Nowe mieszkania w Alicante, Hiszpania

Zespół mieszkaniowy Halar
Zespół mieszkaniowy Halar
Zespół mieszkaniowy Halar
Zespół mieszkaniowy Halar
Zespół mieszkaniowy Halar
Zespół mieszkaniowy Halar
Zespół mieszkaniowy Halar
Alicante, Hiszpania
od
$338,345
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 4
Powierzchnia 73–114 m²
3 obiekty nieruchomości 3
Halar składa się z 47 nowoczesnych apartamentów zaprojektowanych z myślą o zrównoważonym rozwoju i unikalnym wzornictwie. Apartamenty są sprzedawane z uwzględnieniem miejsca parkingowego i przechowywania.Na terenie kompleksu znajduje się basen, zadbane ogrody i plac zabaw. Dodatkowe udogodni…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 2 pokoi
73.0
363,464
Mieszkanie 3 pokoi
102.0
480,936
Mieszkanie 4 pokoi
114.0
535,601
Agencja
EspanaTour
