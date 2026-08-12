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Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Hiszpania

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839 obiektów total found
Nieruchomości komercyjne 202 m² w Torrevieja, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne 202 m²
Torrevieja, Hiszpania
Powierzchnia 202 m²
$212,542
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Nieruchomości komercyjne 159 m² w Barcelona, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne 159 m²
Barcelona, Hiszpania
Powierzchnia 159 m²
Wiele z 3 lokali handlowych obok Sagrada Familia.Środowisko:obszar mieszkalnyobszar wyróżnie…
$607,635
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Sklep 77 m² w Barcelona, Hiszpania
Sklep 77 m²
Barcelona, Hiszpania
Powierzchnia 77 m²
Lokale handlowe z najemcą na najbliższym przedmieściu Barcelony: Santa Coloma de Gramenet są…
$682,866
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TekceTekce
Pomieszczenie biurowe 91 m² w Barcelona, Hiszpania
Pomieszczenie biurowe 91 m²
Barcelona, Hiszpania
Powierzchnia 91 m²
Reklama z najemcą w nowoczesnym obszarze Barcelony.Środowisko:Szpital uniwersytecki i zabyte…
$260,415
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Sklep 2 708 m² w Barcelona, Hiszpania
Sklep 2 708 m²
Barcelona, Hiszpania
Powierzchnia 2 708 m²
Lokale handlowe na sprzedaż w słynnym nadmorskim mieście Vilanova i la Geltrú, 50 km od Barc…
$8,10M
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Sklep 365 m² w Barcelona, Hiszpania
Sklep 365 m²
Barcelona, Hiszpania
Powierzchnia 365 m²
Sprzedawane są lokale handlowe w Barcelonie. środowisko: Strefa mieszkaniowa z rozwinię…
$775,458
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Sklep 191 m² w Hiszpania
Sklep 191 m²
Hiszpania
Powierzchnia 191 m²
Na sprzedaż lokali z wiarygodnym najemcą w Madrycie. Środowisko:prestiżowy obszar mieszkalny…
$1,11M
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Nieruchomości komercyjne 60 m² w Torrevieja, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne 60 m²
Torrevieja, Hiszpania
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 60 m²
Ta przestrzeń handlowa na parterze, na poziomie ulicy, znajduje się w północnej części Torre…
$151,025
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Nieruchomości komercyjne 180 m² w Barcelona, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne 180 m²
Barcelona, Hiszpania
Sypialnie 9
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 180 m²
Apartament w Dzielnicy Gotyckiej - apartament z działającą firmą wynajmującą studentówNa spr…
$1,01M
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Sklep 212 m² w Barcelona, Hiszpania
Sklep 212 m²
Barcelona, Hiszpania
Powierzchnia 212 m²
Lokale handlowe na sprzedaż z najemcą w centrum Barcelony.Środowisko:gęsto zaludniona część …
$509,256
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Sklep 148 m² w Barcelona, Hiszpania
Sklep 148 m²
Barcelona, Hiszpania
Powierzchnia 148 m²
Sprzedawane są lokale handlowe w Barcelonie. środowisko: Aktywna strefa handlowa; roz…
$364,581
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Nieruchomości komercyjne 1 286 m² w AB 5008, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne 1 286 m²
AB 5008, Hiszpania
Sypialnie 17
Powierzchnia 1 286 m²
Dwugwiazdkowy hotel położony jest na skrzyżowaniu Sierras de Segura i Rio Mundo, między społ…
$4,41M
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Nieruchomości komercyjne 565 m² w Albesa, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne 565 m²
Albesa, Hiszpania
Powierzchnia 565 m²
Hotel w centrum Castelldefels na Costa Garraf. Powierzchnia całkowita wynosi 740 metrów kwa…
$3,71M
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Nieruchomości komercyjne 25 m² w Alicante, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne 25 m²
Alicante, Hiszpania
Powierzchnia 25 m²
Mamy ten niesamowity parking na sprzedaż w centrum Alicante, znajduje się na Av. Maisonnave.…
$64,484
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Sklep 1 862 m² w Hiszpania
Sklep 1 862 m²
Hiszpania
Powierzchnia 1 862 m²
Na sprzedaż lokali handlowych z najemcą w Madrycie. Środowisko:gęsty obszar mieszkalny;rozwi…
