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Dom drewniany w stylu górskim na sprzedaż w Hiszpania

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Wspólnota Walencka
32
Alacant Alicante
32
Region Murcji
18
la Marina Baixa
5
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Dom drewniany w stylu górskim Usuwać
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62 obiekty total found
Dom drewniany w stylu górskim w Mutxamel, Hiszpania
Dom drewniany w stylu górskim
Mutxamel, Hiszpania
Powierzchnia 304 m²
Przedstawiamy naprawdę unikalny i specjalny CASA w centrum Muchamiel, położony obok głównej …
$675,455
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Dom drewniany w stylu górskim w Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Hiszpania
Dom drewniany w stylu górskim
Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Hiszpania
Powierzchnia 659 m²
Mamy tę ekskluzywną willę na sprzedaż w okolicy Los Girasol, ma salon z piecem drewnianym, d…
$854,637
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Dom drewniany w stylu górskim w Finestrat, Hiszpania
Dom drewniany w stylu górskim
Finestrat, Hiszpania
Powierzchnia 313 m²
Odkryj nową koncepcję życia w uprzywilejowanym środowisku naturalnym, z morzem jako tło i po…
$882,337
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LDV InvestLDV Invest
Dom drewniany w stylu górskim w Mutxamel, Hiszpania
Dom drewniany w stylu górskim
Mutxamel, Hiszpania
Powierzchnia 454 m²
Odkryj tę wspaniałą willę znajdującą się w Mutxmel w tej samej urbanizacji La Huerta. Istni…
$906,116
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Dom drewniany w stylu górskim w Alicante, Hiszpania
Dom drewniany w stylu górskim
Alicante, Hiszpania
Powierzchnia 417 m²
Fantastyczna niezależna willa na sprzedaż w Vistahermosa. Casamayor Real Estate prezentuje …
$1,33M
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Dom drewniany w stylu górskim w Finestrat, Hiszpania
Dom drewniany w stylu górskim
Finestrat, Hiszpania
Powierzchnia 229 m²
Odkryj nową koncepcję życia w uprzywilejowanym środowisku naturalnym, z morzem jako tło i po…
$675,621
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Dom drewniany w stylu górskim w Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Hiszpania
Dom drewniany w stylu górskim
Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Hiszpania
Powierzchnia 649 m²
Nieruchomość Casamayor oferuje ekskluzywną willę na ulicy Rio Turia, w okolicy Haygón, w dos…
$1,29M
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Dom drewniany w stylu górskim w Mutxamel, Hiszpania
Dom drewniany w stylu górskim
Mutxamel, Hiszpania
Powierzchnia 480 m²
Nieruchomość Casamayor prezentuje tę wspaniałą willę na sprzedaż w Muchamiel, która ma 923m2…
$963,804
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Dom drewniany w stylu górskim 7 pokojów w Platja dAro, Hiszpania
Dom drewniany w stylu górskim 7 pokojów
Platja dAro, Hiszpania
Pokoje 7
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 218 m²
Liczba kondygnacji 2
Two-story villa, typical Catalan style, with new fence, sliding door and independent entranc…
Cena na zgłoszenie
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Agencja
Scat Realty
Języki komunikacji
Русский, Español
Dom drewniany w stylu górskim w Mutxamel, Hiszpania
Dom drewniany w stylu górskim
Mutxamel, Hiszpania
Powierzchnia 217 m²
Willa na sprzedaż w Mutxemel - La Huerta Casamayor Real Estate prezentuje ten wspaniały nier…
$376,320
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Dom drewniany w stylu górskim 5 pokojów w Santa Susanna, Hiszpania
Dom drewniany w stylu górskim 5 pokojów
Santa Susanna, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 298 m²
Liczba kondygnacji 2
SPECTACULAR RENOVATED HOUSE WITH SEA VIEWS IN SANTA SUSANNA, BARCELONA: YOUR OASIS OF TRANQU…
$668,736
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Dom drewniany w stylu górskim 2 pokoi w Santa Pola, Hiszpania
Dom drewniany w stylu górskim 2 pokoi
Santa Pola, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 93 m²
$282,377
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Dom drewniany w stylu górskim 4 pokoi w Serrabrava, Hiszpania
Dom drewniany w stylu górskim 4 pokoi
Serrabrava, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 372 m²
Liczba kondygnacji 2
FABULOUS LUXURY HOUSE WITH SEA VIEWS AND RECENTLY BUILT IN LLORET DE MAR  This spectacula…
$1,36M
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Dom drewniany w stylu górskim 3 pokoi w Polop, Hiszpania
Dom drewniany w stylu górskim 3 pokoi
Polop, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 94 m²
$262,561
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Dom drewniany w stylu górskim 2 pokoi w Torre-Pacheco, Hiszpania
