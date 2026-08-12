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Działki na sprzedaż w Hiszpania

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177 obiektów total found
Działka w Pilar de la Horadada, Hiszpania
Działka
Pilar de la Horadada, Hiszpania
Rustykalny (według właściciela, un- sectorized development, z możliwością budownictwa mieszk…
$1,15M
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Działka w Sol de Mallorca, Hiszpania
Działka
Sol de Mallorca, Hiszpania
Grunty w Balearic
$1,75M
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Działka w Elx Elche, Hiszpania
Działka
Elx Elche, Hiszpania
Powierzchnia 1 373 m²
Sprzedaż działki dla Territory Zastosowanie zlokalizowane w Industrial Polígono "Elche Parqu…
$965,730
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Działka w Calp, Hiszpania
Działka
Calp, Hiszpania
Land Plot z Premium Glamping Resort Projekt na sprzedaż w Calpe - 450 000 €Dzielnica o powie…
$511,940
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Działka w Taco, Hiszpania
Działka
Taco, Hiszpania
Szanse inwestycyjne. Oferujemy działki miejskie w miejscowości Taco, Santa Cruz de Teneryfe.…
$241,362
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Działka w Guia de Isora, Hiszpania
Działka
Guia de Isora, Hiszpania
widok na góry
$964,039
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Działka w Sol de Mallorca, Hiszpania
Działka
Sol de Mallorca, Hiszpania
Grunty w Balearic
$1,40M
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Działka w Elx Elche, Hiszpania
Działka
Elx Elche, Hiszpania
Powierzchnia 2 160 m²
Sprzedaż działki dla Territory Zastosowanie zlokalizowane w Industrial Polígono "Elche Parqu…
$1,52M
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Działka w Adeje, Hiszpania
Działka
Adeje, Hiszpania
Unique investment opportunity in the south of Tenerife! We offer for sale a plot of land wit…
$8,53M
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Działka w Orihuela, Hiszpania
Działka
Orihuela, Hiszpania
Oferujemy działkę o powierzchni 368 mkw. w Oriuela Costa. Położony w drugiej linii od morza,…
$1,18M
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Działka w Torre-Pacheco, Hiszpania
Działka
Torre-Pacheco, Hiszpania
Obiekt Finca Los Molinos położony jest zaledwie 11 km od San Javier i malowniczego wybrzeża …
$1,49M
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Działka w Palamos, Hiszpania
Działka
Palamos, Hiszpania
Budynki w kompleksie mieszkalnym Balitrà de Dalt, PalamosW kompleksie mieszkalnym Balitrà de…
$697,101
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Działka w Orihuela, Hiszpania
Działka
Orihuela, Hiszpania
Pokoje 1
Powierzchnia 1 500 m²
Przedstawiamy plan na wybrzeżu Morza Śródziemnego w Cabo Roig. Plac o powierzchni 1500 m2 z …
$1,16M
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Działka w Vallromanes, Hiszpania
Działka
Vallromanes, Hiszpania
Powierzchnia 22 670 m²
Działka na Sprzedaż w Barcelonie w Prestiżowej Lokalizacji Położona zaledwie kilka minut od …
$2,06M
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Działka w Alhama de Murcia, Hiszpania
Działka
Alhama de Murcia, Hiszpania
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 2 226 460 m²
Przedstawiamy plan na wybrzeżu Morza Śródziemnego w mieście Alhama de Murcia. Niesamowita hi…
$1,50M
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Działka w Orihuela, Hiszpania
Działka
Orihuela, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 240 m²
Jeśli szukasz miejsca, prywatności i możliwości stworzenia prawdziwego życia kraju, które wy…
$173,376
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Działka w Estepona, Hiszpania
Działka
Estepona, Hiszpania
Powierzchnia 801 m²
Liczba kondygnacji 3
Działki Miejskie pod Zabudowę Willi Jednorodzinnych z Basenami w Estepona Malaga Działki zna…
$3,63M
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Działka w Hiszpania
Działka
Hiszpania
Wyjątkowa miejska działka o powierzchni 10,151 m2 z wspaniałymi widokami na góry. Wyjątkowa …
$112,117
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Działka w Orihuela, Hiszpania
Działka
Orihuela, Hiszpania
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Przedstawiamy plan na wybrzeżu Morza Śródziemnego w mieście Cabo Roig. Kącik na drugiej lini…
$1,33M
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Działka w Arenys de Mar, Hiszpania
Działka
Arenys de Mar, Hiszpania
uprzywilejowana lokalizacja i najlepsze widoki na morze czeka na ten unikalny kawałek ziemi …
$2,28M
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Działka w Barcelona, Hiszpania
Działka
Barcelona, Hiszpania
Powierzchnia 7 000 m²
Na sprzedaż znajduje się nowoczesny obiekt przemysłowy położony zaledwie 30 minut od Barcelo…
$5,73M
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Działka w Caldes de Malavella, Hiszpania
Działka
Caldes de Malavella, Hiszpania
Okazja dla deweloperów - działka miejska z potencjałem mieszkaniowymStrategiczny atut miejsk…
$647,353
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Działka w Monforte del Cid, Hiszpania
Działka
Monforte del Cid, Hiszpania
Powierzchnia 2 500 m²
Finalistyczna ziemia miejska w centrum sykantyjskiej populacji Monforte del Cid. * Nini…
$1,64M
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Działka w Ojen, Hiszpania
Działka
Ojen, Hiszpania
Powierzchnia 15 399 m²
Liczba kondygnacji 2
Działka 15.000 m2 odpowiednia pod budowę w Ojén, Málaga Ziemia oferująca duże możliwości inw…
$7,50M
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Działka w Orihuela, Hiszpania
Działka
Orihuela, Hiszpania
Powierzchnia 894 m²
Luksusowa Działka Budowlana pod Willę w Cabo Roig Położone w Cabo Roig na południowym wybrze…
$770,872
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Działka w Llica dAmunt, Hiszpania
Działka
Llica dAmunt, Hiszpania
A unique multi-use investment opportunity for any type of business. glamping houses, single-…
Cena na zgłoszenie
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Agencja
Scat Realty
Języki komunikacji
Русский, Español
Działka w Altea, Hiszpania
Działka
Altea, Hiszpania
Powierzchnia 2 120 m²
Przestronne Działki z Widokiem na Morze Idealen pod Budowę Willi w Altei Działki zlokalizowa…
$204,659
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Działka w Hiszpania
Działka
Hiszpania
Powierzchnia 1 071 m²
Na sprzeda? dzia? ka znajduje si? na autostradzie N- 403, d? ugo? ci ponad 150 km. Trasa łąc…
$462,960
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Działka w Benalmadena, Hiszpania
Działka
Benalmadena, Hiszpania
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Plot z licencją na projekt i budynek w Benalmádena Costa - Sea Views & Turnkey Opcja Villa P…
$812,155
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Działka w Polop, Hiszpania
Działka
Polop, Hiszpania
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 17 444 m²
Oferujemy dzia? ka budowlana o powierzchni 17,444 metrów kwadratowych w mieście Polop. Plac,…
$275,090
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