowy Edenia l
Zespół mieszkaniowy Edenia l
Zespół mieszkaniowy Edenia l
Denia, Hiszpania
od
$266,049
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 5
Powierzchnia 63–140 m²
3 obiekty nieruchomości 3
W Edenii każdy dzień będzie wypełniony światłem Morza Śródziemnego. Położony zaledwie 200 metrów od plaży, ten kompleks mieszkalny w El Verhela pozwala cieszyć się morzem w kilku etapach, oddychanie w spokoju naturalnego i zrelaksowany ustawienie.Kompleks oferuje domy z 1, 2 i 3 sypialnie, k…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
63.0
267,510
Mieszkanie 2 pokoi
95.0
393,123
Mieszkanie 3 pokoi
140.0
486,170
Agencja
EspanaTour
Apartamentowiec Apartamenty z Ogrodem lub Tarasem w Ciudad Quesada
Apartamentowiec Apartamenty z Ogrodem lub Tarasem w Ciudad Quesada
Apartamentowiec Apartamenty z Ogrodem lub Tarasem w Ciudad Quesada
Apartamentowiec Apartamenty z Ogrodem lub Tarasem w Ciudad Quesada
Apartamentowiec Apartamenty z Ogrodem lub Tarasem w Ciudad Quesada
Apartamentowiec Apartamenty z Ogrodem lub Tarasem w Ciudad Quesada
Rojales, Hiszpania
od
$368,472
Rok realizacji 2025
Apartamenty z Ogrodem lub Tarasem Słonecznym na Sprzedaż w Ciudad Quesada, Alicante Położone w urokliwym miasteczku Ciudad Quesada, Rojales, Alicante, nowe prywatne osiedle łączy nowoczesną architekturę z codziennym komfortem. Znana z relaksującego śródziemnomorskiego stylu życia okolica of…
Agencja
TEKCE Real Estate
Zespół mieszkaniowy Lagune Homes
Zespół mieszkaniowy Lagune Homes
Zespół mieszkaniowy Lagune Homes
Zespół mieszkaniowy Lagune Homes
Zespół mieszkaniowy Lagune Homes
Zespół mieszkaniowy Lagune Homes
Calp, Hiszpania
od
$423,948
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 10
Powierzchnia 94–113 m²
4 obiekty nieruchomości 4
Lagune Homes kompleks mieszkalny znajduje się w Calpe, w pobliżu rezerwatu przyrody Las Salinas i zaledwie kilka minut spacerem od słynnej plaży La Fossa, a także 10 minut spacerem od Arenal Beach. Dwa piętrowe budynki z oryginalną architekturą oferują nowe dwu- i trzypokojowe apartamenty, k…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 2 pokoi
94.0
433,831 – 488,496
Mieszkanie 3 pokoi
111.0 – 113.0
498,964 – 512,921
Agencja
EspanaTour
Apartamentowiec Eleganckie Domy z Widokiem na Góry i Morze w La Nucia Alicante
Apartamentowiec Eleganckie Domy z Widokiem na Góry i Morze w La Nucia Alicante
Apartamentowiec Eleganckie Domy z Widokiem na Góry i Morze w La Nucia Alicante
Apartamentowiec Eleganckie Domy z Widokiem na Góry i Morze w La Nucia Alicante
Apartamentowiec Eleganckie Domy z Widokiem na Góry i Morze w La Nucia Alicante
Apartamentowiec Eleganckie Domy z Widokiem na Góry i Morze w La Nucia Alicante
La Nucia, Hiszpania
od
$361,409
Rok realizacji 2027
2- i 3-Pokojowe Domy w La Nucia, Niedaleko Benidorm i Altei Nieruchomości znajdują się w La Nucia, spokojnym miasteczku na Costa Blanca, w prowincji Alicante. Położone w malowniczym, naturalnym otoczeniu, w pobliżu renomowanego kompleksu sportowego Ciudad Deportiva, oferują doskonałe warunki…
Agencja
TEKCE Real Estate
Zespół mieszkaniowy Allonbay Azure
Zespół mieszkaniowy Allonbay Azure
Zespół mieszkaniowy Allonbay Azure
Zespół mieszkaniowy Allonbay Azure
Zespół mieszkaniowy Allonbay Azure
Zespół mieszkaniowy Allonbay Azure
Villajoyosa, Hiszpania
od
$351,566
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 5
Powierzchnia 48–115 m²
3 obiekty nieruchomości 3
Unikalny design z wysokiej jakości konstrukcją i materiałami premium. Kompleks mieszkalny Azure Residencial znajduje się zaledwie kilka metrów od plaży, w otoczeniu gór. W miejscach publicznych znajduje się basen, rozległe ogrody, plac zabaw, w pełni wyposażona siłownia, sauna i łaźnia parow…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
48.0
346,599
Mieszkanie 3 pokoi
91.0 – 115.0
587,358 – 733,325
Agencja
EspanaTour
Zespół mieszkani
Zespół mieszkaniowy Vitania Home
Zespół mieszkaniowy Vitania Home
Zespół mieszkaniowy Vitania Home
Zespół mieszkaniowy Vitania Home
