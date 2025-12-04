  1. Realting.com
  2. Hiszpania
  3. Vega Baja del Segura
  4. Mieszkania w nowych budynkach

Nowe mieszkania w Vega Baja del Segura, Hiszpania

Torrevieja
11
Rojales
17
Orihuela
12
Guardamar del Segura
9
Apartamentowiec Guarensa
Apartamentowiec Guarensa
Orihuela, Hiszpania
od
$372,562
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2023
Liczba kondygnacji 4
Lokalizacja: Oriuela Costa / Playa Flamenca  Koszt: od 340 000 € Data dostawy obiektu: sierpień, październik, listopad 2023 r   Kompleks mieszkaniowy Playa Flamenca znajduje się w gminie Oriuela Costa w tytułowej dzielnicy Playa Flamenca.   Kompleks składa się z kilku faz b…
Риэлтор без границ
Zespół mieszkaniowy Residencial La Isla III
Torrevieja, Hiszpania
od
$271,510
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 73–101 m²
5 obiekty nieruchomości 5
Rezydencja „La Isla III"  to kompleks miejski składający się z 44 mieszkań w zabudowie bliźniaczej z 2 i 3 sypialniami. Na terenie kompleksu znajduje się duży wspólny ogród i wspólny basen. Kompleks mieszkaniowy położony jest blisko wszystkich rodzajów usług i około 500 metrów od plaży Los L…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 2 pokoi
73.0 – 80.0
320,081 – 330,549
Mieszkanie 3 pokoi
81.0 – 101.0
330,549 – 375,095
EspanaTour
Apartamentowiec Apartamenty w Odległości Krótkiego Spaceru od Plaży w Orihuela
Apartamentowiec Apartamenty w Odległości Krótkiego Spaceru od Plaży w Orihuela
Orihuela, Hiszpania
od
$493,259
Orihuela, Hiszpania
od
$493,259
Rok realizacji 2026
Eleganckie Apartamenty z 2, 3, i 4 Sypialniami w Odległości Spaceru od Plaży w Playa Flamenca Położone w odległości spaceru od plaży, te nowoczesne apartamenty zapewniają dogodny dostęp do licznych codziennych udogodnień w nadmorskim miasteczku. Warto wspomnieć o odbywającym się co sobotę tę…
TEKCE Real Estate
Zespół mieszkaniowy La Costa Blanca! Sal & Sol Resort complex in
Zespół mieszkaniowy La Costa Blanca! Sal & Sol Resort complex in
Guardamar del Segura, Hiszpania
od
$273,515
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2023
Liczba kondygnacji 5
Lokalizacja Premium z prywatną społecznością i apartamentami zbudowanymi z myślą o komforcie.Nieporównywalny stan sztuki i współczesnej fasady z eleganckimi balkonami. Luksusowe apartamenty z wysokim wykończeniem, które przynoszą uwagę do każdego szczegółu i sprawia, że hiszpański Dreams Hou…
IBAKA HOMES RAL ESTATE INTERNATIONAL
Apartamentowiec Apartamenty z Ogrodem lub Tarasem w Ciudad Quesada
Apartamentowiec Apartamenty z Ogrodem lub Tarasem w Ciudad Quesada
Rojales, Hiszpania
od
$462,651
Rojales, Hiszpania
od
$462,651
Rok realizacji 2025
Apartamenty z Ogrodem lub Tarasem Słonecznym na Sprzedaż w Ciudad Quesada, Alicante Położone w urokliwym miasteczku Ciudad Quesada, Rojales, Alicante, nowe prywatne osiedle łączy nowoczesną architekturę z codziennym komfortem. Znana z relaksującego śródziemnomorskiego stylu życia okolica of…
TEKCE Real Estate
Apartamentowiec Eleganckie Apartamenty z Basenem w Ciudad Quesada Rojales
Apartamentowiec Eleganckie Apartamenty z Basenem w Ciudad Quesada Rojales
Rojales, Hiszpania
od
$357,877
Rojales, Hiszpania
od
$357,877
Rok realizacji 2026
2- i 3-Pokojowe Luksusowe Apartamenty z Wspólnym Basenem w Ciudad Quesada, Alicante Położone w prestiżowej dzielnicy Ciudad Quesada, Rojales, te wyjątkowe rezydencje oferują niezrównaną kombinację spokoju i elegancji. Okolica jest znana z malowniczego piękna, tętniącej życiem międzynarodowej…
TEKCE Real Estate
Apartamentowiec Luksusowe Apartamenty Blisko Pola Golfowego w Orihuela
Apartamentowiec Luksusowe Apartamenty Blisko Pola Golfowego w Orihuela
Orihuela, Hiszpania
od
$312,672
Orihuela, Hiszpania
od
$312,672
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 2
Luksusowe Apartamenty z Basenem w Pobliżu Pola Golfowego w Orihuela, Alicante Te nowo wybudowane apartamenty znajdują się w Orihuela, mieście położonym w południowej części Wspólnoty Walenckiej, w prowincji Alicante. Alicante to druga pod względem liczby ludności prowincja regionu, a także s…
TEKCE Real Estate
Apartamentowiec Stylowe Apartamenty z Tarasem w Lo Marabu, Quesada
Apartamentowiec Stylowe Apartamenty z Tarasem w Lo Marabu, Quesada
Rojales, Hiszpania
od
$343,136
Rojales, Hiszpania
od
$343,136
Rok realizacji 2026
