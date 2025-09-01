  1. Realting.com
  2. Hiszpania
  3. Estepona
  4. Mieszkanie w nowym budynku Nowoczesne Apartamenty Blisko Udogodnień w Esteponie, Malaga

Mieszkanie w nowym budynku Nowoczesne Apartamenty Blisko Udogodnień w Esteponie, Malaga

Estepona, Hiszpania
od
$370,827
;
15
Zostawić wniosek
ID: 27608
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 9.09.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Hiszpania
  • Region / Państwo
    Andaluzja
  • Okolica
    Costa del Sol Occidental
  • Miasteczko
    Estepona

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2028

Szczegóły zewnętrzne

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Winda

O kompleksie

Nowoczesne Apartamenty nad Morzem Śródziemnym w Esteponie

Estepona to jedna z najbardziej pożądanych lokalizacji na Costa del Sol, znana ze swojej urokliwej starówki, tętniącej życiem mariny oraz ponad dwudziestu kilometrów linii brzegowej z plażami odznaczonymi Błękitną Flagą. Dzięki łagodnemu śródziemnomorskiemu klimatowi, polom golfowym oraz szerokiemu wyborowi restauracji i rozrywek, miasto łączy andaluzyjską autentyczność ze współczesnym stylem życia.

Plaża znajduje się zaledwie 1,2 kilometra od apartamentów na sprzedaż w Esteponie, Malaga. Puerto Banús oddalone jest o około 18 kilometrów, a Marbella o 28 kilometrów. Międzynarodowe lotnisko w Maladze znajduje się w odległości około 83 kilometrów, oferując dogodne połączenia z głównymi miastami Europy.

Inwestycja wyróżnia się eleganckimi, wspólnymi przestrzeniami zaprojektowanymi w stylu resortowym. Budynki mieszkalne otoczone są zagospodarowanymi ogrodami, które tworzą spokojną atmosferę. Basen na dachu oferuje spektakularne widoki na morze, a mieszkańcy mogą również korzystać ze strefy spa i wellness, siłowni, podziemnego parkingu, komórek lokatorskich oraz innych praktycznych udogodnień.

Wnętrza mieszkań zaprojektowano w nowoczesnym stylu, który łączy komfort z funkcjonalnością. Otwarte układy łączą salony z kuchniami, a duże okna wypełniają wnętrza naturalnym światłem. Przestronne tarasy powiększają przestrzeń mieszkalną na zewnątrz, oferując widoki na morze i góry. Wysokiej jakości wykończenia oraz przemyślany rozkład pomieszczeń zapewniają każdemu apartamentowi przytulną i relaksującą atmosferę przez cały rok.