Zespół mieszkaniowy Vitania Home
Calp, Hiszpania
od
$345,863
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2028
Liczba kondygnacji 7
Odkryj nowy ekskluzywny projekt, który przemyśli koncepcję luksusu na Costa Blanca. Położony w samym sercu Calpe, ten innowacyjny kompleks oferuje doskonałe połączenie nowoczesnego projektowania, zrównoważonego rozwoju i komfortu, stworzony dla osób poszukujących wyjątkowego stylu życia.Proj…
Agencja
EspanaTour
Apartamentowiec Eleganckie Domy z Widokiem na Góry i Morze w La Nucia Alicante
Apartamentowiec Eleganckie Domy z Widokiem na Góry i Morze w La Nucia Alicante
Apartamentowiec Eleganckie Domy z Widokiem na Góry i Morze w La Nucia Alicante
Apartamentowiec Eleganckie Domy z Widokiem na Góry i Morze w La Nucia Alicante
Apartamentowiec Eleganckie Domy z Widokiem na Góry i Morze w La Nucia Alicante
Apartamentowiec Eleganckie Domy z Widokiem na Góry i Morze w La Nucia Alicante
La Nucia, Hiszpania
od
$374,359
Rok realizacji 2027
2- i 3-Pokojowe Domy w La Nucia, Niedaleko Benidorm i Altei Nieruchomości znajdują się w La Nucia, spokojnym miasteczku na Costa Blanca, w prowincji Alicante. Położone w malowniczym, naturalnym otoczeniu, w pobliżu renomowanego kompleksu sportowego Ciudad Deportiva, oferują doskonałe warunki…
Agencja
TEKCE Real Estate
Zespół mieszkaniowy Alonis Living
Zespół mieszkaniowy Alonis Living
Zespół mieszkaniowy Alonis Living
Zespół mieszkaniowy Alonis Living
Zespół mieszkaniowy Alonis Living
Zespół mieszkaniowy Alonis Living
Villajoyosa, Hiszpania
od
$381,663
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2028
Liczba kondygnacji 8
Powierzchnia 74–226 m²
4 obiekty nieruchomości 4
Kompleks mieszkalny Alonis Living Playa del Torres wyróżnia się innowacyjną i elegancką architekturą i znajduje się zaledwie 5 minut spacerem od idyllicznego Playa del Torres. Jest to idealne miejsce dla tych, którzy marzą każdego dnia, aby cieszyć się morską bryzą, śródziemnomorskie słońce …
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
74.0
378,003
Mieszkanie 2 pokoi
106.0 – 226.0
436,157 – 751,353
Mieszkanie 3 pokoi
131.0
531,530
Agencja
EspanaTour
Zespół mieszkaniowy Essential House
Zespół mieszkaniowy Essential House
Zespół mieszkaniowy Essential House
Zespół mieszkaniowy Essential House
Zespół mieszkaniowy Essential House
Zespół mieszkaniowy Essential House
Finestrat, Hiszpania
od
$858,199
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 130–170 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Esential House to projekt domów jednoosobowych z 3 lub 4 sypialniami i 3 łazienkami, z których dwa są ensuite. Place o powierzchni od 590 do 700 m2 zwrócone są na południową stronę, z widokiem na morze i góry, a światło zalewa wszystkie pokoje.Domy posiadają klimatyzację, sprzęt gospodarstwa…
Agencja
EspanaTour
Apartamentowiec Stylowe Apartamenty z Widokiem na Morze w Finestrat Costa Blanca
Apartamentowiec Stylowe Apartamenty z Widokiem na Morze w Finestrat Costa Blanca
Apartamentowiec Stylowe Apartamenty z Widokiem na Morze w Finestrat Costa Blanca
Apartamentowiec Stylowe Apartamenty z Widokiem na Morze w Finestrat Costa Blanca
Apartamentowiec Stylowe Apartamenty z Widokiem na Morze w Finestrat Costa Blanca
Apartamentowiec Stylowe Apartamenty z Widokiem na Morze w Finestrat Costa Blanca
Finestrat, Hiszpania
od
$364,171
Rok realizacji 2027
Apartamenty z 2 Sypialniami i Zapierającym Dech Widokiem na Morze Śródziemne w Finestrat Położone w Finestrat jednej z najspokojniejszych i najbardziej pożądanych lokalizacji na Costa Blanca te luksusowe apartamenty oferują życie w harmonii z naturą, w otoczeniu pól golfowych i śródziemnomor…
Agencja
TEKCE Real Estate
Zespół mieszkaniowy Ocean Dream by TM
Zespół mieszkaniowy Ocean Dream by TM
Zespół mieszkaniowy Ocean Dream by TM
Zespół mieszkaniowy Ocean Dream by TM
Zespół mieszkaniowy Ocean Dream by TM
Zespół mieszkaniowy Ocean Dream by TM
Zespół mieszkaniowy Ocean Dream by TM
Torrevieja, Hiszpania
