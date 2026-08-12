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Sklepy na sprzedaż w Hiszpania

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71
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11
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116 obiektów total found
Sklep 77 m² w Barcelona, Hiszpania
Sklep 77 m²
Barcelona, Hiszpania
Powierzchnia 77 m²
Lokale handlowe z najemcą na najbliższym przedmieściu Barcelony: Santa Coloma de Gramenet są…
$682,866
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Sklep 2 708 m² w Barcelona, Hiszpania
Sklep 2 708 m²
Barcelona, Hiszpania
Powierzchnia 2 708 m²
Lokale handlowe na sprzedaż w słynnym nadmorskim mieście Vilanova i la Geltrú, 50 km od Barc…
$8,10M
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Sklep 365 m² w Barcelona, Hiszpania
Sklep 365 m²
Barcelona, Hiszpania
Powierzchnia 365 m²
Sprzedawane są lokale handlowe w Barcelonie. środowisko: Strefa mieszkaniowa z rozwinię…
$775,458
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TekceTekce
Sklep 191 m² w Hiszpania
Sklep 191 m²
Hiszpania
Powierzchnia 191 m²
Na sprzedaż lokali z wiarygodnym najemcą w Madrycie. Środowisko:prestiżowy obszar mieszkalny…
$1,11M
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Sklep 212 m² w Barcelona, Hiszpania
Sklep 212 m²
Barcelona, Hiszpania
Powierzchnia 212 m²
Lokale handlowe na sprzedaż z najemcą w centrum Barcelony.Środowisko:gęsto zaludniona część …
$509,256
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Sklep 148 m² w Barcelona, Hiszpania
Sklep 148 m²
Barcelona, Hiszpania
Powierzchnia 148 m²
Sprzedawane są lokale handlowe w Barcelonie. środowisko: Aktywna strefa handlowa; roz…
$364,581
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Sklep 1 862 m² w Hiszpania
Sklep 1 862 m²
Hiszpania
Powierzchnia 1 862 m²
Na sprzedaż lokali handlowych z najemcą w Madrycie. Środowisko:gęsty obszar mieszkalny;rozwi…
$6,22M
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Sklep 975 m² w Madryt, Hiszpania
Sklep 975 m²
Madryt, Hiszpania
Powierzchnia 975 m²
Pokój w rogu z najemcą na sprzedaż w jednym z najbardziej zaludnionych obszarów Madrytu.Środ…
$4,27M
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Sklep 130 m² w Barcelona, Hiszpania
Sklep 130 m²
Barcelona, Hiszpania
Powierzchnia 130 m²
Na sprzedaż lokali handlowych z wiarygodnym najemcą w Starym Mieście Barcelony. Obiekt ma st…
$1,97M
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Sklep w Wyspy Kanaryjskie, Hiszpania
Sklep
Wyspy Kanaryjskie, Hiszpania
LIDL Teneryfa jest unikalną szansą inwestycyjną z zapłatą 80% kosztów dopiero po rozpoczęciu…
$5,71M
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Sklep 575 m² w Hiszpania
Sklep 575 m²
Hiszpania
Powierzchnia 575 m²
Lokale handlowe z najemcą w Madrycie są na sprzedaż.Otoczenia:obszar mieszkalny;rozwinięta i…
$1,27M
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Sklep 211 m² w Barcelona, Hiszpania
Sklep 211 m²
Barcelona, Hiszpania
Powierzchnia 211 m²
W pilnej sprzedaży lokali handlowych z najemcą w Badalon.Środowisko:gęsty obszar mieszkalny;…
$1,74M
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Sklep 290 m² w Madryt, Hiszpania
Sklep 290 m²
Madryt, Hiszpania
Powierzchnia 290 m²
Na sprzedaż lokali handlowych z wiarygodnym najemcą w dzielnicy mieszkalnej Madrytu.Środowis…
$1,41M
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Sklep 561 m² w Barcelona, Hiszpania
Sklep 561 m²
Barcelona, Hiszpania
Powierzchnia 561 m²
Na sprzeda? lokali komercyjnych z wiarygodnym najemca w dzielnicy mieszkalnej w Barcelonie. …
$925,920
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Sklep 518 m² w Barcelona, Hiszpania
Sklep 518 m²
Barcelona, Hiszpania
Powierzchnia 518 m²
