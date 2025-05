Kompleks mieszkalny Nwcia Village

Nowoczesny design i budowa wsi, gdzie można cieszyć się klimatem, słońce przez cały rok, zapierające dech w piersiach widoki na zatoki Benidorm i Albir i prowadzić zdrowy styl życia. Jest to blisko do wszystkich usług i centrum sportowe La Nusia. Wielkość domów i ich konfiguracja sprawiają, że są idealne dla klientów, którzy potrzebują więcej miejsca, dla tych, którzy chcą z zyskiem wykorzystać swoje aktywa, wynajmując część nieruchomości podczas utrzymywania domu, lub dla tych, którzy chcą miejsca na gry, biura lub strefy dla najmniejszych członków rodziny. Domy posiadają kilka tarasów z pięknym widokiem, parking dla dwóch samochodów i ogród z bezpośrednim dostępem do wspólnych obszarów. Wielu ma również solarium, gdzie można cieszyć się wieczorami na świeżym powietrzu z przyjaciółmi.