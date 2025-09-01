Mieszkanie w nowym budynku Apartamenty Inwestycyjne w Viva Altea Beach Project, Alicante

Luksusowe Ekologiczne Apartamenty w Projekcie Viva Altea Beach, Alicante

Luksusowe apartamenty zlokalizowane są w Altea, malowniczym mieście na wschodnim wybrzeżu Hiszpanii, znanej z piękna krajobrazu i atrakcji kulturalnych. Leży ono w prowincji Alicante, w regionie Walencji. Altea słynie ze swoich oszałamiających widoków, z urokliwym starym miastem wznoszącym się na wzgórzu, z którego rozpościera się widok na Morze Śródziemne, nazywane "Santorini Costa Blanca". Jeśli cenisz naturalne piękno i spokojne otoczenie, Altea może być dla Ciebie idealna. Miasto jest domem dla historycznych miejsc, takich jak Kościół La Mare de Déu del Consol, a także galerii sztuki i sklepów rzemieślniczych. Klimat śródziemnomorski w tej okolicy oznacza łagodne zimy i gorące lata. Jeśli preferujesz ciepły i słoneczny klimat, Altea może spełniać Twoje oczekiwania. Altea ma reputację miasta spokojnego i przyjaznego. Społeczność lokalna jest zróżnicowana, składająca się z mieszkańców i emigrantów. To przyczynia się do atmosfery gościnności.

Z racji doskonałej lokalizacji, te apartamenty na sprzedaż w Alicante położone są w odległości spaceru od plaży, centrum miasta i codziennych udogodnień. Znajdują się 1 km od portu i Yacht Clubu w Altea oraz dworca kolejowego, 1,2 km od centrum medycznego w Altea, 2 km od Búnker de la playa de Altea - lokalnego zabytku historycznego, 3 km od Mirador riu Algar - lokalnego szlaku turystycznego, 4,9 km od zielonego pola golfowego Altea z 18 dołkami, 7 km od AIS Altea International School, 8,5 km od Aqualandia Benidorm - dużego parku wodnego, 9,2 km od centrum Benidormu oraz zaledwie 65 km od międzynarodowego lotniska w Alicante.

Viva Altea Beach posiada klasę energetyczną A, co oznacza oszczędności energetyczne i ekonomiczne, dzięki czemu można żyć komfortowo w zrównoważonym budynku z panelami fotowoltaicznymi i systemem aerotermalnym w każdym apartamencie, wliczonym w cenę.

Wewnątrz tego nowoczesnego kompleksu znajduje się obszerna hala garażowa z możliwością instalacji ładowarki samochodów elektrycznych, windy dostępne na wszystkich piętrach, a na parterze znajdują się dwie duże jednostki komercyjne.

Apartamenty są oferowane w sprzedaży w różnych modelach. W apartamencie typu penthouse z jedną sypialnią znajdziesz toaletę, podwójną sypialnię z wbudowaną szafą i łazienką z prysznicem, przestronną kuchnię i jadalnię oraz przestronny salon z dużymi oknami wpuszczającymi naturalne światło i prowadzącymi na dodatkowy przestronny taras/balkon.

W modelach mieszkalnych z dwiema sypialniami znajdziesz dwie duże podwójne sypialnie, obie z wbudowanymi szafami, a sypialnia główna ma również łazienkę z prysznicem, znajdziesz również kolejną łazienkę z prysznicem, otwartą kuchnię i jadalnię oraz przestronny salon z dużymi oknami prowadzącymi na balkon.

Uwaga: Wszystkie apartamenty są w pełni wyposażone w klimatyzację. Zakup miejsca parkingowego jest obowiązkowy. Możliwe jest ubieganie się o licencję turystyczną.

ALC-00869