  1. Realting.com
  2. Hiszpania
  3. San Miguel de Salinas
  4. Mieszkanie w nowym budynku Nowe Apartamenty z Tarasami w San Miguel de Salinas

Mieszkanie w nowym budynku Nowe Apartamenty z Tarasami w San Miguel de Salinas

San Miguel de Salinas, Hiszpania
od
$235,446
;
13
Zostawić wniosek
ID: 27709
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 9.09.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Hiszpania
  • Region / Państwo
    Wspólnota Walencka
  • Okolica
    el Baix Segura La Vega Baja
  • Miasteczko
    San Miguel de Salinas

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2026

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen

O kompleksie

Nowoczesne Apartamenty z 2 i 3 Sypialniami z Widokiem na Salinas w San Miguel

San Miguel de Salinas to urokliwe, śródlądowe miasteczko położone w prowincji Alicante. Znane ze swojego tradycyjnego hiszpańskiego charakteru i bliskości zarówno terenów wiejskich, jak i wybrzeża, oferuje spokojny, a jednocześnie dobrze skomunikowany styl życia. Otoczone naturą i jeziorami solnymi, jest popularnym wyborem dla osób poszukujących połączenia relaksu i wygody.

Codzienne udogodnienia znajdują się w pobliżu kompleksu: supermarkety i restauracje znajdują się zaledwie 0,6 km od budynku, a centrum miasta tylko 1 km. Pole golfowe Villamartín oddalone jest o 6,8 km, a centrum handlowe La Zenia Boulevard o 9,1 km. Plaże Orihuela Costa, takie jak Playa Flamenca, znajdują się około 10,7 km dalej. Torrevieja położona jest 13,6 km od San Miguel, a tętniące życiem miasto Murcja 57,9 km. Najbliższe lotniska to Międzynarodowe Lotnisko w Murcji (61,2 km) oraz Lotnisko w Alicante (63,5 km), co zapewnia doskonałe połączenia komunikacyjne.

Osiedle znajduje się w nowo wybudowanym, 7-piętrowym budynku mieszkalnym o eleganckim, nowoczesnym designie. Do dyspozycji mieszkańców są przestronne części wspólne, w tym duży basen, zagospodarowane tereny zielone, podziemne miejsca parkingowe oraz komórki lokatorskie. W budynku znajduje się również winda, ułatwiająca dostęp do wszystkich kondygnacji.

Dostępne apartamenty na sprzedaż w San Miguel de Salinas oferowane są w różnych układach z 2 lub 3 sypialniami oraz 2 łazienkami. Lokale na parterze posiadają prywatne ogrody, natomiast apartamenty na najwyższym piętrze prywatne solaria z panoramicznymi widokami. Wszystkie mieszkania mają otwarte kuchnie połączone z salonami, które prowadzą na przestronne tarasy idealne do korzystania z klimatu śródziemnomorskiego. Wykończenia najwyższej jakości zapewniają styl i komfort w każdym wnętrzu.


