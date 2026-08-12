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Wille na sprzedaż w Hiszpania

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5 471 obiekt total found
Willa 10 pokojów w Benalmadena, Hiszpania
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Willa 10 pokojów
Benalmadena, Hiszpania
Pokoje 10
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 1 000 m²
Liczba kondygnacji 3
Unikalny 500m3 zbudować oddzielną willę na sprzedaż z basenem i kinomanią, w odosobnionym ob…
$2,08M
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Willa w Ibiza, Hiszpania
Willa
Ibiza, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 410 m²
Ekstra odnowiona willa w Can Furnet z południową orientacją i wspaniały widok na morze, Form…
$3,05M
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Willa w Polop, Hiszpania
Willa
Polop, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 133 m²
Położony w uroczym otoczeniu Polop, wille te oferują ekskluzywny styl życia w uprzywilejowan…
$864,852
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Willa w Murcia, Hiszpania
Willa
Murcia, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 202 m²
NOWE WILLAS BUDYNKOWE W ODNIESIENIU ALTAONA GOLF, MUNCIA Nowy budynek mieszkalny pięknych wi…
$1,27M
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Willa w San Roque, Hiszpania
Willa
San Roque, Hiszpania
Sypialnie 7
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 1 825 m²
Pobudka nad Morzem Śródziemnym w La Reserva de Sotogrande, gdzie panoramiczne widoki, ochron…
$16,07M
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Willa w Kartagena, Hiszpania
Willa
Kartagena, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 95 m²
New Build Semi detached Tourist License houses at La Manga Club – Luxury Investment in a Pre…
$421,849
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Willa w Marbella, Hiszpania
Willa
Marbella, Hiszpania
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 342 m²
Pobudka na plaży Elviria, Marbella East, zaledwie 50 metrów od Morza Śródziemnego, z widokie…
$2,88M
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Willa w Vera, Hiszpania
Willa
Vera, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 56 m²
Luxury Tourist Apartments and Villas with Private Beach in First Line of Vera Playa-Almería&…
$427,662
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Willa w Murcia, Hiszpania
Willa
Murcia, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 153 m²
Contemporary One Level Villas in Altaona Golf Resort Murcia Prime Golf Resort Locat…
$551,771
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Willa w el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Hiszpania
Willa
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 599 m²
Położony w wyłącznej okolicy Cumbre del Sol, willa oferuje unikalne doświadczenie życia z wi…
$3,00M
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Willa w Kartagena, Hiszpania
Willa
Kartagena, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 96 m²
New Build Semi detached Tourist License houses at La Manga Club – Luxury Investment in a Pre…
$462,300
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Willa w Los Montesinos, Hiszpania
Willa
Los Montesinos, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 100 m²
Położony w uroczej gminie Los Montesinos, ta ekskluzywna oferta mieszkaniowa składa się z dw…
$547,740
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Willa w Polop, Hiszpania
Willa
Polop, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 123 m²
Nowo wybudowana willa na sprzedaż w Polop. Gotowi do wejścia. Ta nowo wybudowana willa jest…
$542,047
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Willa w Fuente Alamo de Murcia, Hiszpania
Willa
Fuente Alamo de Murcia, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 146 m²
Wyłączne wille golfowe w pierwszej linii w Hacienda del Álamo, Costa Cálida Nowoczesne wille…
$765,456
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Willa w Torrevieja, Hiszpania
Willa
Torrevieja, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 178 m²
Ta stylowa willa znajduje się w utrwalonej urbanizacji Los Balcones, w Torrevieja. Dom wyróż…
$1,03M
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Willa w Polop, Hiszpania
Willa
Polop, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 133 m²
Położony w uroczym otoczeniu Polop, wille te oferują ekskluzywny styl życia w uprzywilejowan…
$864,852
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Willa w Vera, Hiszpania
Willa
Vera, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 56 m²
Luxury Tourist Apartments and Villas with Private Beach in First Line of Vera Playa-Almería …
$427,662
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Willa w Fuente Alamo de Murcia, Hiszpania
Willa
Fuente Alamo de Murcia, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 146 m²
Wyłączne wille golfowe w pierwszej linii w Hacienda del Álamo, Costa Cálida Nowoczesne wille…
$713,611
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Willa w Murcia, Hiszpania
Willa
Murcia, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 218 m²
NOWE WILLAS BUDYNKOWE W ODNIESIENIU ALTAONA GOLF, MUNCIA Nowy budynek rezydencji pięknych wi…
$1,13M
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Willa 4 pokoi w Bigastro, Hiszpania
Willa 4 pokoi
Bigastro, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 117 m²
Wille z 3 Sypialniami i Prywatnym Basenem w Vistabella Golf w Orihuela Położona na terenie g…
$506,227
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Willa w Kartagena, Hiszpania
Willa
Kartagena, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 112 m²
New Build Semi detached Tourist License houses at La Manga Club – Luxury Investment in a Pre…
$520,088
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Willa w Orihuela, Hiszpania
Willa
Orihuela, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 83 m²
Luksusowa willa z 3 sypialniami i prywatnym basenem w La Zenia
$574,810
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Willa w Murcia, Hiszpania
Willa
Murcia, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 195 m²
NOWE FILMY BUDYNKOWE W ODNIESIENIU DO GOLF, MUNCIA Nowy budynek mieszkalny pięknych willi w …
$1,11M
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Willa w Fuente Alamo de Murcia, Hiszpania
Willa
Fuente Alamo de Murcia, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 146 m²
Wyłączne wille golfowe w pierwszej linii w Hacienda del Álamo, Costa Cálida Nowoczesne wille…
$715,922
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Willa w Rojales, Hiszpania
Willa
Rojales, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 187 m²
Położony w prestiżowej dzielnicy Ciudad Quesada, te ekskluzywne wille oferują luksusowe i ko…
$1,83M
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Willa w Adeje, Hiszpania
Willa
Adeje, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 194 m²
Air conditioning, garage, privé zwembad, uitzicht op de bergen
$2,08M
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Willa w Polop, Hiszpania
Willa
Polop, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 304 m²
Położony w uroczym otoczeniu Polop, wille te oferują ekskluzywny styl życia w uprzywilejowan…
$1,49M
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Willa w Torrevieja, Hiszpania
Willa
Torrevieja, Hiszpania
$705,008
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Agencja
International real estate agency Habita
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Willa 6 pokojów w Casares, Hiszpania
Willa 6 pokojów
Casares, Hiszpania
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 713 m²
Liczba kondygnacji 1
Willa Gotowa do Zamieszkania Obok Pola Golfowego w Casares Willa gotowa do zamieszkania znaj…
$7,50M
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Willa w Alhama de Murcia, Hiszpania
Willa
Alhama de Murcia, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 90 m²
WILLAS SIECI W CONDADO DE ALHAMA GOLFBOAN Nowy kompleks mieszkalny willi w Condado de Alhama…
$339,459
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Parametry nieruchomości w Hiszpania

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