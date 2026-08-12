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Domy Szeregowe w Hiszpania

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1 269 obiektów total found
Szeregowiec w San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Szeregowiec
San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 108 m²
Położony w San Pedro del Pinatar, te domy oferują doskonałą opcję dla osób poszukujących dom…
$437,039
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Szeregowiec w Guardamar del Segura, Hiszpania
Szeregowiec
Guardamar del Segura, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 144 m²
Nowe domy i rezydencje w El Raso (Guardamar del Segura) Ekskluzywny nowy projekt budowy w po…
$536,527
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Szeregowiec 2 pokoi w Santa Pola, Hiszpania
Szeregowiec 2 pokoi
Santa Pola, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 76 m²
Ten nowy dom znajduje się w wyłącznej dzielnicy Gran Alacant (Santa Pola, Alicante). Mieszka…
$380,843
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Szeregowiec 4 pokoi w La Nucia, Hiszpania
Szeregowiec 4 pokoi
La Nucia, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 530 m²
Ten ekskluzywny kompleks mieszkalny znajduje się w La Nucia, na wysokim miejscu, oferując ws…
$1,03M
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Szeregowiec 3 pokoi w Santa Pola, Hiszpania
Szeregowiec 3 pokoi
Santa Pola, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 108 m²
W dzielnicy mieszkalnej Gran Alacant, w gminie Santa Pola (Alicante), znajduje się nowoczesn…
$517,817
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Szeregowiec 3 pokoi w Cox, Hiszpania
Szeregowiec 3 pokoi
Cox, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 82 m²
Odkryj ekskluzywną kolekcję 44 kamienic solarium przeznaczonych dla tych, którzy szukają jak…
$276,977
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Szeregowiec 3 pokoi w San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Szeregowiec 3 pokoi
San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 109 m²
Ten ekskluzywny kompleks mieszkalny znajduje się w San Pedro del Pinatar, jednym z najbardzi…
$438,064
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Szeregowiec w Torre-Pacheco, Hiszpania
Szeregowiec
Torre-Pacheco, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 114 m²
Nowe domy budowy w Santa Rosalia Lake and Life Resort w Murcia Nowe domy budowy w pobliżu Ma…
$530,757
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Szeregowiec w Torrevieja, Hiszpania
Szeregowiec
Torrevieja, Hiszpania
$144,513
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International real estate agency Habita
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Szeregowiec w Entrenaranjos, Hiszpania
Szeregowiec
Entrenaranjos, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 133 m²
Położony w prestiżowej okolicy Orihuela Costa, ten zestaw kamienic oferuje wyjątkową okazję …
$422,048
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Szeregowiec w el Verger, Hiszpania
Szeregowiec
el Verger, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 90 m²
NEW BUILD RESIDENTIAL IN EL VERGEL New Build residential complex of 65 modern 2 bedrooms ap…
$427,628
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Szeregowiec 4 pokoi w San Miguel de Salinas, Hiszpania
Szeregowiec 4 pokoi
San Miguel de Salinas, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 126 m²
Położony w samym sercu prestiżowego San Miguel de Salinas, ten pięknie odnowiony i przestron…
$230,013
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Szeregowiec 3 pokoi w Torrevieja, Hiszpania
Szeregowiec 3 pokoi
Torrevieja, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 178 m²
Piętro 2/2
Na sprzeda? nowy dwukondygnacyjny duplex w zamkniêtym kompleksie mieszkalnym w dzielnicy mie…
$352,532
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Szeregowiec 3 pokoi w Santa Pola, Hiszpania
Szeregowiec 3 pokoi
Santa Pola, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 164 m²
Ta nowa willa znajduje się w wyłącznym obszarze Gran Alacant (Santa Pola, Alicante). Mieszka…
$658,830
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Szeregowiec 3 pokoi w Santa Pola, Hiszpania
Szeregowiec 3 pokoi
Santa Pola, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 146 m²
Liczba kondygnacji 3
Przedstawiamy nowy nowoczesny dom w mieście Gran Alakant. Townhouse ma trzy poziomy i łączne…