$6,22M
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Sklep 975 m² w Madryt, Hiszpania
Sklep 975 m²
Madryt, Hiszpania
Powierzchnia 975 m²
Pokój w rogu z najemcą na sprzedaż w jednym z najbardziej zaludnionych obszarów Madrytu.Środ…
$4,27M
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Lokale gastronomiczne 88 m² w Barcelona, Hiszpania
Lokale gastronomiczne 88 m²
Barcelona, Hiszpania
Powierzchnia 88 m²
Lokale komercyjne na sprzedaż z najemcą w centralnej części dzielnicy Simpsons Barcelona.Śro…
$636,570
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Sklep 130 m² w Barcelona, Hiszpania
Sklep 130 m²
Barcelona, Hiszpania
Powierzchnia 130 m²
Na sprzedaż lokali handlowych z wiarygodnym najemcą w Starym Mieście Barcelony. Obiekt ma st…
$1,97M
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Sklep w Wyspy Kanaryjskie, Hiszpania
Sklep
Wyspy Kanaryjskie, Hiszpania
LIDL Teneryfa jest unikalną szansą inwestycyjną z zapłatą 80% kosztów dopiero po rozpoczęciu…
$5,71M
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Nieruchomości komercyjne 160 m² w Barcelona, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne 160 m²
Barcelona, Hiszpania
Powierzchnia 160 m²
Na sprzedaż pokój narożny w samym sercu Starego Miasta Barcelony. Obiekt ma strategiczne poł…
$607,635
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Nieruchomości komercyjne 100 m² w Arona, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne 100 m²
Arona, Hiszpania
Sypialnie 1
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 100 m²
Na sprzedaż jest piękny pokój o powierzchni 100 m2. Pokój składa się z: salonu piękności, p…
$34,989
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Nieruchomości komercyjne 1 373 m² w Alicante, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne 1 373 m²
Alicante, Hiszpania
Powierzchnia 1 373 m²
Wspaniałe pomieszczenia handlowe na sprzedaż znajduje się na Avenida Periodista Rodolfo Sala…
$982,702
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Nieruchomości komercyjne 336 m² w Barcelona, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne 336 m²
Barcelona, Hiszpania
Powierzchnia 336 m²
Lokale handlowe w dzielnicy Siutat Beya w Barcelonie. Całkowita powierzchnia wynosi 336 metr…
$3,47M
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Sklep 575 m² w Hiszpania
Sklep 575 m²
Hiszpania
Powierzchnia 575 m²
Lokale handlowe z najemcą w Madrycie są na sprzedaż.Otoczenia:obszar mieszkalny;rozwinięta i…
$1,27M
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Hotel 12 000 m² w Alicante, Hiszpania
Hotel 12 000 m²
Alicante, Hiszpania
Sypialnie 101
Liczba łazienek 101
Powierzchnia 12 000 m²
Międzynarodowe lotnisko w Alicante znajduje się w odległości 25 km, a przystanek tramwajowy …
$12,30M
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Sklep 211 m² w Barcelona, Hiszpania
Sklep 211 m²
Barcelona, Hiszpania
Powierzchnia 211 m²
W pilnej sprzedaży lokali handlowych z najemcą w Badalon.Środowisko:gęsty obszar mieszkalny;…
$1,74M
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Sklep 290 m² w Madryt, Hiszpania
Sklep 290 m²
Madryt, Hiszpania
Powierzchnia 290 m²
Na sprzedaż lokali handlowych z wiarygodnym najemcą w dzielnicy mieszkalnej Madrytu.Środowis…
$1,41M
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Lokale gastronomiczne 130 m² w Barcelona, Hiszpania
Lokale gastronomiczne 130 m²
Barcelona, Hiszpania
Powierzchnia 130 m²
Na sprzedaż lokali handlowych z najemcą w Barcelonie.Środowisko:powierzchnia mieszkalna cent…
$925,920
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Nieruchomości komercyjne 400 m² w Barcelona, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne 400 m²
Barcelona, Hiszpania
Powierzchnia 400 m²
Lokale handlowe w dzielnicy Eixample w Barcelonie.Powierzchnia 400 metrów kwadratowych. na j…
$1,64M
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Nieruchomości komercyjne 121 m² w Barcelona, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne 121 m²
Barcelona, Hiszpania
Powierzchnia 121 m²
Lokale handlowe w dzielnicy Gracia w Barcelonie.Powierzchnia całkowita wynosi 121 metrów kwa…
$442,674
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Typy nieruchomości w Hiszpania.

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