od
$335,391
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 6
Powierzchnia 146 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Ocean Dream by TM znajduje się w uprzywilejowanej części Punta Prima: obok chronionego obszaru przyrodniczego Lo Ferris, zaledwie 300 metrów od plaży Cala Pieteras i zaledwie 5 minut od Torrevieja. Urbanizacja będzie obejmowała łącznie 36 domów z 2 i 3 sypialniami, 2 łazienkami i z większośc…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 3 pokoi
146.0
479,191
Agencja
EspanaTour
Zespół mieszkaniowy Lagoons Village Laguna Rosa
Zespół mieszkaniowy Lagoons Village Laguna Rosa
Zespół mieszkaniowy Lagoons Village Laguna Rosa
Zespół mieszkaniowy Lagoons Village Laguna Rosa
Zespół mieszkaniowy Lagoons Village Laguna Rosa
Zespół mieszkaniowy Lagoons Village Laguna Rosa
Zespół mieszkaniowy Lagoons Village Laguna Rosa
Torrevieja, Hiszpania
od
$250,597
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 4
Powierzchnia 78–179 m²
9 obiekty nieruchomości 9
Kompleks mieszkaniowy Lagoons Village by TM położony jest w uprzywilejowanym środowisku naturalnym — pomiędzy parkiem przyrody La Mata a Różową Laguną w Torrevieja. Laguna Rosa składać się będzie z 240 domów różnego typu, takich jak apartamenty, bungalowy, apartamenty dwupoziomowe i wolnosto…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
78.0
266,347
Mieszkanie 2 pokoi
98.0 – 149.0
309,381 – 365,209
Mieszkanie 3 pokoi
129.0 – 179.0
376,840 – 440,809
Agencja
EspanaTour
Apartamentowiec Nowe Apartamenty z Tarasami w San Miguel de Salinas
Apartamentowiec Nowe Apartamenty z Tarasami w San Miguel de Salinas
Apartamentowiec Nowe Apartamenty z Tarasami w San Miguel de Salinas
Apartamentowiec Nowe Apartamenty z Tarasami w San Miguel de Salinas
Apartamentowiec Nowe Apartamenty z Tarasami w San Miguel de Salinas
Apartamentowiec Nowe Apartamenty z Tarasami w San Miguel de Salinas
San Miguel de Salinas, Hiszpania
od
$323,738
Rok realizacji 2026
Nowoczesne Apartamenty z 2 i 3 Sypialniami z Widokiem na Salinas w San Miguel San Miguel de Salinas to urokliwe, śródlądowe miasteczko położone w prowincji Alicante. Znane ze swojego tradycyjnego hiszpańskiego charakteru i bliskości zarówno terenów wiejskich, jak i wybrzeża, oferuje spokojny…
Agencja
TEKCE Real Estate
Apartamentowiec Luksusowe Apartamenty Kilka Metrów od Plaży w Villajoyosa
Apartamentowiec Luksusowe Apartamenty Kilka Metrów od Plaży w Villajoyosa
Apartamentowiec Luksusowe Apartamenty Kilka Metrów od Plaży w Villajoyosa
Apartamentowiec Luksusowe Apartamenty Kilka Metrów od Plaży w Villajoyosa
Apartamentowiec Luksusowe Apartamenty Kilka Metrów od Plaży w Villajoyosa
Apartamentowiec Luksusowe Apartamenty Kilka Metrów od Plaży w Villajoyosa
Villajoyosa, Hiszpania
od
$412,895
Rok realizacji 2026
Luksusowe Apartamenty z 2 i 3 Sypialniami, Basenem Komunalnym, Kilka Metrów od Plaży w Villajoyosa Ultranowoczesne apartamenty położone w Villajoyosa, często nazywanej La Vila Joiosa, to malownicze nadmorskie miasteczko położone w prowincji Alicante, na terenie Wspólnoty Walenckiej w Hiszpan…
Agencja
TEKCE Real Estate
Zespół mieszkaniowy Thiar Village
Zespół mieszkaniowy Thiar Village
Zespół mieszkaniowy Thiar Village
Zespół mieszkaniowy Thiar Village
Zespół mieszkaniowy Thiar Village
Zespół mieszkaniowy Thiar Village
Zespół mieszkaniowy Thiar Village
Orihuela, Hiszpania
od
$311,136
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 72–121 m²
5 obiekty nieruchomości 5
Kompleks znajduje się w Orihuela Costa — To malowniczy kurort, część hiszpańskiego wybrzeża Costa Blanca. Tutaj możesz cieszyć się oryginalnym śródziemnomorskim krajobrazem – doliny, gaje kosodrzewinowe i dębowe, łąki bogate w aromaty różnorodnych pachnących roślin. Okoliczne słone jeziora –…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 2 pokoi
72.0
348,809
Mieszkanie 3 pokoi
82.0 – 84.0
343,110 – 383,818
Dom
121.0
668,774
Agencja
EspanaTour
Apartamentowiec Gotowe do Zamieszkania Apartamenty przy Plaży w Denii