Nowoczesne Apartamenty z 2 Sypialniami i Przestronnymi Tarasami w Quesada Ciudad Quesada to tętniące życiem, dobrze rozwinięte miasteczko na Costa Blanca, znane z całorocznej dostępności udogodnień, międzynarodowej atmosfery oraz bliskości do pięknych plaż Morza Śródziemnego. Ta dynamiczna o…
TEKCE Real Estate
Apartamentowiec Nowoczesne Mieszkania z Wspólnym Basenem w Guardamar del Segura
Apartamentowiec Nowoczesne Mieszkania z Wspólnym Basenem w Guardamar del Segura
Guardamar del Segura, Hiszpania
od
$333,475
Rok realizacji 2026
Nowoczesne Mieszkania z 2, 3 Sypialniami i Wspólnym Basenem w Guardamar del Segura Położone w pobliżu malowniczych słonych jezior La Mata w Guardamar del Segura, te nowoczesne mieszkania są częścią nowej fazy słynnego kompleksu mieszkalnego El Raso, położonego w przepięknym południowym regio…
TEKCE Real Estate
Zespół mieszkaniowy Innova Sun
Callosa de Segura, Hiszpania
od
$270,553
od
$270,553
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 76–87 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Kompleks znajduje się w Orihuela Costa — To malowniczy kurort, część hiszpańskiego wybrzeża Costa Blanca. Tutaj możesz cieszyć się oryginalnym śródziemnomorskim krajobrazem – doliny, gaje kosodrzewinowe i dębowe, łąki bogate w aromaty różnorodnych pachnących roślin. Okoliczne słone jeziora –…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 2 pokoi
76.0
302,402
Dom
87.0
406,964
EspanaTour
Apartamentowiec Apartamenty nad Morzem w Zamkniętym Kompleksie w Pilar de la Horadada
Apartamentowiec Apartamenty nad Morzem w Zamkniętym Kompleksie w Pilar de la Horadada
Pilar de la Horadada, Hiszpania
od
$466,592
Rok realizacji 2026
3-Pokojowe Apartamenty z Widokiem na Morze w Pobliżu Playa Higuericas w Torre de la Horadada Te stylowe i nowoczesne apartamenty są częścią ekskluzywnego kompleksu nadmorskiego, zaledwie kil
TEKCE Real Estate
Zespół mieszkaniowy Eden Beach
La Mata, Hiszpania
od
$314,172
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 6
Powierzchnia 84–113 m²
3 obiekty nieruchomości 3
Kompleks mieszkalny zamkniętego typu Eden Beach z 3 basenami dla dorosłych i dzieci, tereny zielone i sportowe, plac zabaw, parking.Cena obejmuje:w pełni wyposażone łazienki,budynek w szafy w całym domu,klimatyzacja,umeblowany i wyposażony sprzęt kuchenny,Zatwierdzone żaluzje,miejsce parking…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 2 pokoi
84.0
331,479
Mieszkanie 3 pokoi
101.0 – 113.0
616,435 – 674,590
EspanaTour
Apartamentowiec Stylowe Apartamenty z Ogrodem lub Solarium w Torrevieja
Apartamentowiec Stylowe Apartamenty z Ogrodem lub Solarium w Torrevieja
Torrevieja, Hiszpania
od
$324,915
Rok realizacji 2026
2- i 3-Pokojowe Apartamenty z Ogrodem lub Solarium w Aguas Nuevas, Torrevieja Położone w prestiżowej dzielnicy Aguas Nuevas w Torrevieja, te nowoczesne apartamenty oferują idealne połączenie komfortu i bliskości morza. Okolica słynie z całorocznych udogodnień, pięknego wybrzeża oraz relaksuj…
TEKCE Real Estate
Apartamentowiec Apartamenty nad Morzem w Zamkniętym Kompleksie w Pilar de la Horadada
Apartamentowiec Apartamenty nad Morzem w Zamkniętym Kompleksie w Pilar de la Horadada
Pilar de la Horadada, Hiszpania
od
$479,456
Rok realizacji 2026
3-Pokojowe Apartamenty z Widokiem na Morze w Pobliżu Playa Higuericas w Torre de la Horadada Te stylowe i nowoczesne apartamenty są częścią ekskluzywnego kompleksu nadmorskiego, zaledwie kilka kroków od złotych piasków plaży Playa Higuericas w Torre de la Horadada – jednej z najbardziej pożą…
TEKCE Real Estate
Zespół mieszkaniowy BUNGALOWS - DULY LO MARABU
Urbanizacion Dona Pepa, Hiszpania
od
$290,324
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 78–79 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Kompleks mieszkaniowy posiada wspólny basen z terenami zielonymi, strefę spa (siłownia, sauna, jacuzzi) oraz strefę dla dzieci. W zasięgu spaceru rozwinięta infrastruktura: sklepy, centrum handlowe, przychodnia medyczna, apteki, urzędy, banki, szkoła, tereny rekreacyjne, parki i przystanki …
EspanaTour
Apartamentowiec Nowoczesne Mieszkania z Wspólnym Basenem w Guardamar del Segura
Apartamentowiec Nowoczesne Mieszkania z Wspólnym Basenem w Guardamar del Segura
Guardamar del Segura, Hiszpania
od
$261,340
Rok realizacji 2026
Nowoczesne Mieszkania z 2, 3 Sypialniami i Wspólnym Basenem w Guardamar del Segura Położone w pobliżu malowniczych słonych jezior La Mata w Guardamar del Segura, te nowoczesne mieszkania są częścią nowej fazy słynnego kompleksu mieszkalnego El Raso, położonego w przepięknym południowym regio…
