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Mieszkania nad morzem na sprzedaż w Hiszpania

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997 obiektów total found
Mieszkanie 4 pokoi w Mijas, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Mijas, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 109 m²
Apartamenty na Sprzedaż w Otoczeniu Natury w Mijas Costa Mijas to zróżnicowany i dobrze rozw…
$654,672
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Mieszkanie 2 pokoi w Torrevieja, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Torrevieja, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 59 m²
Nowoczesne Apartamenty z 1 i 2 Sypialniami oraz Prywatnymi Tarasami w Centrum Torrevieja Poł…
$258,909
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Mieszkanie 2 pokoi w Mijas, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Mijas, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 59 m²
Apartamenty na Sprzedaż w Otoczeniu Natury w Mijas Costa Mijas to zróżnicowany i dobrze rozw…
$557,683
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Penthouse 4 pokoi w Mijas, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
Mijas, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 116 m²
Liczba kondygnacji 3
Apartamenty przy Polu Golfowym z Dużymi Tarasami w Mijas Apartamenty znajdują się w bardzo p…
$737,369
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Penthouse 3 pokoi w Mijas, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
Mijas, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 107 m²
Apartamenty na Sprzedaż w Otoczeniu Natury w Mijas Costa Mijas to zróżnicowany i dobrze rozw…
$1,02M
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Penthouse 2 pokoi w Torrevieja, Hiszpania
Penthouse 2 pokoi
Torrevieja, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 90 m²
Nowoczesne Apartamenty z 1 i 2 Sypialniami oraz Prywatnymi Tarasami w Centrum Torrevieja Poł…
$369,870
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Penthouse 3 pokoi w Mijas, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
Mijas, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 84 m²
Apartamenty na Sprzedaż w Otoczeniu Natury w Mijas Costa Mijas to zróżnicowany i dobrze rozw…
$910,998
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Mieszkanie 3 pokoi w Torrevieja, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Torrevieja, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 54 m²
Nowoczesne Apartamenty z 1 i 2 Sypialniami oraz Prywatnymi Tarasami w Centrum Torrevieja Poł…
$325,948
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Mieszkanie 4 pokoi w Mijas, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Mijas, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 94 m²
Apartamenty na Sprzedaż w Otoczeniu Natury w Mijas Costa Mijas to zróżnicowany i dobrze rozw…
$650,053
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Mieszkanie 2 pokoi w Mijas, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Mijas, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 52 m²
Liczba kondygnacji 4
Mieszkania w kompleksie w Mijas w naturalnej, zielonej scenerii w Mijas Mieszkania znajdują …
$405,477
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Mieszkanie 3 pokoi w Mijas, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Mijas, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 101 m²
Apartamenty na Sprzedaż w Otoczeniu Natury w Mijas Costa Mijas to zróżnicowany i dobrze rozw…
$583,085
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Mieszkanie 3 pokoi w Mijas, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Mijas, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 102 m²
Apartamenty na Sprzedaż w Otoczeniu Natury w Mijas Costa Mijas to zróżnicowany i dobrze rozw…
$614,260
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Mieszkanie 3 pokoi w Casares, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Casares, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 135 m²
Piętro 1
Luksusowy fantastyczny apartament z widokiem na morze, dużym tarasem i basenem położonym w d…
$582,947
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Penthouse 3 pokoi w Torrevieja, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
Torrevieja, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 162 m²
Apartamenty z 1 i 2 Sypialniami oraz Wspólnym Basenem, Blisko Plaży w Torrevieja Położona w …
$517,952
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Mieszkanie 2 pokoi w Torrevieja, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Torrevieja, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 80 m²
2 pokojowe mieszkanie w pobliżu morza w Punta Prima. Luksusowy apartament z 2 sypialniami, 2…
$462,724
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Penthouse 5 pokojów w Estepona, Hiszpania
Penthouse 5 pokojów
Estepona, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 119 m²
Liczba kondygnacji 3
Apartamenty z Panoramicznymi Widokami w Kompleksie w Doskonałej Lokalizacji w Esteponie Apar…
$646,772
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Mieszkanie 3 pokoi w Benahavis, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Benahavis, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 105 m²
Apartamenty na Sprzedaż w Maladze, Blisko Marbelli i Plaż Puerto Banús Położona na słynnej C…
$1,35M
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Mieszkanie 4 pokoi w Fuengirola, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Fuengirola, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 107 m²
Domy z Widokiem na Morze Zlokalizowane Blisko Plaży w Fuengiroli Położone między Benalmádeną…
$867,835
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Penthouse 3 pokoi w Finestrat, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
Finestrat, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 152 m²
Piętro 2
Luksusowy penthouse z dużym tarasem na dachu i niesamowitym widokiem na morze, basenami, sił…
$426,043
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Mieszkanie 3 pokoi w Fuengirola, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Fuengirola, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 149 m²
Nowe nieruchomości z widokiem na morze w El Higuerón Fuengirola Nieruchomości znajdują się w…
$955,262
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Penthouse 3 pokoi w Torrevieja, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
Torrevieja, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 144 m²
Piętro 5/5
Wspaniały penthouse przy plaży z zachwycającym widokiem na morze, przestronnym tarasem i bas…
$622,681
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Mieszkanie 4 pokoi w Denia, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Denia, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Piętro 4/4
Luksusowy apartament w luksusowym resorcie z niesamowitym widokiem na morze Poczuj się ot…
$595,250
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Penthouse 4 pokoi w Santa Pola, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
Santa Pola, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 203 m²
Piętro 5/5
Niesamowity penthouse z dużym tarasem na dachu, wspólnym basenem i wspaniałym widokiem na mo…
$648,457
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Mieszkanie 3 pokoi w Marbella, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Marbella, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 82 m²
Liczba kondygnacji 4
Nieruchomości ze Wspaniałymi Widokami w Doskonałej Okolicy Marbelli Nowe osiedle zlokalizowa…
$686,261
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Mieszkanie 3 pokoi w San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 87 m²
3-pokojowe mieszkanie z widokiem na morze. Ostatnio odnowiony apartament z 3 sypialniami, 2 …
$255,661
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Penthouse 4 pokoi w Estepona, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
Estepona, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 250 m²
Piętro 2/3
Mieszkania w Ekskluzywnym Kompleksie z Rozległymi Ogrodami Tropikalnymi w Esteponie Mieszkan…
$1,25M
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Penthouse 3 pokoi w Santa Pola, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
Santa Pola, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 154 m²
Piętro 5/5
Wspaniały penthouse z dużym tarasem na dachu, wspólnym basenem i zachwycającym widokiem na m…
$477,810
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Mieszkanie 4 pokoi w Estepona, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Estepona, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 142 m²
Zachwycające Apartamenty i Penthouse’y z Widokiem na Morze w Esteponie, Málaga Estepona, naz…
$925,745
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Mieszkanie 3 pokoi w Mijas, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Mijas, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 83 m²
Nowoczesne Apartamenty z Widokiem na Morze i Góry w Spokojnej Okolicy Mijas Mijas to jedna z…
$466,950
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Mieszkanie 3 pokoi w Fuengirola, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Fuengirola, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 107 m²
Nowoczesny apartament na parterze z przepięknym widokiem na morze, basenem i strefą relaksac…
$347,624
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Typy nieruchomości w Hiszpania.

penthouse’y
apartamenty wielopoziomowe
kawalerki
1 pokojowe
2 pokojowe
3 pokojowe
4 pokojowe

Parametry nieruchomości w Hiszpania

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Basen
z Widok na jezioro
z Pole golfowe
Tanie
Luksusowe
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