  1. Realting.com
  2. Hiszpania
  3. Sagunto
  4. Mieszkania w nowych budynkach

Nowe mieszkania w Sagunto, Hiszpania

Torrevieja
11
Marbella
14
Benidorm
4
Alicante
1
Pokaż więcej
Szukaj nowych budynków
Ukryć
Szukaj nowych budynków
Wyszukiwanie zaawansowane Wyszukiwanie kompaktowe
Opcje wyszukiwania
Sortować
Na mapie
Zespół mieszkaniowy Castillo de Sagunto
Zespół mieszkaniowy Castillo de Sagunto
Zespół mieszkaniowy Castillo de Sagunto
Zespół mieszkaniowy Castillo de Sagunto
Zespół mieszkaniowy Castillo de Sagunto
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Castillo de Sagunto
Zespół mieszkaniowy Castillo de Sagunto
Sagunto, Hiszpania
od
$278,251
VAT
Rok realizacji 2028
Liczba kondygnacji 4
Castillo de Sagunto - nowa generacja urbanistykiPołożony w jednym z najbardziej obiecujących obszarów rozwoju Sagunto, ten nowy projekt łączy współczesną architekturę śródziemnomorską z wysokiej jakości życiem miejskim. Charakterystyczny design elewacji budynku z elementami rzeźbiarskimi i h…
Agencja
InmoLab.club
Zostaw prośbę
Na mapie
Realting.com
Udać się