Dom drewniany w stylu górskim 2 pokoi
Torre-Pacheco, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 74 m²
$207,968
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Dom drewniany w stylu górskim 2 pokoi w Pilar de la Horadada, Hiszpania
Dom drewniany w stylu górskim 2 pokoi
Pilar de la Horadada, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 74 m²
Wille z 3 sypialniami Wspaniałe nowo wybudowane wille z 3 sypialniami, 2 lub 3 łazienkami, p…
$267,416
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Dom drewniany w stylu górskim 4 pokoi w Pilar de la Horadada, Hiszpania
Dom drewniany w stylu górskim 4 pokoi
Pilar de la Horadada, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 133 m²
$539,985
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Dom drewniany w stylu górskim 3 pokoi w San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Dom drewniany w stylu górskim 3 pokoi
San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 152 m²
$376,503
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Dom drewniany w stylu górskim 6 pokojów w Santa Maria de Llorell, Hiszpania
Dom drewniany w stylu górskim 6 pokojów
Santa Maria de Llorell, Hiszpania
Pokoje 6
Sypialnie 6
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 380 m²
Liczba kondygnacji 2
FABULOUS HOUSE NEAR THE SEA IN CANYELLES, LLORET DE MAR  It is a large property, with 2 i…
$854,377
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Dom drewniany w stylu górskim 3 pokoi w Polop, Hiszpania
Dom drewniany w stylu górskim 3 pokoi
Polop, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 87 m²
Willa położona w cichej i znanej urbanizacji, gdzie znajduje się park do spędzenia czasu z c…
$247,432
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Dom drewniany w stylu górskim 3 pokoi w San Javier, Hiszpania
Dom drewniany w stylu górskim 3 pokoi
San Javier, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 111 m²
$321,018
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Dom drewniany w stylu górskim 3 pokoi w el Campello, Hiszpania
Dom drewniany w stylu górskim 3 pokoi
el Campello, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 160 m²
Ciepły i jasny penthouse w okolicy Blinker, w pobliżu centrów handlowych i bardzo dobrej lok…
$188,049
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Dom drewniany w stylu górskim 3 pokoi w Torre-Pacheco, Hiszpania
Dom drewniany w stylu górskim 3 pokoi
Torre-Pacheco, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 115 m²
$275,937
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Dom drewniany w stylu górskim 2 pokoi w Torre-Pacheco, Hiszpania
Dom drewniany w stylu górskim 2 pokoi
Torre-Pacheco, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 76 m²
$221,443
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Dom drewniany w stylu górskim 3 pokoi w Lorca, Hiszpania
Dom drewniany w stylu górskim 3 pokoi
Lorca, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 96 m²
Nowoczesny design, doskonała jakość budynku łupkowego składa się z 3 lub 4 sypialni, zlokali…
$266,525
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Dom drewniany w stylu górskim 2 pokoi w San Javier, Hiszpania
Dom drewniany w stylu górskim 2 pokoi
San Javier, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 77 m²
$223,425
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Dom drewniany w stylu górskim 3 pokoi w Pilar de la Horadada, Hiszpania
Dom drewniany w stylu górskim 3 pokoi
Pilar de la Horadada, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 90 m²
$282,377
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Dom drewniany w stylu górskim 3 pokoi w San Fulgencio, Hiszpania
Dom drewniany w stylu górskim 3 pokoi
San Fulgencio, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 125 m²
Domek z sypialniami 3Nowa urbanizacja z domkami z sypialniami 3 i łazienkami 2 zlokalizowany…
$280,891
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Dom drewniany w stylu górskim 2 pokoi w Pilar de la Horadada, Hiszpania
Dom drewniany w stylu górskim 2 pokoi
Pilar de la Horadada, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 72 m²
$247,204
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Dom drewniany w stylu górskim 5 pokojów w Santa Maria de Llorell, Hiszpania
Dom drewniany w stylu górskim 5 pokojów
Santa Maria de Llorell, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 449 m²
Liczba kondygnacji 2
FABULEUSE MAISON DE LUXE AVEC VUE SUR LA MER À TOSSA DE MAR  Fantastique maison moderne, …
$2,73M
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Parametry nieruchomości w Hiszpania

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