TEKCE Real Estate
Apartamentowiec Apartamenty z Ogrodem lub Tarasem w Ciudad Quesada
Apartamentowiec Apartamenty z Ogrodem lub Tarasem w Ciudad Quesada
Rojales, Hiszpania
od
$373,181
Rok realizacji 2025
Apartamenty z Ogrodem lub Tarasem Słonecznym na Sprzedaż w Ciudad Quesada, Alicante Położone w urokliwym miasteczku Ciudad Quesada, Rojales, Alicante, nowe prywatne osiedle łączy nowoczesną architekturę z codziennym komfortem. Znana z relaksującego śródziemnomorskiego stylu życia okolica of…
TEKCE Real Estate
Apartamentowiec Amanecer
Apartamentowiec Amanecer
Orihuela, Hiszpania
od
$209,982
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2023
Liczba kondygnacji 3
Masz ochotę na taras?AMANECER X łączy luksus i funkcjonalność w inspirującej koncepcji, charakteryzującej się kształtami, wykorzystaniem wysokiej jakości materiałów, z różnymi fakturami i doskonałym wykończeniem.Znajduje się w Orihuela Costa, bardzo spokojnej okolicy, otoczonej gajami i tere…
IBAKA HOMES RAL ESTATE INTERNATIONAL
Zespół mieszkaniowy Cinuelica Resort - Fase 2
Orihuela, Hiszpania
od
$293,080
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 4
Powierzchnia 92–110 m²
3 obiekty nieruchomości 3
Kompleks Ciñuelica składa się z czterech budynków mieszkalnych, w których znajdują się łącznie 64 apartamenty z 2 i 3 sypialniami oraz 14 bungalowów z 3 sypialniami. Kompleks mieszkaniowy składa się z części wspólnych, w tym 3 basenów, 2 jacuzzi, a także strefy sportowej i dziecięcej, gdzie…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 2 pokoi
92.0
383,818
Mieszkanie 3 pokoi
94.0
452,440
Bungalow
110.0
383,818
EspanaTour
Apartamentowiec Nowoczesne Mieszkania z Wspólnym Basenem w Guardamar del Segura
Apartamentowiec Nowoczesne Mieszkania z Wspólnym Basenem w Guardamar del Segura
Guardamar del Segura, Hiszpania
od
$268,435
Rok realizacji 2026
Nowoczesne Mieszkania z 2, 3 Sypialniami i Wspólnym Basenem w Guardamar del Segura Położone w pobliżu malowniczych słonych jezior La Mata w Guardamar del Segura, te nowoczesne mieszkania są częścią nowej fazy słynnego kompleksu mieszkalnego El Raso, położonego w przepięknym południowym regio…
TEKCE Real Estate
Apartamentowiec Nowe Apartamenty z Tarasami w San Miguel de Salinas
Apartamentowiec Nowe Apartamenty z Tarasami w San Miguel de Salinas
San Miguel de Salinas, Hiszpania
od
$270,450
Rok realizacji 2026
Nowoczesne Apartamenty z 2 i 3 Sypialniami z Widokiem na Salinas w San Miguel San Miguel de Salinas to urokliwe, śródlądowe miasteczko położone w prowincji Alicante. Znane ze swojego tradycyjnego hiszpańskiego charakteru i bliskości zarówno terenów wiejskich, jak i wybrzeża, oferuje spokojny…
TEKCE Real Estate
Apartamentowiec Apartamenty w Odległości Krótkiego Spaceru od Plaży w Orihuela
Apartamentowiec Apartamenty w Odległości Krótkiego Spaceru od Plaży w Orihuela
Orihuela, Hiszpania
od
$594,500
Rok realizacji 2026
Eleganckie Apartamenty z 2, 3, i 4 Sypialniami w Odległości Spaceru od Plaży w Playa Flamenca Położone w odległości spaceru od plaży, te nowoczesne apartamenty zapewniają dogodny dostęp do licznych codziennych udogodnień w nadmorskim miasteczku. Warto wspomnieć o odbywającym się co sobotę tę…
TEKCE Real Estate
Zespół mieszkaniowy CAPRI IX APARTMENTS
Callosa de Segura, Hiszpania
od
$239,562
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 1
Powierzchnia 75–77 m²
3 obiekty nieruchomości 3
Mieszkania z dwiema sypialniami i dwiema łazienkami Kilka metrów ze wszystkich naszych usług: supermarket, restauracje, apteka, Corte for Padl Tennis, English Bowling, Golf Field ... Wykończenie najwyższej jakości Duża strefa publiczna z puli
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 2 pokoi
75.0 – 77.0
267,393 – 337,178
EspanaTour
Zespół mieszkaniowy RESIDENCIAL LAGO VARESE
Urbanizacion Mil Palmeras, Hiszpania
od
$312,832
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 88–102 m²
4 obiekty nieruchomości 4
Nowoczesny kompleks mieszkaniowy położony w Mil Plumeras, idealnie wkomponowany w uprzywilejowane otoczenie, zaledwie 750 metrów od jednej z najlepszych plaż Morza Śródziemnego. W pierwszym etapie powstanie 24 wysokiej jakości apartamentów z 2 i 3 sypialniami oraz 12 bungalowów z 2 sypialnia…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 2 pokoi
88.0
