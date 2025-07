Kompleks mieszkalny Allonbay Alba

Prezentujemy luksusowe nowe apartamenty, dupleksy i penthouses znajduje się tuż nad morzem między Benidorm i Villajoyosa na Costa Blanca. Te eleganckie białe budynki, każdy z zaledwie sześciu pięter, są otoczone rozległych terenów zielonych i oferują od jednej do czterech sypialni z przestronnymi przestrzeniami mieszkalnymi.

Villajoyosa jest małym, przytulnym miastem na północnym wybrzeżu Costa Blanca. Miasto przybrzeżne, położone bardzo skutecznie - obok dużego miasta kurortu Benidorm i niedaleko stolicy prowincji - Alicante. Jest to malownicze i wspaniałe miasto z pięknymi piaszczystymi plażami. Ponadto dość kolorowe domy rybackie wzdłuż linii brzegowej, podczas gdy z widokiem na morze i na tle gór są to wszystko, co składają się na estetykę tego miasta. Villajoyosa jest dobrze znany z przemysłu czekoladowego i turystyki.