Mieszkanie w nowym budynku Piękne Apartamenty z Wnętrzami Pełnymi Słońca w Benalmádena Málaga

Idealne Apartamenty i Penthouse’y z Doskonałymi Udogodnieniami Wspólnymi w Benalmádena

Torremuelle to malownicza nadmorska okolica w Benalmádena na Costa del Sol w Hiszpanii. Znana z pięknych widoków na morze, spokojnej atmosfery mieszkalnej oraz bliskości plaż i parków przyrody, łączy relaks z wygodą. W okolicy znajdują się nowoczesne wille, tradycyjne andaluzyjskie domy i lokalne udogodnienia, położone między Morzem Śródziemnym a malowniczymi wzgórzami Benalmádena. Dobre połączenia kolejowe czynią Torremuelle idealnym miejscem dla mieszkańców i turystów szukających spokoju z łatwym dostępem do pobliskich miejscowości.

Ten wyjątkowy kompleks mieści się w samym sercu Torremuelle, bardzo blisko udogodnień życia codziennego. Plaża znajduje się zaledwie 400 metrów spacerem. Dla miłośników golfa pole Torrequebrada jest oddalone o około 5 km, a piękna marina Puerto Marina o 6 km. Międzynarodowe lotnisko w Maladze znajduje się16 km od kompleksu, a znana Marbella 52 km.

Ekskluzywna wspólnota mieszkaniowa oferuje doskonałe udogodnienia, takie jak w pełni wyposażona siłownia, basen, przestrzeń społeczna i coworkingowa, prywatny parking oraz komórki lokatorskie. Kompleks wyróżnia się nowoczesnym, eleganckim designem i materiałami najwyższej jakości. Wszystkie mieszkania są starannie zaprojektowane, aby sprostać oczekiwaniom najbardziej wymagających mieszkańców. Położone na łagodnym zboczu, wszystkie mają widok na wybrzeże, zapewniając oszałamiające, niezakłócone widoki na morze oraz bezpośredni dostęp do plaży przez pięknie zagospodarowany, publiczny park zaledwie kilka kroków dalej.

Doświadcz nowoczesnego życia w harmonii z pięknem Morza Śródziemnego w tym ekskluzywnym kompleksie oferującym apartamenty na sprzedaż w Benalmádena, Malaga. Położone przy parku publicznym, każde mieszkanie oferuje widoki na morze i naturę oraz łatwy dostęp do głównych dróg i pobliskiej stacji kolejowej. Apartamenty od strony południowej są jasne i przestronne, z prywatnymi tarasami i wspaniałymi widokami. Mieszkańcy korzystają z basenów krytych i odkrytych, siłowni, przestrzeni coworkingowych, terenów zielonych oraz prywatnego parkingu z komórkami lokatorskimi. Dzięki najwyższej klasy udogodnieniom i bezpiecznemu otoczeniu to idealne miejsce do życia nad morzem.

AGP-00971