359,393 – 464,071
Mieszkanie 3 pokoi
102.0
378,003 – 436,157
EspanaTour
Apartamentowiec Edificio Intercosta Sunrise
Torrevieja, Hiszpania
od
$300,959
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 5
Powierzchnia 67–89 m²
9 obiekty nieruchomości 9
Budynek składa się z 12 mieszkań. Basen ogólnodostępny na dachu budynku
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 2 pokoi
67.0 – 77.0
231,454 – 359,393
Mieszkanie 3 pokoi
78.0 – 89.0
324,501 – 452,440
EspanaTour
Zespół mieszkaniowy Amaneser X
Callosa de Segura, Hiszpania
od
$276,572
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 4
Powierzchnia 75–76 m²
3 obiekty nieruchomości 3
Osiedle mieszkaniowe Amanecer X składa się ze 108 mieszkań z dużymi tarasami. 108 apartamentów z 2 sypialniami i 2 łazienkami. 8 bloków podzielonych na parter, pierwsze piętro, drugie piętro i penthouse'y z prywatnym tarasem do opalania. Każdy z własną windą
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 2 pokoi
75.0 – 76.0
316,359 – 382,655
EspanaTour
Apartamentowiec Eleganckie Apartamenty z Basenem w Ciudad Quesada Rojales
Apartamentowiec Eleganckie Apartamenty z Basenem w Ciudad Quesada Rojales
Rojales, Hiszpania
od
$363,764
Rok realizacji 2026
2- i 3-Pokojowe Luksusowe Apartamenty z Wspólnym Basenem w Ciudad Quesada, Alicante Położone w prestiżowej dzielnicy Ciudad Quesada, Rojales, te wyjątkowe rezydencje oferują niezrównaną kombinację spokoju i elegancji. Okolica jest znana z malowniczego piękna, tętniącej życiem międzynarodowej…
TEKCE Real Estate
Apartamentowiec Apartamenty z Ogrodem lub Tarasem w Ciudad Quesada
Apartamentowiec Apartamenty z Ogrodem lub Tarasem w Ciudad Quesada
Rojales, Hiszpania
od
$368,472
Rok realizacji 2025
Apartamenty z Ogrodem lub Tarasem Słonecznym na Sprzedaż w Ciudad Quesada, Alicante Położone w urokliwym miasteczku Ciudad Quesada, Rojales, Alicante, nowe prywatne osiedle łączy nowoczesną architekturę z codziennym komfortem. Znana z relaksującego śródziemnomorskiego stylu życia okolica of…
TEKCE Real Estate
Zespół mieszkaniowy Ocean Dream by TM
Torrevieja, Hiszpania
od
$335,391
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 6
Powierzchnia 146 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Ocean Dream by TM znajduje się w uprzywilejowanej części Punta Prima: obok chronionego obszaru przyrodniczego Lo Ferris, zaledwie 300 metrów od plaży Cala Pieteras i zaledwie 5 minut od Torrevieja. Urbanizacja będzie obejmowała łącznie 36 domów z 2 i 3 sypialniami, 2 łazienkami i z większośc…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 3 pokoi
146.0
479,191
EspanaTour
Zespół mieszkaniowy Lagoons Village Laguna Rosa
Torrevieja, Hiszpania
od
$250,597
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 4
Powierzchnia 78–179 m²
9 obiekty nieruchomości 9
Kompleks mieszkaniowy Lagoons Village by TM położony jest w uprzywilejowanym środowisku naturalnym — pomiędzy parkiem przyrody La Mata a Różową Laguną w Torrevieja. Laguna Rosa składać się będzie z 240 domów różnego typu, takich jak apartamenty, bungalowy, apartamenty dwupoziomowe i wolnosto…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
78.0
266,347
Mieszkanie 2 pokoi
98.0 – 149.0
309,381 – 365,209
Mieszkanie 3 pokoi
129.0 – 179.0
376,840 – 440,809
EspanaTour
Apartamentowiec Nowe Apartamenty z Tarasami w San Miguel de Salinas
Apartamentowiec Nowe Apartamenty z Tarasami w San Miguel de Salinas
San Miguel de Salinas, Hiszpania
od
$323,738
Rok realizacji 2026
Nowoczesne Apartamenty z 2 i 3 Sypialniami z Widokiem na Salinas w San Miguel San Miguel de Salinas to urokliwe, śródlądowe miasteczko położone w prowincji Alicante. Znane ze swojego tradycyjnego hiszpańskiego charakteru i bliskości zarówno terenów wiejskich, jak i wybrzeża, oferuje spokojny…
TEKCE Real Estate
Zespół mieszkaniowy Thiar Village
Orihuela, Hiszpania
od
$311,136
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 72–121 m²
5 obiekty nieruchomości 5
Kompleks znajduje się w Orihuela Costa — To malowniczy kurort, część hiszpańskiego wybrzeża Costa Blanca. Tutaj możesz cieszyć się oryginalnym śródziemnomorskim krajobrazem – doliny, gaje kosodrzewinowe i dębowe, łąki bogate w aromaty różnorodnych pachnących roślin. Okoliczne słone jeziora –…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 2 pokoi
72.0
348,809
Mieszkanie 3 pokoi
82.0 – 84.0
343,110 – 383,818
Dom
121.0
668,774
EspanaTour
