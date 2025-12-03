  1. Realting.com
  Hiszpania
  Guardamar del Segura
  Mieszkania w nowych budynkach

Nowe mieszkania w Guardamar del Segura, Hiszpania

Torrevieja
11
Marbella
14
Benidorm
4
Alicante
1
Zespół mieszkaniowy La Costa Blanca! Sal & Sol Resort complex in
Guardamar del Segura, Hiszpania
od
$273,515
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2023
Liczba kondygnacji 5
Lokalizacja Premium z prywatną społecznością i apartamentami zbudowanymi z myślą o komforcie.Nieporównywalny stan sztuki i współczesnej fasady z eleganckimi balkonami. Luksusowe apartamenty z wysokim wykończeniem, które przynoszą uwagę do każdego szczegółu i sprawia, że hiszpański Dreams Hou…
IBAKA HOMES RAL ESTATE INTERNATIONAL
Apartamentowiec Nowoczesne Mieszkania z Wspólnym Basenem w Guardamar del Segura
Guardamar del Segura, Hiszpania
od
$333,475
Rok realizacji 2026
Nowoczesne Mieszkania z 2, 3 Sypialniami i Wspólnym Basenem w Guardamar del Segura Położone w pobliżu malowniczych słonych jezior La Mata w Guardamar del Segura, te nowoczesne mieszkania są częścią nowej fazy słynnego kompleksu mieszkalnego El Raso, położonego w przepięknym południowym regio…
TEKCE Real Estate
Apartamentowiec Nowoczesne Mieszkania z Wspólnym Basenem w Guardamar del Segura
Guardamar del Segura, Hiszpania
od
$261,340
Rok realizacji 2026
Nowoczesne Mieszkania z 2, 3 Sypialniami i Wspólnym Basenem w Guardamar del Segura Położone w pobliżu malowniczych słonych jezior La Mata w Guardamar del Segura, te nowoczesne mieszkania są częścią nowej fazy słynnego kompleksu mieszkalnego El Raso, położonego w przepięknym południowym regio…
TEKCE Real Estate
Apartamentowiec Nowoczesne Mieszkania z Wspólnym Basenem w Guardamar del Segura
Guardamar del Segura, Hiszpania
od
$268,435
Rok realizacji 2026
Nowoczesne Mieszkania z 2, 3 Sypialniami i Wspólnym Basenem w Guardamar del Segura Położone w pobliżu malowniczych słonych jezior La Mata w Guardamar del Segura, te nowoczesne mieszkania są częścią nowej fazy słynnego kompleksu mieszkalnego El Raso, położonego w przepięknym południowym regio…
TEKCE Real Estate
Apartamentowiec Nowoczesne Mieszkania z Wspólnym Basenem w Guardamar del Segura
Guardamar del Segura, Hiszpania
od
$292,086
Rok realizacji 2026
Nowoczesne Mieszkania z 2, 3 Sypialniami i Wspólnym Basenem w Guardamar del Segura Położone w pobliżu malowniczych słonych jezior La Mata w Guardamar del Segura, te nowoczesne mieszkania są częścią nowej fazy słynnego kompleksu mieszkalnego El Raso, położonego w przepięknym południowym regio…
TEKCE Real Estate
Apartamentowiec Nowoczesne Mieszkania z Wspólnym Basenem w Guardamar del Segura
Guardamar del Segura, Hiszpania
od
$274,348
Rok realizacji 2026
Nowoczesne Mieszkania z 2, 3 Sypialniami i Wspólnym Basenem w Guardamar del Segura Położone w pobliżu malowniczych słonych jezior La Mata w Guardamar del Segura, te nowoczesne mieszkania są częścią nowej fazy słynnego kompleksu mieszkalnego El Raso, położonego w przepięknym południowym regio…
TEKCE Real Estate
Apartamentowiec Nowoczesne Mieszkania z Wspólnym Basenem w Guardamar del Segura
Guardamar del Segura, Hiszpania
od
$292,086
Rok realizacji 2026
Nowoczesne Mieszkania z 2, 3 Sypialniami i Wspólnym Basenem w Guardamar del Segura Położone w pobliżu malowniczych słonych jezior La Mata w Guardamar del Segura, te nowoczesne mieszkania są częścią nowej fazy słynnego kompleksu mieszkalnego El Raso, położonego w przepięknym południowym regio…
TEKCE Real Estate
Zespół mieszkaniowy SaliSol RESORT
Guardamar del Segura, Hiszpania
od
$262,315
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 5
Powierzchnia 79 m²
3 obiekty nieruchomości 3
Ogrodzony kompleks z basenem, terenem zielonym, całorocznym SPA. Na terenie obiektu znajduje się przestrzeń coworkingowa, inteligentna poczta, całodobowa kawiarnia, stacja ładowania pojazdów elektrycznych i hulajnóg oraz plac zabaw dla dzieci. Szybki Internet światłowodowy. W pobliżu komple…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 2 pokoi
79.0
293,098 – 315,196
EspanaTour
Apartamentowiec Navale Residencial
Guardamar del Segura, Hiszpania
od
$269,826
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 9
Powierzchnia 96 m²
3 obiekty nieruchomości 3
Navale Residencial jest oazą spokoju naprzeciwko spektakularnego Parku Naturalnego Las Dunas i morza. Ten nowoczesny 10- piętrowy kompleks mieszkalny oferuje 18 apartamentów plus 2 penthouses ze wspólnymi obszarami i widokiem na morze z górnych pięter. Przestrzenie publiczne są zaprojektowan…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 2 pokoi
96.0
301,239 – 626,903
EspanaTour