Apartamentowiec Gotowe do Zamieszkania Apartamenty przy Plaży w Denii
Apartamentowiec Gotowe do Zamieszkania Apartamenty przy Plaży w Denii
Apartamentowiec Gotowe do Zamieszkania Apartamenty przy Plaży w Denii
Apartamentowiec Gotowe do Zamieszkania Apartamenty przy Plaży w Denii
Apartamentowiec Gotowe do Zamieszkania Apartamenty przy Plaży w Denii
Denia, Hiszpania
od
$414,331
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 4
Apartamenty przy Plaży w Prywatnym Kompleksie w Denia Alicante Te niezwykłe apartamenty w Denia, mieście portowym w prowincji Alicante w Hiszpanii, oferują zapierające dech w piersiach widoki na morze i bezpośredni dostęp do plaży. Położone wzdłuż linii frontu wspaniałego wybrzeża Morza Śró…
Agencja
TEKCE Real Estate
Apartamentowiec Nowoczesne Mieszkania z Wspólnym Basenem w Guardamar del Segura
Apartamentowiec Nowoczesne Mieszkania z Wspólnym Basenem w Guardamar del Segura
Apartamentowiec Nowoczesne Mieszkania z Wspólnym Basenem w Guardamar del Segura
Apartamentowiec Nowoczesne Mieszkania z Wspólnym Basenem w Guardamar del Segura
Apartamentowiec Nowoczesne Mieszkania z Wspólnym Basenem w Guardamar del Segura
Apartamentowiec Nowoczesne Mieszkania z Wspólnym Basenem w Guardamar del Segura
Guardamar del Segura, Hiszpania
od
$292,086
Rok realizacji 2026
Nowoczesne Mieszkania z 2, 3 Sypialniami i Wspólnym Basenem w Guardamar del Segura Położone w pobliżu malowniczych słonych jezior La Mata w Guardamar del Segura, te nowoczesne mieszkania są częścią nowej fazy słynnego kompleksu mieszkalnego El Raso, położonego w przepięknym południowym regio…
Agencja
TEKCE Real Estate
Zespół mieszkaniowy Riomar Healthy Living
Zespół mieszkaniowy Riomar Healthy Living
Zespół mieszkaniowy Riomar Healthy Living
Zespół mieszkaniowy Riomar Healthy Living
Zespół mieszkaniowy Riomar Healthy Living
Dehesa de Campoamor, Hiszpania
od
$170,777
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 3
Powierzchnia 69–98 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Residencial Riomar to ogrodzona dzielnica z 46 apartamentami medycznymi z 1 i 2 sypialniami oraz parkingiem w piwnicy, rozmieszczonych w bloku składającym się z parteru i 2 pięter. Jeśli masz jakiekolwiek ograniczenia w poruszaniu się, nie musisz się martwić, ponieważ Riomar Healthy Living o…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
69.0 – 98.0
182,604 – 211,682
Agencja
EspanaTour
Zespół mieszkaniowy POSIDONIA RESIDENCIAL
Zespół mieszkaniowy POSIDONIA RESIDENCIAL
Zespół mieszkaniowy POSIDONIA RESIDENCIAL
Zespół mieszkaniowy POSIDONIA RESIDENCIAL
Zespół mieszkaniowy POSIDONIA RESIDENCIAL
Zespół mieszkaniowy POSIDONIA RESIDENCIAL
Torrevieja, Hiszpania
od
$484,947
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 9
Powierzchnia 72–106 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Nowy kompleks w Punta Prima, Alicante, nad morzem, z domów z 2 lub 3 sypialniami, 2 łazienki i duże tarasy. Na wspólnych obszarach będą baseny, plac zabaw dla dzieci i duże ogrody. Z widokiem na morze, na pierwszej linii lub kilka metrów od plaży. Nadzór wideo przy wejściach i miejscach publ…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 2 pokoi
72.0
522,225
Mieszkanie 3 pokoi
106.0
667,611
Agencja
EspanaTour
Apartamentowiec Luksusowe Apartamenty Kilka Metrów od Plaży w Villajoyosa
Apartamentowiec Luksusowe Apartamenty Kilka Metrów od Plaży w Villajoyosa
Apartamentowiec Luksusowe Apartamenty Kilka Metrów od Plaży w Villajoyosa
Apartamentowiec Luksusowe Apartamenty Kilka Metrów od Plaży w Villajoyosa
Apartamentowiec Luksusowe Apartamenty Kilka Metrów od Plaży w Villajoyosa
Apartamentowiec Luksusowe Apartamenty Kilka Metrów od Plaży w Villajoyosa
Villajoyosa, Hiszpania
od
$491,985
Rok realizacji 2026
Luksusowe Apartamenty z 2 i 3 Sypialniami, Basenem Komunalnym, Kilka Metrów od Plaży w Villajoyosa Ultranowoczesne apartamenty położone w Villajoyosa, często nazywanej La Vila Joiosa, to malownicze nadmorskie miasteczko położone w prowincji Alicante, na terenie Wspólnoty Walenckiej w Hiszpan…