Apartamentowiec Nowoczesne Mieszkania z Wspólnym Basenem w Guardamar del Segura
Apartamentowiec Nowoczesne Mieszkania z Wspólnym Basenem w Guardamar del Segura
Guardamar del Segura, Hiszpania
od
$292,086
Rok realizacji 2026
Nowoczesne Mieszkania z 2, 3 Sypialniami i Wspólnym Basenem w Guardamar del Segura Położone w pobliżu malowniczych słonych jezior La Mata w Guardamar del Segura, te nowoczesne mieszkania są częścią nowej fazy słynnego kompleksu mieszkalnego El Raso, położonego w przepięknym południowym regio…
TEKCE Real Estate
Zespół mieszkaniowy Riomar Healthy Living
Dehesa de Campoamor, Hiszpania
od
$170,777
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 3
Powierzchnia 69–98 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Residencial Riomar to ogrodzona dzielnica z 46 apartamentami medycznymi z 1 i 2 sypialniami oraz parkingiem w piwnicy, rozmieszczonych w bloku składającym się z parteru i 2 pięter. Jeśli masz jakiekolwiek ograniczenia w poruszaniu się, nie musisz się martwić, ponieważ Riomar Healthy Living o…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
69.0 – 98.0
182,604 – 211,682
EspanaTour
Zespół mieszkaniowy POSIDONIA RESIDENCIAL
Torrevieja, Hiszpania
od
$484,947
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 9
Powierzchnia 72–106 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Nowy kompleks w Punta Prima, Alicante, nad morzem, z domów z 2 lub 3 sypialniami, 2 łazienki i duże tarasy. Na wspólnych obszarach będą baseny, plac zabaw dla dzieci i duże ogrody. Z widokiem na morze, na pierwszej linii lub kilka metrów od plaży. Nadzór wideo przy wejściach i miejscach publ…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 2 pokoi
72.0
522,225
Mieszkanie 3 pokoi
106.0
667,611
EspanaTour
Apartamentowiec Apartamenty w Odległości Krótkiego Spaceru od Plaży w Orihuela
Apartamentowiec Apartamenty w Odległości Krótkiego Spaceru od Plaży w Orihuela
Orihuela, Hiszpania
od
$400,258
Rok realizacji 2026
Eleganckie Apartamenty z 2, 3, i 4 Sypialniami w Odległości Spaceru od Plaży w Playa Flamenca Położone w odległości spaceru od plaży, te nowoczesne apartamenty zapewniają dogodny dostęp do licznych codziennych udogodnień w nadmorskim miasteczku. Warto wspomnieć o odbywającym się co sobotę tę…
TEKCE Real Estate
Apartamentowiec Luksusowe Apartamenty Blisko Pola Golfowego w Orihuela
Apartamentowiec Luksusowe Apartamenty Blisko Pola Golfowego w Orihuela
Orihuela, Hiszpania
od
$347,414
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 2
Luksusowe Apartamenty z Basenem w Pobliżu Pola Golfowego w Orihuela, Alicante Te nowo wybudowane apartamenty znajdują się w Orihuela, mieście położonym w południowej części Wspólnoty Walenckiej, w prowincji Alicante. Alicante to druga pod względem liczby ludności prowincja regionu, a także s…
TEKCE Real Estate
Apartamentowiec Umeblowane Apartamenty z Widokiem na Morze w Pilar de la Horadada
Apartamentowiec Umeblowane Apartamenty z Widokiem na Morze w Pilar de la Horadada
Pilar de la Horadada, Hiszpania
od
$726,716
Rok realizacji 2027
2-Pokojowe Apartamenty przy Plaży z Widokiem na Morze w Pilar de la Horadada Mil Palmeras, położone na południowym wybrzeżu Costa Blanca, to popularna nadmorska miejscowość znana z drobnych, piaszczystych plaż, śródziemnomorskiego klimatu i aktywnego stylu życia. W okolicy znajduje się wiele…
TEKCE Real Estate
Apartamentowiec Apartamenty z Ogrodem lub Tarasem w Ciudad Quesada
Apartamentowiec Apartamenty z Ogrodem lub Tarasem w Ciudad Quesada
Rojales, Hiszpania
od
$466,182
Rok realizacji 2025
Apartamenty z Ogrodem lub Tarasem Słonecznym na Sprzedaż w Ciudad Quesada, Alicante Położone w urokliwym miasteczku Ciudad Quesada, Rojales, Alicante, nowe prywatne osiedle łączy nowoczesną architekturę z codziennym komfortem. Znana z relaksującego śródziemnomorskiego stylu życia okolica of…
TEKCE Real Estate
Apartamentowiec Nowe Apartamenty z Tarasami w San Miguel de Salinas
Apartamentowiec Nowe Apartamenty z Tarasami w San Miguel de Salinas
San Miguel de Salinas, Hiszpania
od
$338,468
Rok realizacji 2026
Nowoczesne Apartamenty z 2 i 3 Sypialniami z Widokiem na Salinas w San Miguel San Miguel de Salinas to urokliwe, śródlądowe miasteczko położone w prowincji Alicante. Znane ze swojego tradycyjnego hiszpańskiego charakteru i bliskości zarówno terenów wiejskich, jak i wybrzeża, oferuje spokojny…
TEKCE Real Estate
Apartamentowiec KASIA V
Apartamentowiec KASIA V
Torrevieja, Hiszpania
od
