Nowe mieszkania w el Baix Vinalopo, Hiszpania

Santa Pola
2
Apartamentowiec Iconic
Apartamentowiec Iconic
Santa Pola, Hiszpania
od
$353,679
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2023
Liczba kondygnacji 3
La Costa Blanca ... Ukryte miejsce w El Levante Español, które może być niezwykle przystępne. Apartamenty z frontalnym widokiem na Morze Śródziemne i złote piaszczyste plaże. Domy zbudowane w wysokim standardzie w pięknym kompleksie mieszkalnym w Gran Alcant. Z własnego tarasu będzi…
Zespół mieszkaniowy BAHIA RESIDENCIAL
Zespół mieszkaniowy BAHIA RESIDENCIAL
Santa Pola, Hiszpania
od
$314,980
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2023
Liczba kondygnacji 2
Bungalowy BAHIA, piękno i funkcjonalność, aby cieszyć się życiem na co dzień, z całym komfortem.  Ponieważ zasługujesz na to. Ceny w budowie i pod klucz za czerwiec 2023 r. Gran Alacant to obszar położony na Przylądku Santa Pola.  Można powiedzieć, że jest to Morze Śródziemne w najczystsze…