Agencja
TEKCE Real Estate
Zespół mieszkaniowy Sunset Sailors by TM
Zespół mieszkaniowy Sunset Sailors by TM
Zespół mieszkaniowy Sunset Sailors by TM
Zespół mieszkaniowy Sunset Sailors by TM
Zespół mieszkaniowy Sunset Sailors by TM
Zespół mieszkaniowy Sunset Sailors by TM
Benidorm, Hiszpania
od
$470,630
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 30
Powierzchnia 76–423 m²
6 obiekty nieruchomości 6
Złożone  Sunset Sailors by TM znajduje się w uprzywilejowanej części plaży Poniente, zaledwie 50 metrów od hotelu. Urbanizacja oferuje apartamenty 1, 2, 3 i 4 pokojowe z imponującym widokiem na morze i dużymi tarasami, które pozwolą Ci doświadczyć wyjątkowych wrażeń żeglowania bez wychodzeni…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
76.0
576,890
Mieszkanie 2 pokoi
109.0
709,482 – 778,104
Mieszkanie 3 pokoi
134.0 – 423.0
843,237 – 2,31M
Agencja
EspanaTour
Zespół mieszkaniowy Allonbay Urban
Zespół mieszkaniowy Allonbay Urban
Zespół mieszkaniowy Allonbay Urban
Zespół mieszkaniowy Allonbay Urban
Zespół mieszkaniowy Allonbay Urban
Zespół mieszkaniowy Allonbay Urban
Zespół mieszkaniowy Allonbay Urban
Villajoyosa, Hiszpania
od
$292,421
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 8
Powierzchnia 58–127 m²
4 obiekty nieruchomości 4
Odkryj Villajoyosa w naszym nowym kompleksie mieszkalnym znajduje się w samym sercu miasta, zaledwie kilka kroków od centralnej plaży. Tutaj znajdą Państwo apartamenty z 1, 2 i 3 sypialniami, z widokiem na morze i wygodą.Kompleks oferuje nowe apartamenty, dupleksy i penthouses zbudowane z wy…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
58.0
289,608
Mieszkanie 2 pokoi
82.0
486,751
Mieszkanie 3 pokoi
90.0 – 127.0
662,959 – 924,304
Agencja
EspanaTour
Apartamentowiec Apartamenty w Odległości Krótkiego Spaceru od Plaży w Orihuela
Apartamentowiec Apartamenty w Odległości Krótkiego Spaceru od Plaży w Orihuela
Apartamentowiec Apartamenty w Odległości Krótkiego Spaceru od Plaży w Orihuela
Apartamentowiec Apartamenty w Odległości Krótkiego Spaceru od Plaży w Orihuela
Apartamentowiec Apartamenty w Odległości Krótkiego Spaceru od Plaży w Orihuela
Apartamentowiec Apartamenty w Odległości Krótkiego Spaceru od Plaży w Orihuela
Orihuela, Hiszpania
od
$400,258
Rok realizacji 2026
Eleganckie Apartamenty z 2, 3, i 4 Sypialniami w Odległości Spaceru od Plaży w Playa Flamenca Położone w odległości spaceru od plaży, te nowoczesne apartamenty zapewniają dogodny dostęp do licznych codziennych udogodnień w nadmorskim miasteczku. Warto wspomnieć o odbywającym się co sobotę tę…
Agencja
TEKCE Real Estate
Apartamentowiec Apartamenty z Basenem Blisko Morza w El Verger Alicante
Apartamentowiec Apartamenty z Basenem Blisko Morza w El Verger Alicante
Apartamentowiec Apartamenty z Basenem Blisko Morza w El Verger Alicante
Apartamentowiec Apartamenty z Basenem Blisko Morza w El Verger Alicante
Apartamentowiec Apartamenty z Basenem Blisko Morza w El Verger Alicante
Apartamentowiec Apartamenty z Basenem Blisko Morza w El Verger Alicante
el Verger, Hiszpania
od
$542,702
Nowo Wybudowane Apartamenty z 1–3 Sypialniami, Basenem i Strefą Spa w El Verger, Alicante Położone w sercu regionu Marina Alta, El Verger oferuje spokojne połączenie nadmorskiego uroku z codzienną wygodą. Otoczone naturalnym pięknem, to ciche miasteczko znajduje się w pobliżu złocistych plaż…
Agencja
TEKCE Real Estate
Apartamentowiec Luksusowe Apartamenty Blisko Pola Golfowego w Orihuela
Apartamentowiec Luksusowe Apartamenty Blisko Pola Golfowego w Orihuela
Apartamentowiec Luksusowe Apartamenty Blisko Pola Golfowego w Orihuela
Apartamentowiec Luksusowe Apartamenty Blisko Pola Golfowego w Orihuela
Apartamentowiec Luksusowe Apartamenty Blisko Pola Golfowego w Orihuela
Apartamentowiec Luksusowe Apartamenty Blisko Pola Golfowego w Orihuela
Orihuela, Hiszpania
od
$347,414
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 2