$389,523
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 5
Powierzchnia 85 m²
1 obiekt nieruchomości 1
W Torrevieja, perle Costa Blanca, powstaje nowa ikona nieruchomości: Kasia V, najnowszy projekt mieszkaniowy. Ten pięciopiętrowy kompleks mieszkaniowy składający się z 34 mieszkań na nowo definiuje pojęcie luksusu i komfortu w centrum miasta. Kasia V jest majestatycznie położona w sercu Tor…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 2 pokoi
85.0
382,655
EspanaTour
Apartamentowiec Apartamenty w Odległości Krótkiego Spaceru od Plaży w Orihuela
Apartamentowiec Apartamenty w Odległości Krótkiego Spaceru od Plaży w Orihuela
Orihuela, Hiszpania
od
$394,371
Rok realizacji 2026
Eleganckie Apartamenty z 2, 3, i 4 Sypialniami w Odległości Spaceru od Plaży w Playa Flamenca Położone w odległości spaceru od plaży, te nowoczesne apartamenty zapewniają dogodny dostęp do licznych codziennych udogodnień w nadmorskim miasteczku. Warto wspomnieć o odbywającym się co sobotę tę…
TEKCE Real Estate
Apartamentowiec Eleganckie Apartamenty z Basenem w Ciudad Quesada Rojales
Apartamentowiec Eleganckie Apartamenty z Basenem w Ciudad Quesada Rojales
Rojales, Hiszpania
od
$336,687
Rok realizacji 2026
2- i 3-Pokojowe Luksusowe Apartamenty z Wspólnym Basenem w Ciudad Quesada, Alicante Położone w prestiżowej dzielnicy Ciudad Quesada, Rojales, te wyjątkowe rezydencje oferują niezrównaną kombinację spokoju i elegancji. Okolica jest znana z malowniczego piękna, tętniącej życiem międzynarodowej…
TEKCE Real Estate
Apartamentowiec Nowoczesne Mieszkania z Wspólnym Basenem w Guardamar del Segura
Apartamentowiec Nowoczesne Mieszkania z Wspólnym Basenem w Guardamar del Segura
Guardamar del Segura, Hiszpania
od
$274,348
Rok realizacji 2026
Nowoczesne Mieszkania z 2, 3 Sypialniami i Wspólnym Basenem w Guardamar del Segura Położone w pobliżu malowniczych słonych jezior La Mata w Guardamar del Segura, te nowoczesne mieszkania są częścią nowej fazy słynnego kompleksu mieszkalnego El Raso, położonego w przepięknym południowym regio…
TEKCE Real Estate
Dzielnica mieszkaniowa Euromarina Villas
Dzielnica mieszkaniowa Euromarina Villas
Urbanizacion Dona Pepa, Hiszpania
od
$435,468
Opcje wykończenia Gotowe
Powierzchnia 131–205 m²
8 obiekty nieruchomości 8
Euromarina prezentuje wybraną kolekcję luksusowych willi na Costa Blanca i Costa Calida, perełek architektury położonych w najbardziej idyllicznych zakątkach wybrzeża Morza Śródziemnego. Wyobraź sobie, że budzisz się przy szumie fal, opalasz się przez ponad 300 dni w roku i masz swobodę wyb…
EspanaTour
Apartamentowiec Stylowe Apartamenty z Ogrodem lub Solarium w Torrevieja
Apartamentowiec Stylowe Apartamenty z Ogrodem lub Solarium w Torrevieja
Torrevieja, Hiszpania
od
$337,864
Rok realizacji 2026
2- i 3-Pokojowe Apartamenty z Ogrodem lub Solarium w Aguas Nuevas, Torrevieja Położone w prestiżowej dzielnicy Aguas Nuevas w Torrevieja, te nowoczesne apartamenty oferują idealne połączenie komfortu i bliskości morza. Okolica słynie z całorocznych udogodnień, pięknego wybrzeża oraz relaksuj…
TEKCE Real Estate
Apartamentowiec Nowoczesne Mieszkania z Prywatnymi Ogrodami w Ciudad Quesada
Apartamentowiec Nowoczesne Mieszkania z Prywatnymi Ogrodami w Ciudad Quesada
Rojales, Hiszpania
od
$425,684
Rok realizacji 2025
Nowoczesne Mieszkania z 2 lub 3 Sypialniami i Prywatnymi Ogrodami w Ciudad Quesada Położone w popularnym regionie Ciudad Quesada, te mieszkania łączą spokój z łatwym dostępem do udogodnień. Okolica słynie z tętniącej życiem atmosfery, malowniczego otoczenia i całorocznych atrakcji. Mieszkani…
TEKCE Real Estate
Apartamentowiec Nowoczesne Mieszkania z Wspólnym Basenem w Guardamar del Segura
Apartamentowiec Nowoczesne Mieszkania z Wspólnym Basenem w Guardamar del Segura
Guardamar del Segura, Hiszpania
od
$292,086
Rok realizacji 2026
Nowoczesne Mieszkania z 2, 3 Sypialniami i Wspólnym Basenem w Guardamar del Segura Położone w pobliżu malowniczych słonych jezior La Mata w Guardamar del Segura, te nowoczesne mieszkania są częścią nowej fazy słynnego kompleksu mieszkalnego El Raso, położonego w przepięknym południowym regio…
TEKCE Real Estate
Zespół mieszkaniowy Duly Lo Marabu Villas
Zespół mieszkaniowy Duly Lo Marabu Villas
Rojales, Hiszpania
od
$495,320
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Powierzchnia 107–123 m²
3 obiekty nieruchomości 3
