  Mieszkanie w nowym budynku Stylowe Apartamenty z Widokiem na Morze w Finestrat Costa Blanca

Mieszkanie w nowym budynku Stylowe Apartamenty z Widokiem na Morze w Finestrat Costa Blanca

Finestrat, Hiszpania
$329,624
36
ID: 27694
Data aktualizacji: 9.09.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Hiszpania
  • Region / Państwo
    Wspólnota Walencka
  • Wioska
    Finestrat

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2027

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen

O kompleksie

Apartamenty z 2 Sypialniami i Zapierającym Dech Widokiem na Morze Śródziemne w Finestrat

Położone w Finestrat jednej z najspokojniejszych i najbardziej pożądanych lokalizacji na Costa Blanca te luksusowe apartamenty oferują życie w harmonii z naturą, w otoczeniu pól golfowych i śródziemnomorskich plaż. Ta nadmorska miejscowość łączy urok górskiej scenerii z bliskością morza i może się pochwalić ponad 320 słonecznymi dniami w roku.

Wszystkie udogodnienia znajdują się w bliskim zasięgu, najbliższe sklepy, kawiarnie i restauracje oddalone są 0,5 km od osiedla. Centrum Finestrat oddalone jest o 1,2 km, a pole golfowe Puig Campana o 3,6 km. Tętniący życiem Benidorm i jego plaże znajdują się zaledwie 4,7 km stąd, a piękna Playa de Poniente 5,1 km. Villajoyosa leży 9,6 km od inwestycji, miasto Alicante 39,8 km, a Międzynarodowe Lotnisko w Alicante 53,4 km, co zapewnia wygodne połączenia podróżne.

Nowoczesny kompleks został starannie zaprojektowany i obejmuje trzy niskie bloki, z których każdy mieści 33 apartamenty – łącznie 99 lokali. Na terenie kompleksu znajdują się trzy niezależne strefy basenowe, tereny zielone, plac zabaw dla dzieci, strefa do ćwiczeń kalistenicznych, kort do padla oraz prywatny parking, co tworzy tętniące życiem, a jednocześnie spokojne środowisko do życia.

Stylowe apartamenty na sprzedaż w Finestrat dostępne są w trzech wariantach: mieszkania na parterze od 87,54 m², apartamenty na drugim piętrze od 98,02 m² z przestronnymi tarasami oraz penthousy o powierzchni 153,79 m² z prywatnym solarium. Wszystkie lokale oferują 2 sypialnie i 2 łazienki, obfitują w naturalne światło i są wyposażone w zaawansowane systemy izolacji akustycznej oraz klimatyzacji. Z każdego apartamentu rozpościera się panoramiczny widok na Morze Śródziemne i panoramę Benidormu, zarówno z wnętrz, jak i z przestrzeni zewnętrznych.


ALC-01081

Finestrat, Hiszpania
Mieszkanie w nowym budynku Stylowe Apartamenty z Widokiem na Morze w Finestrat Costa Blanca
Finestrat, Hiszpania
od
$329,624
