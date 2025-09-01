Mieszkanie w nowym budynku Mieszkania z widokiem na morze na osiedlu luxe w Fuengirola

Prestiżowe mieszkania z widokiem na morze w Fuengirola

Mieszkania położone są na prestiżowym osiedlu w najlepszej lokalizacji Fuengirola pomiędzy Benalmadena. Region może pochwalić się szeroką gamą udogodnień. Ponadto słoneczny śródziemnomorski klimat czyni to miejsce idealną przestrzenią do życia.

Kompleks położony jest w korzystnej lokalizacji, z łatwo dostępnymi udogodnieniami. Dodatkowo centrum handlowe znajdujące się w regionie, oferuje aptekę, sklepy i restaurację. Mieszkania na sprzedaż w Fuengirola z widokiem na morze są 5 minut drogi od najbliższej plaży i stacji kolejowej, która łączy miasta Malaga i Fuengirola. Mieszkania są też oddalone o 10 minut drogi od centrum Fuengiroli, 20 minut od centrum Marbelli i 15 minut jazdy samochodem z Międzynarodowego portu lotniczego Malaga.

Kompleks ma specjalny projekt, który łączy tereny wspólne z roślinnością w celu ochrony prywatności. Obszary wspólne w kompleksie zawierają siłownię, centrum biznesu, basen zewnętrzny, korty tenisowe, SPA z ogrzewanym basenem, saunę, jacuzzi, łaźnię turecką i kluby sportowe z usługami masażu.

Są różne typy mieszkań w zależności od liczby pokoi. Stylowo zaprojektowane mieszkania zapewniają wspaniałe widoki z ich dużych tarasów. Przestronne i jasne mieszkania są wyposażone w klimatyzację, elektryczne ogrzewanie podłogowe w łazienkach, system smart dom oraz w pełni wyposażone kuchnie. Dla mieszkańców dostępne są też usługi konsjerża, w tym konserwacja i naprawa, organizacja imprez, projektowanie wnętrz, zarządzanie wynajmem oraz usługi wypożyczenia samochodu. Każde mieszkanie ma kryty parking na 2 samochody oraz piwnicę. Oprócz tego preinstalacja elektrycznego ładowania pojazdów również będzie do dyspozycji mieszkań.

AGP-00528