Kompleks mieszkaniowy posiada wspólny basen z terenami zielonymi, strefę spa (siłownia, sauna, jacuzzi) oraz strefę dla dzieci. W zasięgu spaceru rozwinięta infrastruktura: sklepy, centrum handlowe, przychodnia medyczna, apteki, urzędy, banki, szkoła, tereny rekreacyjne, parki i przystanki …
EspanaTour
Apartamentowiec Luksusowe Apartamenty Blisko Pola Golfowego w Orihuela
Apartamentowiec Luksusowe Apartamenty Blisko Pola Golfowego w Orihuela
Orihuela, Hiszpania
od
$277,931
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 2
Luksusowe Apartamenty z Basenem w Pobliżu Pola Golfowego w Orihuela, Alicante Te nowo wybudowane apartamenty znajdują się w Orihuela, mieście położonym w południowej części Wspólnoty Walenckiej, w prowincji Alicante. Alicante to druga pod względem liczby ludności prowincja regionu, a także s…
TEKCE Real Estate
Apartamentowiec Nowe Apartamenty z Tarasami w San Miguel de Salinas
Apartamentowiec Nowe Apartamenty z Tarasami w San Miguel de Salinas
San Miguel de Salinas, Hiszpania
od
$412,030
Rok realizacji 2026
Nowoczesne Apartamenty z 2 i 3 Sypialniami z Widokiem na Salinas w San Miguel San Miguel de Salinas to urokliwe, śródlądowe miasteczko położone w prowincji Alicante. Znane ze swojego tradycyjnego hiszpańskiego charakteru i bliskości zarówno terenów wiejskich, jak i wybrzeża, oferuje spokojny…
TEKCE Real Estate
Zespół mieszkaniowy SaliSol RESORT
Guardamar del Segura, Hiszpania
od
$262,315
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 5
Powierzchnia 79 m²
3 obiekty nieruchomości 3
Ogrodzony kompleks z basenem, terenem zielonym, całorocznym SPA. Na terenie obiektu znajduje się przestrzeń coworkingowa, inteligentna poczta, całodobowa kawiarnia, stacja ładowania pojazdów elektrycznych i hulajnóg oraz plac zabaw dla dzieci. Szybki Internet światłowodowy. W pobliżu komple…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 2 pokoi
79.0
293,098 – 315,196
EspanaTour
Zespół mieszkaniowy Residencial Moma II
Benijofar, Hiszpania
od
$267,071
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 3
Powierzchnia 117–218 m²
3 obiekty nieruchomości 3
Domy w Residencial Moma II mają dwie, trzy lub cztery sypialnie i powierzchnię zabudowaną od 97 m², uzupełnioną przestronnymi tarasami od 20 m². Mieszkańcy będą mieli dostęp do wspólnego basenu, garażu oraz nowoczesnej kuchni amerykańskiej. Orientacja południowo-zachodnia zapewnia doskonałe …
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 2 pokoi
218.0
467,560
Mieszkanie 3 pokoi
117.0 – 154.0
329,153 – 393,123
EspanaTour
Apartamentowiec Apartamenty nad Morzem w Zamkniętym Kompleksie w Pilar de la Horadada
Apartamentowiec Apartamenty nad Morzem w Zamkniętym Kompleksie w Pilar de la Horadada
Pilar de la Horadada, Hiszpania
od
$631,479
Rok realizacji 2026
3-Pokojowe Apartamenty z Widokiem na Morze w Pobliżu Playa Higuericas w Torre de la Horadada Te stylowe i nowoczesne apartamenty są częścią ekskluzywnego kompleksu nadmorskiego, zaledwie kilka kroków od złotych piasków plaży Playa Higuericas w Torre de la Horadada – jednej z najbardziej pożą…
TEKCE Real Estate
Apartamentowiec Umeblowane Apartamenty z Widokiem na Morze w Pilar de la Horadada
Apartamentowiec Umeblowane Apartamenty z Widokiem na Morze w Pilar de la Horadada
Pilar de la Horadada, Hiszpania
od
$480,570
Rok realizacji 2027
2-Pokojowe Apartamenty przy Plaży z Widokiem na Morze w Pilar de la Horadada Mil Palmeras, położone na południowym wybrzeżu Costa Blanca, to popularna nadmorska miejscowość znana z drobnych, piaszczystych plaż, śródziemnomorskiego klimatu i aktywnego stylu życia. W okolicy znajduje się wiele…
TEKCE Real Estate
Zespół mieszkaniowy AREAbeach IV CIUDAD QUESADA
Zespół mieszkaniowy AREAbeach IV CIUDAD QUESADA
Rojales, Hiszpania
od
$406,622
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 94–137 m²
3 obiekty nieruchomości 3
AREAbeach IV oferuje 30 wyjątkowych domów, każdy z prywatnym terenem, kuchnią na świeżym powietrzu i basenem. Każdy szczegół jest starannie dobierany, aby zagwarantować wysokiej jakości wykończenie i urbanizację, która dba o każdy aspekt Twojego dobrego samopoczucia
EspanaTour
Apartamentowiec Navale Residencial
Guardamar del Segura, Hiszpania
od
$269,826
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 9
Powierzchnia 96 m²
3 obiekty nieruchomości 3