Luksusowe Apartamenty z Basenem w Pobliżu Pola Golfowego w Orihuela, Alicante Te nowo wybudowane apartamenty znajdują się w Orihuela, mieście położonym w południowej części Wspólnoty Walenckiej, w prowincji Alicante. Alicante to druga pod względem liczby ludności prowincja regionu, a także s…
Agencja
TEKCE Real Estate
Apartamentowiec Umeblowane Apartamenty z Widokiem na Morze w Pilar de la Horadada
Apartamentowiec Umeblowane Apartamenty z Widokiem na Morze w Pilar de la Horadada
Apartamentowiec Umeblowane Apartamenty z Widokiem na Morze w Pilar de la Horadada
Apartamentowiec Umeblowane Apartamenty z Widokiem na Morze w Pilar de la Horadada
Apartamentowiec Umeblowane Apartamenty z Widokiem na Morze w Pilar de la Horadada
Apartamentowiec Umeblowane Apartamenty z Widokiem na Morze w Pilar de la Horadada
Pilar de la Horadada, Hiszpania
od
$726,716
Rok realizacji 2027
2-Pokojowe Apartamenty przy Plaży z Widokiem na Morze w Pilar de la Horadada Mil Palmeras, położone na południowym wybrzeżu Costa Blanca, to popularna nadmorska miejscowość znana z drobnych, piaszczystych plaż, śródziemnomorskiego klimatu i aktywnego stylu życia. W okolicy znajduje się wiele…
Agencja
TEKCE Real Estate
Apartamentowiec Apartamenty z Ogrodem lub Tarasem w Ciudad Quesada
Apartamentowiec Apartamenty z Ogrodem lub Tarasem w Ciudad Quesada
Apartamentowiec Apartamenty z Ogrodem lub Tarasem w Ciudad Quesada
Apartamentowiec Apartamenty z Ogrodem lub Tarasem w Ciudad Quesada
Apartamentowiec Apartamenty z Ogrodem lub Tarasem w Ciudad Quesada
Apartamentowiec Apartamenty z Ogrodem lub Tarasem w Ciudad Quesada
Rojales, Hiszpania
od
$466,182
Rok realizacji 2025
Apartamenty z Ogrodem lub Tarasem Słonecznym na Sprzedaż w Ciudad Quesada, Alicante Położone w urokliwym miasteczku Ciudad Quesada, Rojales, Alicante, nowe prywatne osiedle łączy nowoczesną architekturę z codziennym komfortem. Znana z relaksującego śródziemnomorskiego stylu życia okolica of…
Agencja
TEKCE Real Estate
Apartamentowiec Apartamenty Inwestycyjne w Viva Altea Beach Project, Alicante
Apartamentowiec Apartamenty Inwestycyjne w Viva Altea Beach Project, Alicante
Apartamentowiec Apartamenty Inwestycyjne w Viva Altea Beach Project, Alicante
Apartamentowiec Apartamenty Inwestycyjne w Viva Altea Beach Project, Alicante
Apartamentowiec Apartamenty Inwestycyjne w Viva Altea Beach Project, Alicante
Apartamentowiec Apartamenty Inwestycyjne w Viva Altea Beach Project, Alicante
Altea, Hiszpania
od
$1,15M
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 6
Luksusowe Ekologiczne Apartamenty w Projekcie Viva Altea Beach, Alicante Luksusowe apartamenty zlokalizowane są w Altea, malowniczym mieście na wschodnim wybrzeżu Hiszpanii, znanej z piękna krajobrazu i atrakcji kulturalnych. Leży ono w prowincji Alicante, w regionie Walencji. Altea słynie z…
Agencja
TEKCE Real Estate
Zespół mieszkaniowy Nwcia Village
Zespół mieszkaniowy Nwcia Village
Zespół mieszkaniowy Nwcia Village
Zespół mieszkaniowy Nwcia Village
Zespół mieszkaniowy Nwcia Village
Zespół mieszkaniowy Nwcia Village
La Nucia, Hiszpania
od
$484,693
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 162 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Nowoczesny design i budowa wsi, gdzie można cieszyć się klimatem, słońce przez cały rok, zapierające dech w piersiach widoki na zatoki Benidorm i Albir i prowadzić zdrowy styl życia. Jest to blisko do wszystkich usług i centrum sportowe La Nusia. Wielkość domów i ich konfiguracja sprawiają, …
Agencja
EspanaTour
Apartamentowiec Apartamenty z Basenem i Terenami Zielonymi w Monforte del Cid
Apartamentowiec Apartamenty z Basenem i Terenami Zielonymi w Monforte del Cid
Apartamentowiec Apartamenty z Basenem i Terenami Zielonymi w Monforte del Cid
Apartamentowiec Apartamenty z Basenem i Terenami Zielonymi w Monforte del Cid
Apartamentowiec Apartamenty z Basenem i Terenami Zielonymi w Monforte del Cid
Apartamentowiec Apartamenty z Basenem i Terenami Zielonymi w Monforte del Cid
