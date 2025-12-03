  1. Realting.com
  2. Hiszpania
  3. Pilar de la Horadada
  4. Mieszkania w nowych budynkach

Nowe mieszkania w Pilar de la Horadada, Hiszpania

Apartamentowiec Apartamenty nad Morzem w Zamkniętym Kompleksie w Pilar de la Horadada
Pilar de la Horadada, Hiszpania
od
$466,592
Rok realizacji 2026
3-Pokojowe Apartamenty z Widokiem na Morze w Pobliżu Playa Higuericas w Torre de la Horadada Te stylowe i nowoczesne apartamenty są częścią ekskluzywnego kompleksu nadmorskiego, zaledwie kilka kroków od złotych piasków plaży Playa Higuericas w Torre de la Horadada – jednej z najbardziej pożą…
TEKCE Real Estate
Apartamentowiec Apartamenty nad Morzem w Zamkniętym Kompleksie w Pilar de la Horadada
Pilar de la Horadada, Hiszpania
od
$479,456
Rok realizacji 2026
3-Pokojowe Apartamenty z Widokiem na Morze w Pobliżu Playa Higuericas w Torre de la Horadada Te stylowe i nowoczesne apartamenty są częścią ekskluzywnego kompleksu nadmorskiego, zaledwie kilka kroków od złotych piasków plaży Playa Higuericas w Torre de la Horadada – jednej z najbardziej pożą…
TEKCE Real Estate
Zespół mieszkaniowy RESIDENCIAL LAGO VARESE
Zespół mieszkaniowy RESIDENCIAL LAGO VARESE
Zespół mieszkaniowy RESIDENCIAL LAGO VARESE
Zespół mieszkaniowy RESIDENCIAL LAGO VARESE
Zespół mieszkaniowy RESIDENCIAL LAGO VARESE
Zespół mieszkaniowy RESIDENCIAL LAGO VARESE
Zespół mieszkaniowy RESIDENCIAL LAGO VARESE
Urbanizacion Mil Palmeras, Hiszpania
od
$312,832
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 88–102 m²
4 obiekty nieruchomości 4
Nowoczesny kompleks mieszkaniowy położony w Mil Plumeras, idealnie wkomponowany w uprzywilejowane otoczenie, zaledwie 750 metrów od jednej z najlepszych plaż Morza Śródziemnego. W pierwszym etapie powstanie 24 wysokiej jakości apartamentów z 2 i 3 sypialniami oraz 12 bungalowów z 2 sypialnia…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 2 pokoi
88.0
359,393 – 464,071
Mieszkanie 3 pokoi
102.0
378,003 – 436,157
EspanaTour
OneOne
Apartamentowiec Umeblowane Apartamenty z Widokiem na Morze w Pilar de la Horadada
Pilar de la Horadada, Hiszpania
od
$726,716
Rok realizacji 2027
2-Pokojowe Apartamenty przy Plaży z Widokiem na Morze w Pilar de la Horadada Mil Palmeras, położone na południowym wybrzeżu Costa Blanca, to popularna nadmorska miejscowość znana z drobnych, piaszczystych plaż, śródziemnomorskiego klimatu i aktywnego stylu życia. W okolicy znajduje się wiele…
TEKCE Real Estate
Apartamentowiec Apartamenty nad Morzem w Zamkniętym Kompleksie w Pilar de la Horadada
Pilar de la Horadada, Hiszpania
od
$631,479
Rok realizacji 2026
3-Pokojowe Apartamenty z Widokiem na Morze w Pobliżu Playa Higuericas w Torre de la Horadada Te stylowe i nowoczesne apartamenty są częścią ekskluzywnego kompleksu nadmorskiego, zaledwie kilka kroków od złotych piasków plaży Playa Higuericas w Torre de la Horadada – jednej z najbardziej pożą…
TEKCE Real Estate
Apartamentowiec Umeblowane Apartamenty z Widokiem na Morze w Pilar de la Horadada
Pilar de la Horadada, Hiszpania
od
$480,570
Rok realizacji 2027
2-Pokojowe Apartamenty przy Plaży z Widokiem na Morze w Pilar de la Horadada Mil Palmeras, położone na południowym wybrzeżu Costa Blanca, to popularna nadmorska miejscowość znana z drobnych, piaszczystych plaż, śródziemnomorskiego klimatu i aktywnego stylu życia. W okolicy znajduje się wiele…
TEKCE Real Estate
Apartamentowiec Umeblowane Apartamenty z Widokiem na Morze w Pilar de la Horadada
Pilar de la Horadada, Hiszpania
od
$427,825
Rok realizacji 2027
2-Pokojowe Apartamenty przy Plaży z Widokiem na Morze w Pilar de la Horadada Mil Palmeras, położone na południowym wybrzeżu Costa Blanca, to popularna nadmorska miejscowość znana z drobnych, piaszczystych plaż, śródziemnomorskiego klimatu i aktywnego stylu życia. W okolicy znajduje się wiele…
TEKCE Real Estate