Navale Residencial jest oazą spokoju naprzeciwko spektakularnego Parku Naturalnego Las Dunas i morza. Ten nowoczesny 10- piętrowy kompleks mieszkalny oferuje 18 apartamentów plus 2 penthouses ze wspólnymi obszarami i widokiem na morze z górnych pięter. Przestrzenie publiczne są zaprojektowan…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 2 pokoi
96.0
301,239 – 626,903
EspanaTour
Apartamentowiec Apartamenty z Ogrodem lub Tarasem w Ciudad Quesada
Apartamentowiec Apartamenty z Ogrodem lub Tarasem w Ciudad Quesada
Rojales, Hiszpania
od
$467,360
Rok realizacji 2025
Apartamenty z Ogrodem lub Tarasem Słonecznym na Sprzedaż w Ciudad Quesada, Alicante Położone w urokliwym miasteczku Ciudad Quesada, Rojales, Alicante, nowe prywatne osiedle łączy nowoczesną architekturę z codziennym komfortem. Znana z relaksującego śródziemnomorskiego stylu życia okolica of…
TEKCE Real Estate
Zespół mieszkaniowy VALONIA RESORT
Zespół mieszkaniowy VALONIA RESORT
Torrevieja, Hiszpania
od
$344,228
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 9
Powierzchnia 71–89 m²
2 obiekty nieruchomości 2
W tej dzielnicy mieszkalnej będziesz mieć domy z 2 lub 3 sypialniami w nowoczesnym budynku. W pomieszczeniach ogólnodostępnych znajdą się 3 baseny, siłownia, kort tenisowy do padla i duże ogrody
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 2 pokoi
71.0 – 89.0
412,895 – 423,363
EspanaTour
Apartamentowiec Stylowe Apartamenty z Tarasem w Lo Marabu, Quesada
Apartamentowiec Stylowe Apartamenty z Tarasem w Lo Marabu, Quesada
Rojales, Hiszpania
od
$321,394
Rok realizacji 2026
Nowoczesne Apartamenty z 2 Sypialniami i Przestronnymi Tarasami w Quesada Ciudad Quesada to tętniące życiem, dobrze rozwinięte miasteczko na Costa Blanca, znane z całorocznej dostępności udogodnień, międzynarodowej atmosfery oraz bliskości do pięknych plaż Morza Śródziemnego. Ta dynamiczna o…
TEKCE Real Estate
Apartamentowiec Umeblowane Apartamenty z Widokiem na Morze w Pilar de la Horadada
Apartamentowiec Umeblowane Apartamenty z Widokiem na Morze w Pilar de la Horadada
Pilar de la Horadada, Hiszpania
od
$427,825
Rok realizacji 2027
2-Pokojowe Apartamenty przy Plaży z Widokiem na Morze w Pilar de la Horadada Mil Palmeras, położone na południowym wybrzeżu Costa Blanca, to popularna nadmorska miejscowość znana z drobnych, piaszczystych plaż, śródziemnomorskiego klimatu i aktywnego stylu życia. W okolicy znajduje się wiele…
TEKCE Real Estate
Apartamentowiec Nowe Apartamenty z Tarasami w San Miguel de Salinas
Apartamentowiec Nowe Apartamenty z Tarasami w San Miguel de Salinas
San Miguel de Salinas, Hiszpania
od
$277,355
Rok realizacji 2026
Nowoczesne Apartamenty z 2 i 3 Sypialniami z Widokiem na Salinas w San Miguel San Miguel de Salinas to urokliwe, śródlądowe miasteczko położone w prowincji Alicante. Znane ze swojego tradycyjnego hiszpańskiego charakteru i bliskości zarówno terenów wiejskich, jak i wybrzeża, oferuje spokojny…
TEKCE Real Estate
Apartamentowiec Eleganckie Apartamenty z Basenem w Ciudad Quesada Rojales
Apartamentowiec Eleganckie Apartamenty z Basenem w Ciudad Quesada Rojales
Rojales, Hiszpania
od
$413,164
Rok realizacji 2026
2- i 3-Pokojowe Luksusowe Apartamenty z Wspólnym Basenem w Ciudad Quesada, Alicante Położone w prestiżowej dzielnicy Ciudad Quesada, Rojales, te wyjątkowe rezydencje oferują niezrównaną kombinację spokoju i elegancji. Okolica jest znana z malowniczego piękna, tętniącej życiem międzynarodowej…
TEKCE Real Estate
Zespół mieszkaniowy Nalia Resort
Torrevieja, Hiszpania
od
$292,697
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 131 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Nalia Resort – luksus w Torrevieja. Torrevieja — jedno z najpopularniejszych miast turystycznych na Costa Blanca dzięki plażom i parkom naturalnym, takim jak Laguna Rosa. Z tego powodu Immosol, jako deweloper, ma jeden ze swoich sztandarowych projektów w tym mieście Alicante.  Luksusowe bun…
EspanaTour
Dzielnica mieszkaniowa Euromarina Apartments
Dzielnica mieszkaniowa Euromarina Apartments
Urbanizacion Dona Pepa, Hiszpania
od
$321,327
Opcje wykończenia Gotowe
Powierzchnia 83–116 m²
4 obiekty nieruchomości 4
Dla tych, którzy szukają prywatności lub enklawy spokoju, luksusowe apartamenty Euromarina — idealna opcja. Dzięki uprzywilejowanej lokalizacji na najbardziej olśniewającym wybrzeżu Hiszpanii, te nieruchomości oferują nie tylko dom, ale zaproszenie do pełni życia. Costa Cálida i Costa Blanc…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 2 pokoi
83.0 – 90.0
345,436 – 365,209
Mieszkanie 3 pokoi
116.0
491,985
EspanaTour