ALC-01074

Lokalizacja na mapie

San Miguel de Salinas, Hiszpania
Edukacja
Opieka zdrowotna
Jedzenie i picie
Finanse
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Apartamentowiec Apartamenty w Odległości Krótkiego Spaceru od Plaży w Orihuela
Orihuela, Hiszpania
od
$594,500
Apartamentowiec Mieszkania z Płynnym Przejściem Między Wnętrzem a Tarasem w Marbelli
Marbella, Hiszpania
od
$706,337
Zespół mieszkaniowy Allonbay Azure
la Vila Joiosa Villajoyosa, Hiszpania
od
$351,566
Apartamentowiec Nowe Apartamenty z Widokiem na Morze w Projekcie Malaga Termica Beach
Malaga, Hiszpania
od
$1,40M
Apartamentowiec Nowoczesne Mieszkania z Wspólnym Basenem w Guardamar del Segura
Guardamar del Segura, Hiszpania
od
$289,598
Państwo przegląda
Mieszkanie w nowym budynku Nowe Apartamenty z Tarasami w San Miguel de Salinas
San Miguel de Salinas, Hiszpania
od
$235,446
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Apartamentowiec Apartamenty w Pobliżu Puerto Banús z Basenem na Dachu w Marbelli
Apartamentowiec Apartamenty w Pobliżu Puerto Banús z Basenem na Dachu w Marbelli
Apartamentowiec Apartamenty w Pobliżu Puerto Banús z Basenem na Dachu w Marbelli
Apartamentowiec Apartamenty w Pobliżu Puerto Banús z Basenem na Dachu w Marbelli
Apartamentowiec Apartamenty w Pobliżu Puerto Banús z Basenem na Dachu w Marbelli
Pokaż wszystko Apartamentowiec Apartamenty w Pobliżu Puerto Banús z Basenem na Dachu w Marbelli
Apartamentowiec Apartamenty w Pobliżu Puerto Banús z Basenem na Dachu w Marbelli
Marbella, Hiszpania
od
$853,490
Rok realizacji 2027
Apartamenty z Basenem Typu Infinity w San Pedro de Alcántara San Pedro de Alcántara to jedna z najbardziej autentycznych i przyjaznych dzielnic Marbelli, łącząca urok tradycyjnego andaluzyjskiego miasteczka z wygodą nowoczesnego życia. Tętniące życiem centrum, szerokie aleje i bliskość morza…
Agencja
TEKCE Real Estate
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Finestrat Paradise Resort
Zespół mieszkaniowy Finestrat Paradise Resort
Zespół mieszkaniowy Finestrat Paradise Resort
Zespół mieszkaniowy Finestrat Paradise Resort
Zespół mieszkaniowy Finestrat Paradise Resort
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Finestrat Paradise Resort
Zespół mieszkaniowy Finestrat Paradise Resort
Finestrat, Hiszpania
od
$397,514
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 4
Powierzchnia 80–318 m²
6 obiekty nieruchomości 6
Finestrat Paradise Resort — to wyjątkowy kompleks mieszkaniowy w Finestrat, obejmujący 66 apartamentów i 14 willi. Ośrodek położony jest w pobliżu plaż Benidormu i otoczony jest infrastrukturą: centrami handlowymi, polami golfowymi i hotelami. Domy zapewniają prywatność dzięki tarasom, ogro…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 2 pokoi
80.0 – 82.0
494,436 – 570,956
Mieszkanie 3 pokoi
103.0
531,519 – 700,451
Dom
318.0
1,35M
Agencja
EspanaTour
Zostaw prośbę
Apartamentowiec Przestronne Apartamenty w Dobrej Cenie w Monforte del Cid
Apartamentowiec Przestronne Apartamenty w Dobrej Cenie w Monforte del Cid
Apartamentowiec Przestronne Apartamenty w Dobrej Cenie w Monforte del Cid
Apartamentowiec Przestronne Apartamenty w Dobrej Cenie w Monforte del Cid
Apartamentowiec Przestronne Apartamenty w Dobrej Cenie w Monforte del Cid
Pokaż wszystko Apartamentowiec Przestronne Apartamenty w Dobrej Cenie w Monforte del Cid
Apartamentowiec Przestronne Apartamenty w Dobrej Cenie w Monforte del Cid
Monforte del Cid, Hiszpania
od
$329,624
Rok realizacji 2026
Apartamenty Golfowe z 3 Sypialniami w Dobrej Cenie w Monforte del Cid Apartamenty położone są kilka metrów od pola golfowego w Monforte del Cid, Monforte del Cid to małe miasteczko położone w prowincji Alicante, we Wspólnocie Walenckiej w Hiszpanii. Miasto ma bogatą historię sięgającą czasów…
Agencja
TEKCE Real Estate
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Najnowsze wiadomości w Hiszpania
Pięć najlepszych krajów do uzyskania pozwolenia na pobyt na emeryturze
01.09.2025
Pięć najlepszych krajów do uzyskania pozwolenia na pobyt na emeryturze
Wybitny początek roku. Wyniki pierwszego kwartału 2025 r. na hiszpańskim rynku nieruchomości mieszkaniowych
17.07.2025
Wybitny początek roku. Wyniki pierwszego kwartału 2025 r. na hiszpańskim rynku nieruchomości mieszkaniowych
„Odzyskanie mieszkania zajęło mi prawie 3 lata.” Jak lokatorzy w Hiszpanii zajmują domy: komentarz prawnika i prawdziwa historia
23.10.2024
„Odzyskanie mieszkania zajęło mi prawie 3 lata.” Jak lokatorzy w Hiszpanii zajmują domy: komentarz prawnika i prawdziwa historia
„W ciągu roku zmieniłem 7 krajów i 35 mieszkań”. Jak Rosjanka otrzymała hiszpańską wizę cyfrową nomadów i osiedliła się w tym kraju
09.08.2024
„W ciągu roku zmieniłem 7 krajów i 35 mieszkań”. Jak Rosjanka otrzymała hiszpańską wizę cyfrową nomadów i osiedliła się w tym kraju
Niedrogie mieszkania w Hiszpanii: przegląd 5 opcji od €58,000
05.09.2025
Niedrogie mieszkania w Hiszpanii: przegląd 5 opcji od €58,000
Wyświetlić wszystkie publikacje