Mieszkanie w nowym budynku Nieruchomości z Widokiem na Morze w Otoczeniu Przyrody w Mijas Malaga

Mijas, Hiszpania
od
$719,286
;
21
ID: 27660
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 9.09.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Hiszpania
  • Region / Państwo
    Andaluzja
  • Okolica
    Costa del Sol Occidental
  • Wioska
    Mijas

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2027

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Winda

O kompleksie

Nieruchomości w Otoczeniu Natury w Mijas, Malaga

Ten kompleks znajduje się w Mijas, w dzielnicy Cerrado del Águila, eleganckim osiedlu mieszkaniowym i ośrodku golfowym położonym na łagodnych wzgórzach, niedaleko wybrzeża Morza Śródziemnego. Centralnym punktem jest pięknie zaprojektowane 9-dołkowe pole golfowe z szerokimi torami, malowniczymi akwenami wodnymi oraz zachwycającymi widokami na morze i otaczające góry. Ośrodek oferuje doskonałe udogodnienia, w tym nowoczesny klub golfowy, restaurację z panoramicznym widokiem oraz pola treningowe. Otoczony luksusowymi willami i apartamentami, Cerrado del Águila łączy spokojne życie z aktywnym i wyrafinowanym stylem w sercu Costa del Sol.

Cerrado del Águila jest idealnie położone w Mijas Costa, z łatwym dostępem do kluczowych miejsc na Costa del Sol. Najbliższa plaża znajduje się zaledwie 4 km stąd, co czyni to miejsce idealnym na szybkie wypady nad morze. Lotnisko w Maladze jest oddalone o około 27 km, zapewniając wygodne połączenia międzynarodowe. Historyczne centrum Malagi, z muzeami, sklepami i atrakcjami kulturalnymi, znajduje się w odległości około 33 km od ośrodka. Marbella, znana z ekskluzywnych sklepów i tętniącej życiem mariny, leży około 30 km na zachód. Ta centralna lokalizacja sprawia, że Cerrado del Águila to doskonała baza do korzystania zarówno ze spokoju wzgórz, jak i z atrakcji wybrzeża.

W kompleksie dostępne są wspaniałe udogodnienia, takie jak spa, sauna oraz podgrzewany basen. Do dyspozycji jest też w pełni wyposażona siłownia oraz przestrzeń coworkingowa. Na zewnątrz znajduje się boisko do siatkówki oraz duży basen. Oczywiście dostępne są także miejsca parkingowe podziemne.

Nieruchomości na sprzedaż w Maladze oferują wiele zalet, od solarium w penthouse’ach po piękne ogrody w lokalach na parterze. Wnętrza są przestronne i starannie zaprojektowane. Kuchnie są w pełni wyposażone i gotowe do użytku. Główna sypialnia posiada łazienkę en-suite.


AGP-00987

Lokalizacja na mapie

Edukacja
Opieka zdrowotna
Jedzenie i picie
Finanse
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
od
$719,286
