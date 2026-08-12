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Bliźniaki na sprzedaż w Hiszpania

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186 obiektów total found
Bliźniak 3 pokoi w ses Salines, Hiszpania
Bliźniak 3 pokoi
ses Salines, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 229 m²
Allure of Sant Jordi by TM znajduje się w Colonia de Sant Jordi, 300 metrów od plaż Els Esta…
$951,410
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Bliźniak 3 pokoi w ses Salines, Hiszpania
Bliźniak 3 pokoi
ses Salines, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 233 m²
Allure of Sant Jordi by TM znajduje się w Colonia de Sant Jordi, 300 metrów od plaż Els Esta…
$1,02M
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Bliźniak 4 pokoi w Marbella, Hiszpania
Bliźniak 4 pokoi
Marbella, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 179 m²
Liczba kondygnacji 3
Wyjątkowe Apartamenty i Penthouse’y w Nueva Andalucía, Marbella Ten ekskluzywny kompleks zna…
$1,98M
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Bliźniak w Icod de los Vinos, Hiszpania
Bliźniak
Icod de los Vinos, Hiszpania
Liczba łazienek 2
Cena na zgłoszenie
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Bliźniak 3 pokoi w Benijofar, Hiszpania
Bliźniak 3 pokoi
Benijofar, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 86 m²
Liczba kondygnacji 1
Stylowy bliźniak na najwyższym piętrze z oświetlonym słońcem tarasem na dachu i jacuzzi, ide…
$322,443
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Bliźniak 4 pokoi w San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Bliźniak 4 pokoi
San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 140 m²
Liczba kondygnacji 2
Eleganckie Mieszkania z 2 Sypialniami i Imponującymi Widokami w San Pedro del Pinatar Costa …
$410,270
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Bliźniak 3 pokoi w Orihuela, Hiszpania
Bliźniak 3 pokoi
Orihuela, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 90 m²
Odkryj ten spektakularny, nowo odnowiony duplex, który łączy nowoczesny styl i komfort w upr…
$227,871
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Bliźniak 3 pokoi w Pilar de la Horadada, Hiszpania
Bliźniak 3 pokoi
Pilar de la Horadada, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 96 m²
Kącik apartament w Torre de la Horadada znajduje się 700m od morza. 3 sypialnie, 2 łazienki,…
$567,343
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Bliźniak 5 pokojów w Malaga, Hiszpania
Bliźniak 5 pokojów
Malaga, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 190 m²
Liczba kondygnacji 2
Apartamenty w Zabytkowym Budynku w El Limonar Malaga Odrestaurowany zabytkowy budynek znajdu…
$3,18M
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Bliźniak 2 pokoi w Arona, Hiszpania
Bliźniak 2 pokoi
Arona, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 135 m²
Na sprzedaż znajduje się piękny duplex, który znajduje się w kompleksie Golf Resort, w stref…
$425,695
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Bliźniak 3 pokoi w Marbella, Hiszpania
Bliźniak 3 pokoi
Marbella, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Uroczy duplex na sprzedaż na prestiżowej Golden Mile. Ten przestronny i jasny obiekt posiada…
$835,360
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Bliźniak w Alicante, Hiszpania
Bliźniak
Alicante, Hiszpania
Powierzchnia 212 m²
Nieruchomości Casamayor oferuje ten ekskluzywny duplex na sprzedaż z widokiem na morze na De…
$895,642
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Bliźniak 3 pokoi w Los Montesinos, Hiszpania
Bliźniak 3 pokoi
Los Montesinos, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 163 m²
Liczba kondygnacji 1
Niesamowity dom dwupoziomowy na najwyższym piętrze z dużym tarasem na dachu, basenem wspólny…
$310,548
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Bliźniak 3 pokoi w Resinera Voladilla, Hiszpania
Bliźniak 3 pokoi
Resinera Voladilla, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 226 m²
Marine Hills by TM znajduje się w wyjątkowym otoczeniu zaledwie 10 minut od Estepona, w samy…
$1,14M
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Bliźniak 4 pokoi w Mojacar, Hiszpania
Bliźniak 4 pokoi
Mojacar, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 163 m²
Zaawansowany duplex na plaży z basenem bez ograniczeń, wyrafinowaną siłownią, centrum spa, s…
$769,821
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Bliźniak 2 pokoi w Santa Pola, Hiszpania
Bliźniak 2 pokoi