Monforte del Cid, Hiszpania
od
$545,439
Rok realizacji 2026
Nowoczesne Apartamenty 2 i 3 Sypialniowe oraz Przestronnymi Tarasami w Monforte del Cid Położone w spokojnej miejscowości Monforte del Cid, te apartamenty stanowią część starannie zaplanowanego kompleksu mieszkaniowego otoczonego naturą oraz nowoczesnymi udogodnieniami. Monforte del Cid, zna…
Agencja
TEKCE Real Estate
Apartamentowiec Apartamenty z Basenem Blisko Morza w El Verger Alicante
Apartamentowiec Apartamenty z Basenem Blisko Morza w El Verger Alicante
Apartamentowiec Apartamenty z Basenem Blisko Morza w El Verger Alicante
Apartamentowiec Apartamenty z Basenem Blisko Morza w El Verger Alicante
Apartamentowiec Apartamenty z Basenem Blisko Morza w El Verger Alicante
Apartamentowiec Apartamenty z Basenem Blisko Morza w El Verger Alicante
el Verger, Hiszpania
od
$395,549
Nowo Wybudowane Apartamenty z 1–3 Sypialniami, Basenem i Strefą Spa w El Verger, Alicante Położone w sercu regionu Marina Alta, El Verger oferuje spokojne połączenie nadmorskiego uroku z codzienną wygodą. Otoczone naturalnym pięknem, to ciche miasteczko znajduje się w pobliżu złocistych plaż…
Agencja
TEKCE Real Estate
Apartamentowiec Nowe Apartamenty z Tarasami w San Miguel de Salinas
Apartamentowiec Nowe Apartamenty z Tarasami w San Miguel de Salinas
Apartamentowiec Nowe Apartamenty z Tarasami w San Miguel de Salinas
Apartamentowiec Nowe Apartamenty z Tarasami w San Miguel de Salinas
Apartamentowiec Nowe Apartamenty z Tarasami w San Miguel de Salinas
Apartamentowiec Nowe Apartamenty z Tarasami w San Miguel de Salinas
San Miguel de Salinas, Hiszpania
od
$338,468
Rok realizacji 2026
Nowoczesne Apartamenty z 2 i 3 Sypialniami z Widokiem na Salinas w San Miguel San Miguel de Salinas to urokliwe, śródlądowe miasteczko położone w prowincji Alicante. Znane ze swojego tradycyjnego hiszpańskiego charakteru i bliskości zarówno terenów wiejskich, jak i wybrzeża, oferuje spokojny…
Agencja
TEKCE Real Estate
Apartamentowiec KASIA V
Apartamentowiec KASIA V
Apartamentowiec KASIA V
Apartamentowiec KASIA V
Apartamentowiec KASIA V
Apartamentowiec KASIA V
Torrevieja, Hiszpania
od
$389,523
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 5
Powierzchnia 85 m²
1 obiekt nieruchomości 1
W Torrevieja, perle Costa Blanca, powstaje nowa ikona nieruchomości: Kasia V, najnowszy projekt mieszkaniowy. Ten pięciopiętrowy kompleks mieszkaniowy składający się z 34 mieszkań na nowo definiuje pojęcie luksusu i komfortu w centrum miasta. Kasia V jest majestatycznie położona w sercu Tor…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 2 pokoi
85.0
382,655
Agencja
EspanaTour
Apartamentowiec Apartamenty w Odległości Krótkiego Spaceru od Plaży w Orihuela
Apartamentowiec Apartamenty w Odległości Krótkiego Spaceru od Plaży w Orihuela
Apartamentowiec Apartamenty w Odległości Krótkiego Spaceru od Plaży w Orihuela
Apartamentowiec Apartamenty w Odległości Krótkiego Spaceru od Plaży w Orihuela
Apartamentowiec Apartamenty w Odległości Krótkiego Spaceru od Plaży w Orihuela
Apartamentowiec Apartamenty w Odległości Krótkiego Spaceru od Plaży w Orihuela
Orihuela, Hiszpania
od
$394,371
Rok realizacji 2026
Eleganckie Apartamenty z 2, 3, i 4 Sypialniami w Odległości Spaceru od Plaży w Playa Flamenca Położone w odległości spaceru od plaży, te nowoczesne apartamenty zapewniają dogodny dostęp do licznych codziennych udogodnień w nadmorskim miasteczku. Warto wspomnieć o odbywającym się co sobotę tę…
Agencja
TEKCE Real Estate
Apartamentowiec Eleganckie Apartamenty z Basenem w Ciudad Quesada Rojales
Apartamentowiec Eleganckie Apartamenty z Basenem w Ciudad Quesada Rojales
Apartamentowiec Eleganckie Apartamenty z Basenem w Ciudad Quesada Rojales
Apartamentowiec Eleganckie Apartamenty z Basenem w Ciudad Quesada Rojales
Apartamentowiec Eleganckie Apartamenty z Basenem w Ciudad Quesada Rojales
Apartamentowiec Eleganckie Apartamenty z Basenem w Ciudad Quesada Rojales
Rojales, Hiszpania
od
$336,687
