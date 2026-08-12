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Magazyny na sprzedaż w Hiszpania

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4 obiekty total found
Magazyn 650 m² w Avenida de Miguel Angel Blanco, Hiszpania
Magazyn 650 m²
Avenida de Miguel Angel Blanco, Hiszpania
Powierzchnia 650 m²
Przemysłowy statek na sprzedaż o powierzchni 650 m2 znajduje się w mieście Caudete (Albacete…
$161,678
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Magazyn 1 439 m² w Novelda, Hiszpania
Magazyn 1 439 m²
Novelda, Hiszpania
Powierzchnia 1 439 m²
Statek przemysłowy na sprzedaż o powierzchni 1,439 m2 z działką 3,361m2, położony w miejscow…
$575,761
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Magazyn 1 008 m² w Alicante, Hiszpania
Magazyn 1 008 m²
Alicante, Hiszpania
Powierzchnia 1 008 m²
Doskonała okazja dla firm poszukujących urządzeń gotowych do rozpoczęcia działalności w jedn…
$1,26M
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Magazyn 7 718 m² w Picassent, Hiszpania
Magazyn 7 718 m²
Picassent, Hiszpania
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 7 718 m²
Statek o strategicznie przerwanej rentowności jest sprzedawany w Picasement, zapewniam f & #…
$5,85M
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Typy nieruchomości w Hiszpania.

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