Santa Pola, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 75 m²
Duplex z liniowym i nowoczesnym wzornictwem zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz. Charakteryzu…
$303,044
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Bliźniak 7 pokojów w Estepona, Hiszpania
Bliźniak 7 pokojów
Estepona, Hiszpania
Pokoje 7
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 279 m²
Luksusowe Apartamenty Dwupoziomowe oraz Penthouse’y w El Paraíso, Estepona El Paraíso, położ…
$1,21M
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Bliźniak 1 pokój w Miraverde, Hiszpania
Bliźniak 1 pokój
Miraverde, Hiszpania
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 45 m²
Mieszkanie na sprzedaż w kompleksie mieszkaniowym Colina Blanca w San Eugenio Alto. 1 sypial…
$160,948
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Bliźniak 4 pokoi w Casares, Hiszpania
Bliźniak 4 pokoi
Casares, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 148 m²
Liczba kondygnacji 3
Wysokiej Jakości Apartamenty z Widokiem na Pole Golfowe i Nowoczesną Architekturą w Casares …
$552,518
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Bliźniak 2 pokoi w Finestrat, Hiszpania
Bliźniak 2 pokoi
Finestrat, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 152 m²
Nowy obszar mieszkalny w Finestrat, duży obszar z widokiem na koryto rzeki, a także na morze…
$668,819
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Bliźniak 4 pokoi w Estepona, Hiszpania
Bliźniak 4 pokoi
Estepona, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 146 m²
Liczba kondygnacji 3
Apartamenty z Malowniczym Widokiem w Wyjątkowej Lokalizacji w Esteponie, Malaga Apartamenty …
$1,10M
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Bliźniak 3 pokoi w Torrox, Hiszpania
Bliźniak 3 pokoi
Torrox, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 105 m²
Piętro 3
Nowoczesne Apartamenty Zaledwie Kilka Kroków od Plaży w Los Llanos, Torrox Los Llanos to pos…
$579,428
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Bliźniak 2 pokoi w Adeje, Hiszpania
Bliźniak 2 pokoi
Adeje, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 80 m²
Wspaniały dwupoziomowy kompleks mieszkaniowy „Adeje Paradise”, położony na Playa Paraiso - o…
$303,235
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Bliźniak 2 pokoi w Santiago del Teide, Hiszpania
Bliźniak 2 pokoi
Santiago del Teide, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 93 m²
Newly built flats to be completed at the end of 2024 in the fantastic village of Puerto Sant…
$506,900
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Bliźniak 4 pokoi w Barcelona, Hiszpania
Bliźniak 4 pokoi
Barcelona, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 399 m²
Liczba kondygnacji 27
Apartamenty na Alei Diagonal w Barcelonie, Blisko Plaży i Centrum Handlowego Rejon Diagonal …
$7,49M
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Bliźniak 4 pokoi w Pilar de la Horadada, Hiszpania
Bliźniak 4 pokoi
Pilar de la Horadada, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 112 m²
Apartamenty z 2 lub 3 Sypialniami, Prywatnymi Basenami i Tarasami w Pilar de la Horadada Pil…
$751,883
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Bliźniak 2 pokoi w Alicante, Hiszpania
Bliźniak 2 pokoi
Alicante, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 74 m²
Apartamenty Typu Loft z 1 Sypialnią, Basenem i Tarasami w Benalúa, Alicante Położone w Alica…
$337,782
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Bliźniak 3 pokoi w ses Salines, Hiszpania
Bliźniak 3 pokoi
ses Salines, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 278 m²
Allure of Sant Jordi by TM znajduje się w Colonia de Sant Jordi, 300 metrów od plaż Els Esta…
$1,06M
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Bliźniak 4 pokoi w Bel Air, Hiszpania
Bliźniak 4 pokoi
Bel Air, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Witamy w Golden Hills, ekskluzywnej enklawie mieszkalnej zaprojektowanej do wyrafinowanego ż…
$1,03M
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Bliźniak 5 pokojów w Casares, Hiszpania
Bliźniak 5 pokojów
Casares, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 180 m²
Liczba kondygnacji 3
Wysokiej Jakości Apartamenty z Widokiem na Pole Golfowe i Nowoczesną Architekturą w Casares …
$587,833
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Parametry nieruchomości w Hiszpania

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
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z Basen
z Widok na jezioro
z Pole golfowe
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