Na sprzedaż jest dużo 2 lokali handlowych z najemcami w centralnej dzielnicy biznesowej Eixa…
$1,74M
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Sklep 1 344 m² w Hiszpania
Sklep 1 344 m²
Hiszpania
Powierzchnia 1 344 m²
Na sprzedaż lokali komercyjnych z najemcą sieci w szanowanym obszarze Madrytu. Lokator zainw…
$2,65M
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Sklep 533 m² w Madryt, Hiszpania
Sklep 533 m²
Madryt, Hiszpania
Powierzchnia 533 m²
Na sprzedaż pokój narożny z najemcą w zabytkowym centrum Madrytu.Obiekt ma strategiczne poło…
$2,89M
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Sklep 121 m² w Barcelona, Hiszpania
Sklep 121 m²
Barcelona, Hiszpania
Powierzchnia 121 m²
Lokale handlowe na sprzedaż z najemcą w Barcelonie.Środowisko:Równoległa Aleja z wieloma zak…
$277,776
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Sklep 3 593 m² w Hiszpania
Sklep 3 593 m²
Hiszpania
Powierzchnia 3 593 m²
Lokale handlowe z najemcą na przedmieściach Sewilli.Środowisko:gęsty obszar mieszkalny;kilka…
$2,60M
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Sklep 373 m² w Barcelona, Hiszpania
Sklep 373 m²
Barcelona, Hiszpania
Powierzchnia 373 m²
Na sprzedaż znajduje się lokal handlowy z wiarygodnym najemcą, położony w turystycznym nadmo…
$601,848
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Sklep 441 m² w Barcelona, Hiszpania
Sklep 441 m²
Barcelona, Hiszpania
Powierzchnia 441 m²
Na sprzedaż lokali handlowych z najemcą w prestiżowej dzielnicy mieszkalnej Barcelony. Środo…
$717,588
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Sklep 589 m² w Madryt, Hiszpania
Sklep 589 m²
Madryt, Hiszpania
Powierzchnia 589 m²
Na sprzedaż lokali handlowych na przedmieściach Madrytu. Obiekt posiada unikalną lokalizację…
$1,77M
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Sklep 72 m² w Hiszpania
Sklep 72 m²
Hiszpania
Powierzchnia 72 m²
Apartament z najemcą na sprzedaż w zabytkowym centrum Madrytu. Obiekt ma strategiczne położe…
$912,031
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Sklep 1 304 m² w Barcelona, Hiszpania
Sklep 1 304 m²
Barcelona, Hiszpania
Powierzchnia 1 304 m²
Lokale handlowe na sprzedaż w dzielnicy mieszkalnej Barcelony.Środowisko:gęsty rozwój mieszk…
$1,42M
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Sklep 260 m² w Barcelona, Hiszpania
Sklep 260 m²
Barcelona, Hiszpania
Powierzchnia 260 m²
Lokale handlowe na sprzedaż z najemcą w dzielnicy mieszkalnej w Barcelonie.Środowisko:gęste …
$810,180
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Sklep 630 m² w Madryt, Hiszpania
Sklep 630 m²
Madryt, Hiszpania
Powierzchnia 630 m²
Na sprzedaż lokali handlowych z wiarygodnym najemcą w dzielnicy mieszkalnej Madrytu.Środowis…
$3,87M
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Sklep 40 m² w Barcelona, Hiszpania
Sklep 40 m²
Barcelona, Hiszpania
Powierzchnia 40 m²
Przedmieścia handlowe w uprzywilejowanej okolicy miasta.Środowisko:główna stacja miasta - Sa…
$844,902
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Sklep 328 m² w Barcelona, Hiszpania
Sklep 328 m²
Barcelona, Hiszpania
Powierzchnia 328 m²
Lokale handlowe na sprzedaż w bliskim sąsiedztwie ulicy o najwyższym ruchu w Barcelonie - sł…
$2,64M
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Sklep 4 161 m² w Hiszpania
Sklep 4 161 m²
Hiszpania
Powierzchnia 4 161 m²
Na sprzedaż pokój z wiarygodnym najemcą na przedmieściach Almerii. Środowisko:gęsty obszar m…
$3,86M
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Sklep 85 m² w Barcelona, Hiszpania
Sklep 85 m²
Barcelona, Hiszpania
Powierzchnia 85 m²
Lokale handlowe są na sprzedaż w bliskim sąsiedztwie ulicy z najwyższą przepustowość w Barce…
$1,22M
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Typy nieruchomości w Hiszpania.

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