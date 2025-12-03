  1. Realting.com
  2. Hiszpania
  3. Benidorm
  4. Mieszkania w nowych budynkach

Nowe mieszkania w Benidorm, Hiszpania

Zespół mieszkaniowy Sunset Sailors by TM
Zespół mieszkaniowy Sunset Sailors by TM
Zespół mieszkaniowy Sunset Sailors by TM
Zespół mieszkaniowy Sunset Sailors by TM
Zespół mieszkaniowy Sunset Sailors by TM
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Sunset Sailors by TM
Zespół mieszkaniowy Sunset Sailors by TM
Benidorm, Hiszpania
od
$470,630
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 30
Powierzchnia 76–423 m²
6 obiekty nieruchomości 6
Złożone  Sunset Sailors by TM znajduje się w uprzywilejowanej części plaży Poniente, zaledwie 50 metrów od hotelu. Urbanizacja oferuje apartamenty 1, 2, 3 i 4 pokojowe z imponującym widokiem na morze i dużymi tarasami, które pozwolą Ci doświadczyć wyjątkowych wrażeń żeglowania bez wychodzeni…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
76.0
576,890
Mieszkanie 2 pokoi
109.0
709,482 – 778,104
Mieszkanie 3 pokoi
134.0 – 423.0
843,237 – 2,31M
Agencja
EspanaTour
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy SLIM TOWER
Zespół mieszkaniowy SLIM TOWER
Zespół mieszkaniowy SLIM TOWER
Zespół mieszkaniowy SLIM TOWER
Zespół mieszkaniowy SLIM TOWER
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy SLIM TOWER
Zespół mieszkaniowy SLIM TOWER
Benidorm, Hiszpania
od
$284,521
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 22
Powierzchnia 56–59 m²
7 obiekty nieruchomości 7
Nowy budynek SLIM TOWER w Benidormm o innowacyjnym i awangardowym projekcie architektonicznym.  Dom wyposażony jest w instalację klimatyzacji z kanałową dystrybucją powietrza oraz instalację wentylacji mechanicznej, która zapewnia czyste i zdrowe powietrze w pomieszczeniach oraz zgodność z …
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 2 pokoi
56.0 – 59.0
469,828 – 554,094
Agencja
EspanaTour
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Eagle Tower by TM
Zespół mieszkaniowy Eagle Tower by TM
Zespół mieszkaniowy Eagle Tower by TM
Zespół mieszkaniowy Eagle Tower by TM
Zespół mieszkaniowy Eagle Tower by TM
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Eagle Tower by TM
Zespół mieszkaniowy Eagle Tower by TM
Benidorm, Hiszpania
od
$435,197
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 24
Powierzchnia 97–372 m²
5 obiekty nieruchomości 5
Morze, golf i życie Benidorm są przyjemne w Eagle Tower przez TM. Uprzywilejowana lokalizacja, obok Las Rejas Golf Club, zaledwie 1 km od Poniente Beach, z doskonałymi połączeniami do autostrad N- 332 i AP7. Orzeł Wieża przez TM składa się z jednej wieży z różnorodnym typem zakwaterowania, g…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 2 pokoi
97.0 – 120.0
481,517 – 516,410
Mieszkanie 3 pokoi
117.0 – 325.0
544,324 – 930,468
Mieszkanie 4 pokoi
372.0
1,03M
Agencja
EspanaTour
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Luz 2
Zespół mieszkaniowy Luz 2
Zespół mieszkaniowy Luz 2
Zespół mieszkaniowy Luz 2
Zespół mieszkaniowy Luz 2
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Luz 2
Zespół mieszkaniowy Luz 2
Benidorm, Hiszpania
od
$406,286
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 160–229 m²
4 obiekty nieruchomości 4
Bungalo znajduje się w nowoczesnym kompleksie Luz 2 - Balcón de Finestrat. Kompleks ma wspólną basen, siłownię i miejsce do uprawiania sportu bez opuszczania terytorium kompleksu
Agencja
EspanaTour
Zostaw prośbę