$348,143
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Szeregowiec 2 pokoi w Fuente Alamo de Murcia, Hiszpania
Szeregowiec 2 pokoi
Fuente Alamo de Murcia, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 70 m²
Witam na nowym początku w harmonii z naturą. Odkryj unikalny projekt mieszkalny w La Pinilla…
$230,879
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Szeregowiec 2 pokoi w Orihuela, Hiszpania
Szeregowiec 2 pokoi
Orihuela, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 82 m²
Przytulny dom na sprzedaż w Orihuela Costa, dzielnicy Las Filipinas, położony w spokojnym i …
$242,611
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Szeregowiec w Pilar de la Horadada, Hiszpania
Szeregowiec
Pilar de la Horadada, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 114 m²
Located in the charming town of Pilar de la Horadada, this residential complex offers a vari…
$432,311
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Szeregowiec w Dolores, Hiszpania
Szeregowiec
Dolores, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 143 m²
Located in the charming town of Dolores, these townhouses offer an excellent opportunity for…
$478,552
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Szeregowiec w La Nucia, Hiszpania
Szeregowiec
La Nucia, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 156 m²
Located in the charming town of La Nucia, this exclusive collection of 28 properties offers …
$629,613
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Szeregowiec 3 pokoi w Dolores, Hiszpania
Szeregowiec 3 pokoi
Dolores, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 158 m²
Odkryj doskonałą okazję z tych wspaniałych kamienic w Dolores, Alicante, gdzie nowoczesny st…
$374,493
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Szeregowiec w La Union, Hiszpania
Szeregowiec
La Union, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 173 m²
New Build Townhouses with Sea Views in Portman Murcia Exclusive Residential Living in Portm…
$257,688
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Szeregowiec 3 pokoi w Torrevieja, Hiszpania
Szeregowiec 3 pokoi
Torrevieja, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 115 m²
W tętniącej życiem nadmorskiej miejscowości Torrevieja ten ekskluzywny kompleks mieszkalny o…
$577,806
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Szeregowiec 4 pokoi w Pilar de la Horadada, Hiszpania
Szeregowiec 4 pokoi
Pilar de la Horadada, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 146 m²
Liczba kondygnacji 2
Prezentujemy kamienicę na dwóch poziomach w okolicy Pilar de la Horadada, obok Torre de la H…
$300,519
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Szeregowiec 4 pokoi w Mijas, Hiszpania
Szeregowiec 4 pokoi
Mijas, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 146 m²
Liczba kondygnacji 2
Spektakularne Domy z Malowniczymi Widokami w Otoczeniu Natury w Mijas Inwestycja zlokalizowa…
$1,11M
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Szeregowiec 3 pokoi w Torrevieja, Hiszpania
Szeregowiec 3 pokoi
Torrevieja, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 115 m²
W tętniącej życiem nadmorskiej miejscowości Torrevieja znajduje się ten ekskluzywny kompleks…
$577,806
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Szeregowiec 4 pokoi w Torrevieja, Hiszpania
Szeregowiec 4 pokoi
Torrevieja, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 123 m²
Liczba kondygnacji 2
Oferujemy wspaniały dom z prywatnym basenem w mieście Torrevieja, Los Balcones. Dom w dwóch …
$342,129
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Szeregowiec w Mazarron, Hiszpania
Szeregowiec
Mazarron, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 75 m²
Projekt z 4 nowymi wybudowanymi willami (pół- i pół-) z prywatnymi basenami w willach Mazarr…
$295,616
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Szeregowiec w Busot, Hiszpania
Szeregowiec
Busot, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 130 m²
Ciesz się spokojem i komfortem życia w prywatnej urbanizacji z wspólnym basenem i ogrodami, …
$409,363
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Szeregowiec 3 pokoi w Los Alcazares, Hiszpania
Szeregowiec 3 pokoi
Los Alcazares, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 99 m²
Ten kompleks mieszkalny znajduje się w dzielnicy golfowej Serena w Los Alcazares, w zamieszk…
$549,025
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Parametry nieruchomości w Hiszpania

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