Rok realizacji 2026
2- i 3-Pokojowe Luksusowe Apartamenty z Wspólnym Basenem w Ciudad Quesada, Alicante Położone w prestiżowej dzielnicy Ciudad Quesada, Rojales, te wyjątkowe rezydencje oferują niezrównaną kombinację spokoju i elegancji. Okolica jest znana z malowniczego piękna, tętniącej życiem międzynarodowej…
Agencja
TEKCE Real Estate
Apartamentowiec Nowoczesne Mieszkania z Wspólnym Basenem w Guardamar del Segura
Apartamentowiec Nowoczesne Mieszkania z Wspólnym Basenem w Guardamar del Segura
Apartamentowiec Nowoczesne Mieszkania z Wspólnym Basenem w Guardamar del Segura
Apartamentowiec Nowoczesne Mieszkania z Wspólnym Basenem w Guardamar del Segura
Apartamentowiec Nowoczesne Mieszkania z Wspólnym Basenem w Guardamar del Segura
Apartamentowiec Nowoczesne Mieszkania z Wspólnym Basenem w Guardamar del Segura
Guardamar del Segura, Hiszpania
od
$274,348
Rok realizacji 2026
Nowoczesne Mieszkania z 2, 3 Sypialniami i Wspólnym Basenem w Guardamar del Segura Położone w pobliżu malowniczych słonych jezior La Mata w Guardamar del Segura, te nowoczesne mieszkania są częścią nowej fazy słynnego kompleksu mieszkalnego El Raso, położonego w przepięknym południowym regio…
Agencja
TEKCE Real Estate
Apartamentowiec Luksusowe Apartamenty Kilka Metrów od Plaży w Villajoyosa
Apartamentowiec Luksusowe Apartamenty Kilka Metrów od Plaży w Villajoyosa
Apartamentowiec Luksusowe Apartamenty Kilka Metrów od Plaży w Villajoyosa
Apartamentowiec Luksusowe Apartamenty Kilka Metrów od Plaży w Villajoyosa
Apartamentowiec Luksusowe Apartamenty Kilka Metrów od Plaży w Villajoyosa
Apartamentowiec Luksusowe Apartamenty Kilka Metrów od Plaży w Villajoyosa
Villajoyosa, Hiszpania
od
$738,559
Rok realizacji 2026
Luksusowe Apartamenty z 2 i 3 Sypialniami, Basenem Komunalnym, Kilka Metrów od Plaży w Villajoyosa Ultranowoczesne apartamenty położone w Villajoyosa, często nazywanej La Vila Joiosa, to malownicze nadmorskie miasteczko położone w prowincji Alicante, na terenie Wspólnoty Walenckiej w Hiszpan…
Agencja
TEKCE Real Estate
Zespół mieszkaniowy SLIM TOWER
Zespół mieszkaniowy SLIM TOWER
Zespół mieszkaniowy SLIM TOWER
Zespół mieszkaniowy SLIM TOWER
Zespół mieszkaniowy SLIM TOWER
Zespół mieszkaniowy SLIM TOWER
Benidorm, Hiszpania
od
$284,521
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 22
Powierzchnia 56–59 m²
7 obiekty nieruchomości 7
Nowy budynek SLIM TOWER w Benidormm o innowacyjnym i awangardowym projekcie architektonicznym.  Dom wyposażony jest w instalację klimatyzacji z kanałową dystrybucją powietrza oraz instalację wentylacji mechanicznej, która zapewnia czyste i zdrowe powietrze w pomieszczeniach oraz zgodność z …
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 2 pokoi
56.0 – 59.0
469,828 – 554,094
Agencja
EspanaTour
Dzielnica mieszkaniowa Euromarina Villas
Dzielnica mieszkaniowa Euromarina Villas
Dzielnica mieszkaniowa Euromarina Villas
Dzielnica mieszkaniowa Euromarina Villas
Dzielnica mieszkaniowa Euromarina Villas
Dzielnica mieszkaniowa Euromarina Villas
Urbanizacion Dona Pepa, Hiszpania
od
$435,468
Opcje wykończenia Gotowe
Powierzchnia 131–205 m²
8 obiekty nieruchomości 8
Euromarina prezentuje wybraną kolekcję luksusowych willi na Costa Blanca i Costa Calida, perełek architektury położonych w najbardziej idyllicznych zakątkach wybrzeża Morza Śródziemnego. Wyobraź sobie, że budzisz się przy szumie fal, opalasz się przez ponad 300 dni w roku i masz swobodę wyb…
Agencja
EspanaTour
Apartamentowiec Stylowe Apartamenty z Widokiem na Morze w Finestrat Costa Blanca
Apartamentowiec Stylowe Apartamenty z Widokiem na Morze w Finestrat Costa Blanca
Apartamentowiec Stylowe Apartamenty z Widokiem na Morze w Finestrat Costa Blanca
Apartamentowiec Stylowe Apartamenty z Widokiem na Morze w Finestrat Costa Blanca
Apartamentowiec Stylowe Apartamenty z Widokiem na Morze w Finestrat Costa Blanca
Apartamentowiec Stylowe Apartamenty z Widokiem na Morze w Finestrat Costa Blanca
Finestrat, Hiszpania
od
$329,624
Rok realizacji 2027