AGP-01009

Lokalizacja na mapie

Estepona, Hiszpania
Edukacja
Opieka zdrowotna

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Apartamentowiec Domy Inspirowane Naturą w Doskonałej Lokalizacji w Barcelonie
Montcada i Reixac, Hiszpania
od
$362,586
Apartamentowiec Apartamenty z Malowniczym Widokiem w Butikowym Kompleksie w Mijas
Mijas, Hiszpania
od
$736,945
Apartamentowiec Stylowe Apartamenty z Widokiem na Morze w Finestrat Costa Blanca
Finestrat, Hiszpania
od
$329,624
Apartamentowiec Apartamenty w Doskonałej Lokalizacji w Maladze w Hiszpanii
Malaga, Hiszpania
od
$419,093
Zespół mieszkaniowy VALONIA RESORT
Torrevieja, Hiszpania
od
$344,228
Państwo przegląda
Mieszkanie w nowym budynku Nowoczesne Apartamenty Blisko Udogodnień w Esteponie, Malaga
Estepona, Hiszpania
od
$370,827
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Apartamentowiec Eleganckie Apartamenty Golfowe z 2 i 3 Sypialniami w Finestrat
Apartamentowiec Eleganckie Apartamenty Golfowe z 2 i 3 Sypialniami w Finestrat
Apartamentowiec Eleganckie Apartamenty Golfowe z 2 i 3 Sypialniami w Finestrat
Apartamentowiec Eleganckie Apartamenty Golfowe z 2 i 3 Sypialniami w Finestrat
Apartamentowiec Eleganckie Apartamenty Golfowe z 2 i 3 Sypialniami w Finestrat
Pokaż wszystko Apartamentowiec Eleganckie Apartamenty Golfowe z 2 i 3 Sypialniami w Finestrat
Apartamentowiec Eleganckie Apartamenty Golfowe z 2 i 3 Sypialniami w Finestrat
Finestrat, Hiszpania
od
$676,906
Rok realizacji 2026
Eleganckie Apartamenty z 2 i 3 Sypialniami na Sprzedaż w Finestrat Stylowe apartamenty znajdują się w Finestrat, urokliwym miasteczku położonym w prowincji Alicante, Hiszpania, na wschodnim wybrzeżu wzdłuż Costa Blanca. Finestrat słynie z połączenia pięknych plaż, widoków na góry i bogatego …
Agencja
TEKCE Real Estate
Zostaw prośbę
Apartamentowiec Nowe Apartamenty z Widokiem na Morze w Projekcie Malaga Termica Beach
Apartamentowiec Nowe Apartamenty z Widokiem na Morze w Projekcie Malaga Termica Beach
Apartamentowiec Nowe Apartamenty z Widokiem na Morze w Projekcie Malaga Termica Beach
Apartamentowiec Nowe Apartamenty z Widokiem na Morze w Projekcie Malaga Termica Beach
Apartamentowiec Nowe Apartamenty z Widokiem na Morze w Projekcie Malaga Termica Beach
Pokaż wszystko Apartamentowiec Nowe Apartamenty z Widokiem na Morze w Projekcie Malaga Termica Beach
Apartamentowiec Nowe Apartamenty z Widokiem na Morze w Projekcie Malaga Termica Beach
Malaga, Hiszpania
od
$1,53M
Rok realizacji 2028
Apartamenty przy Plaży w Pobliżu Udogodnień w Projekcie Malaga Termica Beach Malaga to miasto na Costa del Sol, znane z plaż, dziedzictwa kulturowo-historycznego i aktywnego życia. Malaga to nie tylko brama do Costa del Sol, ale również dynamiczne miasto z bogatą historią, rozwijającą się sc…
Agencja
TEKCE Real Estate
Zostaw prośbę
Apartamentowiec Eleganckie Apartamenty z Basenem w Ciudad Quesada Rojales
Apartamentowiec Eleganckie Apartamenty z Basenem w Ciudad Quesada Rojales
Apartamentowiec Eleganckie Apartamenty z Basenem w Ciudad Quesada Rojales
Apartamentowiec Eleganckie Apartamenty z Basenem w Ciudad Quesada Rojales
Apartamentowiec Eleganckie Apartamenty z Basenem w Ciudad Quesada Rojales
Pokaż wszystko Apartamentowiec Eleganckie Apartamenty z Basenem w Ciudad Quesada Rojales
Apartamentowiec Eleganckie Apartamenty z Basenem w Ciudad Quesada Rojales
Rojales, Hiszpania
od
$363,764
Rok realizacji 2026
2- i 3-Pokojowe Luksusowe Apartamenty z Wspólnym Basenem w Ciudad Quesada, Alicante Położone w prestiżowej dzielnicy Ciudad Quesada, Rojales, te wyjątkowe rezydencje oferują niezrównaną kombinację spokoju i elegancji. Okolica jest znana z malowniczego piękna, tętniącej życiem międzynarodowej…
Agencja
TEKCE Real Estate
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Najnowsze wiadomości w Hiszpania
Pięć najlepszych krajów do uzyskania pozwolenia na pobyt na emeryturze
01.09.2025
Pięć najlepszych krajów do uzyskania pozwolenia na pobyt na emeryturze
Wybitny początek roku. Wyniki pierwszego kwartału 2025 r. na hiszpańskim rynku nieruchomości mieszkaniowych
17.07.2025
Wybitny początek roku. Wyniki pierwszego kwartału 2025 r. na hiszpańskim rynku nieruchomości mieszkaniowych
„Odzyskanie mieszkania zajęło mi prawie 3 lata.” Jak lokatorzy w Hiszpanii zajmują domy: komentarz prawnika i prawdziwa historia
23.10.2024
„Odzyskanie mieszkania zajęło mi prawie 3 lata.” Jak lokatorzy w Hiszpanii zajmują domy: komentarz prawnika i prawdziwa historia
„W ciągu roku zmieniłem 7 krajów i 35 mieszkań”. Jak Rosjanka otrzymała hiszpańską wizę cyfrową nomadów i osiedliła się w tym kraju
09.08.2024
„W ciągu roku zmieniłem 7 krajów i 35 mieszkań”. Jak Rosjanka otrzymała hiszpańską wizę cyfrową nomadów i osiedliła się w tym kraju
Niedrogie mieszkania w Hiszpanii: przegląd 5 opcji od €58,000
05.09.2025
Niedrogie mieszkania w Hiszpanii: przegląd 5 opcji od €58,000
Wyświetlić wszystkie publikacje