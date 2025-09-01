  1. Realting.com
Mieszkanie w nowym budynku Luksusowe Apartamenty Kilka Metrów od Plaży w Villajoyosa

la Vila Joiosa Villajoyosa, Hiszpania
od
$417,916
;
35
ID: 27856
Data aktualizacji: 9.09.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Hiszpania
  • Region / Państwo
    Wspólnota Walencka
  • Miasteczko
    la Vila Joiosa Villajoyosa

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2026

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen

O kompleksie

Luksusowe Apartamenty z 2 i 3 Sypialniami, Basenem Komunalnym, Kilka Metrów od Plaży w Villajoyosa

Ultranowoczesne apartamenty położone w Villajoyosa, często nazywanej La Vila Joiosa, to malownicze nadmorskie miasteczko położone w prowincji Alicante, na terenie Wspólnoty Walenckiej w Hiszpanii. Znane z tętniących życiem i kolorowych budynków, miasto oferuje urocze połączenie bogactwa historycznego, tradycji kulturowych i nowoczesnych atrakcji. Villajoyosa ma bogatą historię sięgającą czasów starożytnych. Pierwotnie zasiedlony przez Fenicjan, a później przez Rzymian, na przestrzeni wieków podlegał różnym wpływom kulturowym. Nazwa miasta, co w języku walenckim oznacza „Radosne Miasto”, odzwierciedla przyjemną atmosferę. Historyczne centrum Villajoyosa charakteryzuje się wąskimi, krętymi uliczkami i jaskrawo pomalowanymi domami. Te kolorowe budynki z widokiem na Morze Śródziemne są jednym z najbardziej charakterystycznych zabytków miasta. Miasto słynie z corocznego festiwalu Maurów i Chrześcijan, który odbywa się pod koniec lipca. Na tę tętniącą życiem uroczystość składają się wyszukane parady, pozorowane bitwy i różne wydarzenia kulturalne upamiętniające bitwy pomiędzy Maurami a chrześcijanami podczas rekonkwisty. Villajoyosa może poszczycić się kilkoma pięknymi plażami, w tym Playa Centro, Playa El Paraiso i Playa Torres. Plaże te słyną z drobnego, złotego piasku, czystej wody i doskonałych udogodnień, dzięki czemu są popularne zarówno wśród mieszkańców, jak i turystów. Miasto otoczone jest wspaniałą przyrodą, w tym wzgórzami i górami, które oferują możliwości uprawiania turystyki pieszej i spędzania czasu na świeżym powietrzu. Malownicze widoki na wybrzeże są główną atrakcją dla turystów.

Dzięki tak strategicznemu położeniu, te apartamenty na sprzedaż w Villajoyosa w Alicante znajdują się w odległości krótkiego spaceru od plaży, 3 km od centrum miasta Villajoyosa i wszystkich jego udogodnień, 7 km od malowniczego 18-dołkowego pola golfowego Puig Campana, 11 km od miasta Benidorm i zaledwie 52 km od lotniska w Alicante.

Osiedle posiada duży basen, bujne ogrody i opcjonalne miejsca parkingowe.

Wewnątrz tych nowoczesnych apartamentów znajdują się dwie lub trzy przestronne sypialnie dwuosobowe z wbudowanymi szafami, w zależności od modelu, dwie łazienki, w tym jedna połączona z główną sypialnią, wyposażona kuchnia i jadalnia na otwartym planie oraz przestronna część dzienna z dużymi oknami w stylu francuskim, które wpuszczają dużo naturalnego światła i prowadzą na słoneczny taras.


ALC-00929

la Vila Joiosa Villajoyosa, Hiszpania
