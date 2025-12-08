  1. Realting.com
Nowe mieszkania w Valles Occidental, Hiszpania

Sabadell
Apartamentowiec Eleganckie Apartamenty w Kompleksie w Sabadell w Barcelonie
Apartamentowiec Eleganckie Apartamenty w Kompleksie w Sabadell w Barcelonie
Apartamentowiec Eleganckie Apartamenty w Kompleksie w Sabadell w Barcelonie
Apartamentowiec Eleganckie Apartamenty w Kompleksie w Sabadell w Barcelonie
Apartamentowiec Eleganckie Apartamenty w Kompleksie w Sabadell w Barcelonie
Pokaż wszystko Apartamentowiec Eleganckie Apartamenty w Kompleksie w Sabadell w Barcelonie
Apartamentowiec Eleganckie Apartamenty w Kompleksie w Sabadell w Barcelonie
Sabadell, Hiszpania
od
$441,763
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 5
Apartamenty z Basenem i Parkingiem w Spokojnej, Miejskiej Okolicy w Sabadell Dzielnica Covadonga znana jest ze swojego cichego, miejskiego charakteru, a jednocześnie oferuje bliskość codziennych udogodnień, szkół, transportu oraz terenów zielonych. Inwestycja znajduje się w odległości spacer…
Agencja
TEKCE Real Estate
Zostaw prośbę
